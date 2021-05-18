Приветствие Председателя Российского исторического общества Сергея Евгеньевича Нарышкина Уважаемый Владимир Ростиславович! Уважаемые коллеги, друзья! Я искренне приветствую всех участников конференции, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Благодарю руководство Центрального музея Великой Отечественной войны, где проходит это заметное событие, а также наших творческих партнеров, друзей из Военно-исторического общества. Интерес Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянный, и поэтому изучение международных отношений на Дальнем Востоке, особенно в ключевые моменты истории, для нас имеет не только теоретический, но и глубоко практический характер. К ним, разумеется, относятся и события Второй мировой войны. На конференции представлены глубокие, содержательные доклады, в том числе касающиеся проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной армии. Готов... На чтение: 1 минута

Уважаемый Владимир Ростиславович! Уважаемые коллеги, друзья! Я искренне приветствую всех участников конференции, посвящённой 75-летию окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Благодарю руководство Центрального музея Великой Отечественной войны, где проходит это заметное событие, а также наших творческих партнеров, друзей из Военно-исторического общества. Интерес Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянный, и поэтому изучение международных отношений на Дальнем Востоке, особенно в ключевые моменты истории, для нас имеет не только теоретический, но и глубоко практический характер. К ним, разумеется, относятся и события Второй мировой войны. На конференции представлены глубокие, содержательные доклады, в том числе касающиеся проведения Маньчжурской стратегической наступательной операции Красной армии.

Готов согласиться с мнением Владимира Ростиславовича, что Маньчжурская наступательная операция заслуженно вошла в число наиболее ярких образцов воинского искусства всех времен и народов. Своевременная помощь Красной Армии позволила приблизить победу в Освободительной антияпонской войне китайского народа и существенно уменьшить количество жертв среди мирного населения Китая.

Совсем иначе распорядилось возможностями Вооружённых Сил высшее военно-политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Страшной трагедией для мирного населения городов Хиросимы и Нагасаки стали атомные бомбардировки, которые полностью уничтожили эти города. Они унесли несколько сот тысяч жизней мирных граждан. Стараясь запугать руководство Советского Союза своим военным превосходством, атомным оружием, руководство США достигло прямо противоположного. В кратчайшие сроки благодаря таланту советских ученых, конструкторов, инженеров, Советский Союз стал обладать этим оружием. Таким образом был достигнут стратегический паритет, который сохранил цивилизацию от иных трагедий.

Известно, что значительный вклад в реализацию советского атомного проекта внесла и советская внешняя разведка. В результате блестящей операции «Enormous», которая проводилась в течение нескольких лет на территории Соединенных Штатов и некоторых стран Европы, наши ученые физики получили значительный объем необходимой информации.

Нынешний год для службы внешней разведки России является юбилейным, ей исполняется 100 лет. Распоряжением правительства ранее безымянным вершинам Северного Кавказа были присвоены имена двух участников этой разведывательной операции: Павла Фитина, который в годы войны руководил советской разведкой, и Владимира Барковского, который в течение нескольких лет в завершающий период Второй мировой войны и сразу после неё работал в Соединённых Штатах Америки.

1 сентября был проведён круглый стол-телемост с коллегами из Китая. Обсуждались события, связанные с историей Второй мировой войны, с её завершением на Дальнем Востоке. Я полностью разделяю точку зрения наших китайских коллег, которые подчеркивают роль Советского Союза, Красной Армии в достижении мира и аргументированно отрицают решающее значение американских атомных бомбардировок в победе союзников над Японией. Со своей стороны, мы отдаем должна борьбе китайского народа с японскими агрессорами.

Несомненно, дальнейшее развитие научных контактов и расширение источниковой базы, доступной исследователям, самым благотворным образом скажутся на изучении этого интересного и непростого периода мировой истории. В завершение отмечу, что на площадке Центрального музея Великой Отечественной войны даётся старт ежегодной историко-просветительской акции под названием “Диктант Победы”. В этом году в нем принимают участие несколько сот тысяч человек не только в России, но и в других странах мира.