Принятие конституции СССР Конституция СССР 1924 была разработана в связи с образованием СССР в дек. 1922. Её основой стали Декларация об образовании СССР и Договор об образовании Союза ССР 1922, утверждённые 1-м Всесоюзным съездом Советов. На чтение: 5 минут

ПЕРВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР

Оформление единого союзного государства как федерации суверенных советских республик бы-ло продолжено на II Всесоюзном съезде Советов, который 31 января 1924 г. утвердил первую Конституцию СССР. Конституция СССР состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. В Декларации указывалось на причины и принципы объединения республик (добровольность и равноправие). СССР оставался открытым объединением для вхождения в его состав новых республик "...имеющих возникнуть в будущем". За союзной республикой сохранялось право выхода из СССР, а ее территория могла быть изменена только с ее согласия. Договор состоял из 11 глав: 1. О предметах ведения верховных органов власти СССР. 2. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве. 3. О Съезде Советов СССР. 4. О Центральном Исполнительном Комитете СССР. 5. О президиуме ЦИК СССР. 6. О СНК СССР. 7. О Верховном суде СССР. 8. О народ-ных комиссариатах СССР. 9. Об ОГПУ. 10. О союзных республиках. 11 О гербе, флаге и столице СССР.

В исключительное ведение Союза входили внешняя политика и торговля, решение вопросов о войне и мире, организация и руководство вооруженными силами, общее руководство и планирование экономики и бюджета, разработка основ общесоюзного законодательства. Высшим органом власти являлся Съезд Советов СССР (собираемый раз в год), а в период между съездами – ЦИК СССР. ЦИК состоял из Союзного Совета (представители республик пропорционально населению) и Совета Национальностей (представители союзных и автономных республик – по 5 депутатов от каждой, и авто-номных областей - по 1 депутату). Число председателей ЦИК соответствовало числу союзных республик. Председателями ЦИК СССР в то время являлись М. И. Калинин, Г. И. Петровский, Г. А. Червяков и Н. Н. Нариманов. В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным и исполнительным органом власти являлся Президиум ЦИК СССР, избиравшийся на совместном заседании палат. ЦИК СССР формировал высший исполнительный орган – СНК СССР из 10 наркоматов. Пять наркоматов были общесоюзными: иностранных дел, военных и морских дел, внешней торговли, путей сообщений, почт и телеграфов. Пять наркоматов были объединенными: ВСНХ, продовольствия, труда, финансов и РКИ. Конституция предусматривала создание Верховного суда при ЦИК СССР, на который возлагались функции разбирательства дел о злоупотреблениях высших должностных лиц СССР и рассмотрение дел о соответствии республиканского и союзного конституционного законодательства.

Все остальные сферы управления находились в исключительной компетенции союзных республик. В конституции СССР 1924 г. не было характеристик общественного устройства союзного государства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном праве и местных органах власти. Все эти вопросы решались республиканскими конституциями. Конституция РСФСР была принята в 1925 г.

И.С. Ратьковский, М.В. Ходяков. История Советской России

http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/33.htm

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 20-Е ГОДЫ

В день, когда состоялось образование союзного государства, вышла работа Ленина «По вопросу о национальностях и автономизации». В ней сквозит недовольство Ленина всей историей, связанной с образованием СССР, несвоевременной затеей Сталина , которая, по его мнению, «завела все дело в болото». Однако старания Ленина, его попытки «разобраться» с проявлениями великорусского шовинизма, наказать виновников «грузинского инцидента» особых последствий не имели. Поток событий в партии устремился в другую сторону и проходил без участия Ленина. Уже разворачивалась борьба за его наследство, в которой все больше проявлялась фигура Сталина. Можно сказать, что, показав себя сторонником централистского государства, крутых и грубых административных решений в национальном вопросе, Сталин мало изменил свое отношение к национальной политике, постоянно подчеркивая опасность националистических проявлений и необходимость их беспощадного подавления.

II Всесоюзный съезд Советов, состоявшийся в январе 1924 г ., в траурные дни, связанные со смертью Ленина, принял союзную Конституцию, в основе которой лежали Декларация и Договор, а в остальном ее положения зиждились на принципах Конституции РСФСР 1918 г ., отражавших ситуацию острого социального противоборства. В 1924—1925 гг. были приняты конституции союзных республик, в основном повторяющие положения общесоюзной.

Одним из первых мероприятий, проведенных в рамках Союза, было «национально-государственное размежевание Средней Азии». На территории региона до 1924 г . располагались, кроме Туркестанской АССР, образованной еще в 1918 г ., две «народные» советские республики — Бухарская и Хорезмская, созданные после свержения большевиками с престола бухарского эмира и хивинского хана. Существующие границы явно не соответствовали расселению этнических общностей, чрезвычайно пестрому и неоднородному. Не совсем ясен был вопрос и о национальной самоидентификации народов, и о формах их самоопределения. В результате длительных обсуждений национальных вопросов на местных съездах и курултаях и перекройки границ образовались Узбекская и Туркменская союзные республики. В составе Узбекской ССР была выделена автономия таджиков (впоследствии получившая статус союзной республики), а в ней — Горно-Бадахшанская АО. Часть территории Средней Азии была передана Казахской АССР (также впоследствии ставшей союзной республикой). Туркестанские и хорезмские каракалпаки образовали свою АО, вошедшую в состав Казахской АССР, а в последующем перешедшей в Узбекскую ССР на правах автономной республики. Киргизы образовали свою автономную республику, вошедшую в состав РСФСР (позднее она тоже была преобразована в союзную республику). В общем и целом национально-государственное размежевание Средней Азии позволило обрести региону на некоторое время стабильность и устойчивость, однако крайняя чересполосица этнического расселения не позволяла разрешить вопрос в идеальном варианте, что создавало и создает вплоть до настоящего времени источник напряженности и конфликтов в данном регионе.

Возникновение новых республик, автономных областей шло и в других районах страны. В 1922 г . в составе РСФСР были образованы Карачаево-Черкесская АО, Бурят-Монгольская АО (с 1923 г . — АССР), Кабардино-Балкарская АО, Черкесская (Адыгейская) АО, Чеченская АО. В составе ЗСФСР на территории Грузии были созданы Аджарская автономия ( 1921 г .) и Юго-Осетинская АО ( 1922 г .). Отношения Грузии и Абхазии, двух территорий с застарелым национальным конфликтом, были оформлены в 1924 г . внутренним союзным договором. В составе Азербайджана в 1921 г , была образована Нахичеванская АССР, в 1923 г . — Нагорно-Карабахская АО, населенная преимущественно армянами. На территории Украины на левобережье Днестра в 1924 г . возникла Молдавская АССР. Столь подробное перечисление национальных образований в СССР связано с тем, что сегодня, в период распада союзного государства, многие из них являются зонами и потенциальными очагами межнациональных конфликтов.

Обретение народами бывшей Российской империи своей государственности имело двоякие последствия. С одной стороны, оно пробуждало национальное самосознание, способствовало становлению и развитию национальных культур, позитивным сдвигам в структуре коренного населения. Постоянно повышался статус этих образований, удовлетворяющий росту национальных амбиций. С другой стороны, этот процесс требовал адекватной тонкой и мудрой политики центрального союзного руководства, соответствующей национальному возрождению. В ином случае загоняемые до поры до времени внутрь национальные чувства и их игнорирование таили в себе потенциальную опасность взрыва национализма при неблагоприятном раскладе событий. Правда, в то время руководство мало задумывалось об этом, щедрой рукой нарезая территории отдельным государственным образованиям, даже если коренные жители и не составляли на них большинства населения, или легко передавая их «из рук в руки», от одной республики к другой, — еще один потенциальный источник напряженности,

В 1920-е гг. в рамках национально-государственных образований проводилась так называемая политика коренизации, которая заключалась в привлечении национальных кадров к государственному управлению. Многие из созданных национальных учреждений не имели ни своего рабочего класса, ни сколько-нибудь значительной интеллигенции. Здесь центральное руководство вынуждено было нарушать принципы «диктатуры пролетариата» в пользу национального равноправия, привлекая к руководству весьма разношерстные элементы. Эта сторона коренизацин положила начало образованию местных элит с присущей им национальной спецификой. Впрочем, центр прилагал немало усилий, чтобы держать этих местных руководителей «в узде», не допуская излишней самостоятельности и беспощадно расправляясь с «национал-уклонистами». Другой аспект коренизации — культурный. Он заключался в определении статуса национальных языков, создании письменности для тех народов, которые ее не имели, строительстве национальных школ, создании собственных литератур, искусства и т.д. Надо отдать должное: государство уделяло очень много внимания помощи отсталым в прошлом народам, выравниванию уровней экономического, социального и культурного развития отдельных наций.

К вопросам национально-государственного строительства тесно примыкает реформирование административно-государственного устройства страны. На необходимость его указывалось еще в период революции. Но только окончание гражданской войны позволило перейти к непосредственному решению этой задачи, которая состояла в том, чтобы от чисто административного перейти к административно-хозяйственному делению государства в соответствии с исторически сложившимися экономическими районами. Работа велась под руководством ВЦИК и Госплана. Переход к нэпу потребовал внести в эту работу необходимый элемент децентрализации, передачи части управленческих функций на места. Национально-государственное строительство и образование СССР внесли коррективы в проект административно-территориальных преобразований. Фактически реформирование началось с 1923 г . путем создания в порядке эксперимента на территории РСФСР Уральской области и в 1924 г . Северо-Кавказского края. Во второй половине 1920-х гг. были образованы еще 6 краев (административные единицы, имеющие внешнюю границу или включающие в себя автономии): Сибирский (1925), Дальневосточный (1926), Средне-Волжский (1928), Нижне-Волжский (1928), Северный (1929), Нижегородский (1929) и 5 областей, не считая национальных образований, к ним приравненных: Ленинградская (1927), Центрально-Черноземная (1928), Московская (1929), Ивановская Промышленная (1929) и Западная (1929). Было упразднено прежнее деление на губернии, уезды и волости. Края и области делились на округа (вскоре ликвидированные), округа — на районы, районы — на сельсоветы. В конце 1920-х г. были выделены отдельно национальные округа (всего 10) и районы.

А.Н. Боханов, М.М. Горинов. История России с древнейших времен до конца XX века

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bohan_3/20.php

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ РСФСР 1925 Г.

Причиной замены Конституции 1918 года Конституцией РСФСР 1925 года явились объединение РСФСР с другими независимыми республиками в Союз ССР и принятие первой Конституции СССР 1924 года. Последняя закрепляла, что «союзные республики в соответствии с настоящей Конституцией вносят изменения в свои конституции».

Поэтому в постановлении XII Всероссийского съезда Советов, утвердившего текст Конституции 1925 года, он назван «измененным текстом Конституции».

Преемственность этой Конституцией положений Конституции 1918 года значительна. В ряде случаев имеются ссылки на нормы последней, что как бы пролонгирует их действие. Так, в ст. 20 было закреплено: «Всероссийский Съезд Советов составляется на основаниях, установленных ст. 25 Конституции (Основного Закона) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, принятой V Всероссийским съездом Советов». При этом соответствующая норма воспроизводилась. Аналогичная отсылка к нормам Конституции 1918 года имеется и в ст. 51 Конституции 1925 года.

В отличие от Конституции 1918 года Конституция 1925 года не включила в свой текст Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, однако записала, что исходит из основных ее положений и воспроизводила многие из них.

Оставаясь открыто классовой, Конституция 1925 года существенно смягчила формулировки норм о насилии, подавлении, уничтожении «паразитических» слоев общества, исключила положения о мировой революции и интересах всего человечества. Она стала юридически более строгой, без общих политических положений, присущих Конституции 1918 года.

То новое, что характеризует содержание Конституции 1925 года, заключается в следующем.

1. В ней отражен факт вхождения РСФСР в Союз ССР. Это зафиксировано в ст. 3, где было записано, что согласно воле народов РСФСР, принявших решение на Х Всероссийском съезде Советов об образовании Союза ССР, РСФСР, входя в состав Союза ССР, передает Союзу полномочия, отнесенные в соответствии со ст. 1 Конституции СССР к ведению органов Союза ССР.

В ст. 19 предусматривалось, что в пределах, указанных в Конституции СССР, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории РСФСР имеют обязательную силу постановления верховных органов СССР. За этим исключением, никакие органы, кроме Всероссийского съезда Советов, ВЦИК, его Президиума и СНК, не имеют права издавать законодательные акты общегосударственного значения на территории РСФСР. Тем самым косвенно подтверждались суверенные права РСФСР вне пределов прав Союза, однако прямого указания на суверенитет РСФСР в ее Конституции не содержалось. В ней не было также закреплено сохранение за РСФСР права выхода из состава Союза ССР (хотя такая норма применительно ко всем союзным республикам в Конституции СССР 1924 года имелась).

Компетенция РСФСР как государства, входящего в состав Союза, в отличие от последующих конституций определялась не прямо, а лишь через предметы ведения высших органов РСФСР.

2. В связи с появлением субъектов РСФСР в ее Конституцию были включены положения, определяющие их статус и полномочия Федерации в отношении них.

В структуре Конституции была выделена гл. 4 «Об автономных советских социалистических республиках и областях», в которой устанавливались принципы формирования в них органов государственной власти, порядок принятия основных законов (конституций) АССР и Положений об автономных областях.

К ведению Всероссийского съезда Советов было отнесено окончательное утверждение конституций АССР. К совместному ведению Съезда и ВЦИК относилось установление границ АССР, утверждение конституций АССР, разрешение споров между АССР и другими частями Федерации, отмена постановлений съездов Советов АССР и автономных областей, нарушающих настоящую Конституцию или постановления верховных органов РСФСР.

Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Конституционное право России

http://bibliotekar.ru/konstitucionnoe-pravo-4/17.htm

Обложка: Конституция СССР 1924 года

Источник: https://topwar.ru