Проект «Выставка в выставке»: портрет из семейного архива купцов Сорокоумовских в рамках выставки «Купеческий портрет XVIII- начала XX века» На чтение: 2 минуты

31 января 2014 года в 16.00 в Государственном историческом музее (Красная пл. д.1)

состоится презентация портрета Павла Павловича Сорокоумовского.

Важной частью семейного архива являются портреты. Именно вокруг образа предка возникает атмосфера личностного отношения к делам, мыслям и чувствам людей минувших дней, рождаются легенды и пробуждается интерес к собственным корням.

В семейном архиве купцов Сорокоумовских сохранился уникальный портрет одного из неординарных представителей семейства – Павла Павловича Сорокоумовского (1851 – 1908). Он не был «меховым королем России», как другие представители этого славного рода, тем типом купцов, которых описал Горький в романе "Жизнь Клима Самгина». Он был европейски образованным человеком «нового поколения» купечества, покровителем искусств, художником, музыкантом, путешественником и меценатом.

Большой театрал, приехав впервые в Лондон в 1875 году, Павел Павлович более 40 раз побывал в Опере, 13 раз прослушав «Лоэнгрина». Будучи страстным поклонником Вагнера и узнав о бедственном положении композитора, Павел Павлович помог ему выступить в Германии со спектаклями, прошедшими с аншлагом.

Особо следует отметить его дружбу со знаменитым «белым папуасом», Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем, который любил останавливаться в доме П.П. Сорокоумовского в Леоньевском переулке. Павел Павлович сопровождал Миклухо-Маклая в его поездке в Австралию. Их переписка сохранилась и будет представлена на презентации.

Павел Павлович изображен на портрете, как гласит семейная легенда, в костюме венецианского дожа, а создан портрет во время одного из путешествий по Европе с художником из его круга. На портрете сразу узнается красивое лицо Павла Павловича, известное по фотографическим портретам 1870-х годов. Однако, фантастическое платье, свиток в руках (рукопись? чертеж?), темная цветовая гамма отсылают к традиции итальянских портретов XVI века. Редкое явление в купеческой среде! Вероятно, идеей художника было запечатлеть П.П. Сорокоумовского в образе очарованного европейскими древностями любителя искусства, в тициановском духе, напоминающем портреты титанов Возрождения, передав не только внешнее, но и внутреннее благородство модели. Портрет хранится в частном собрании М.А. Сорокоумовской, экспонируется впервые, до этого он не покидал дома владелицы.

На презентации будет показана мультимедийная версия частного архива купцов Сорокоумовских, созданная специалистами Исторического музея. Неопубликованные дневники П.П. Сорокоумовского, исследованные специалистами музея, отражают не только наивный восторг неофита, впервые попавшего в круг общения европейской элиты, но и свидетельствуют о тонком восприятии им художественных впечатлений. Среди записей, встречаются поистине художественные тексты. В презентации участвует владелица архива, заслуженная артистка России, потомок купцов Сорокоумовских, Мария Александровна Сорокоумовская. Она расскажет об истории формирования и бытования семейного архива.

Презентация подготовлена при участии Фонда славянской культуры и письменности и Общества купцов и промышленников.

В течение всего февраля портрет П.П. Сорокоумского будет доступен посетителям выставки «Купеческий портретXVIII-начала XXвека», а проект будет продолжен.

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Программа

16.00 -16.15Приветственное слово представителя Исторического музея, представителя Торгово-промышленной палаты, Общественного международного фонда славянской письменности и культуры, Общества купцов и промышленников

16.15- 16.35Куратор выставки, ведущий сотрудник Исторического музея, хранитель коллекции портретной живописи Исторического музея Наталья Андреевна Перевезенцева расскажет об особенностях портретного изображения и личности Павла Павловича Сорокоумовского (1850-1908)

16.35-16.55 Заслуженная артистка России, праправнучка брата Павла Павловича Сорокоумовского (1850-1908 ) Петра Павловича Сорокоумовского(1842-1922), владелица портрета и архива московских купцов Сорокоумовских, «меховых королей России», Мария Александровна Сорокоумовская расскажет об истории архива, своей работе по его популяризации

16.55-17.00 Мультимедийная презентация с комментариями Ирины Анатольевны Короноуховой архива Марии Александровны Сорокоумовской, созданная отделом информационного обеспечения выставочной деятельности Исторического музея. Автор: заведующий отделом Кирилл Александрович Мееров (при участии Инны Викторовны Гришиной).

Диск с оцифрованной музеем частью архива будет передан Марии Александровне Сорокоумовской и ее супругу Ярославу Николаевичу Кунакову для дальнейшей популяризации и содействия введению в научный оборот новых исторических сведений семейного архива

17.05-17.20 Выступления гостей презентации: члена Союза коллекционеров России, автора книги «Русский мех. Иллюстрированная история» М.2013 Александра Викторовича Никишина ; автора книги «Сорокоумовские. Меховые короли России» М., 2011 Валерия Юрьевича Чумакова .

Перемещение портрета на выставку «Купеческий портрет XVIII-XX вв.» в Новый выставочный зал Исторического музея

17.20-18.00 Осмотр портрета и выставки «Купеческий портрет XVIII-XX вв.» в Новом выставочном зале музея, обмен мнениями