Приглашаем профессионалов Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» объявляет сбор предложений на комплексное сопровождение в социальных медиа. Все заинтересованные в участии должны провести анализ текущего состояния социальных сетей Российского военно-исторического общества, разработать план развития и креативную концепцию для социальных сетей с оценкой стоимости работ и рекламного бюджета. Требования: разработка на основании креативной концепции фирменного стиля социальных сетей Российского военно-исторического общества; создание, адаптация и публикация контента в сообществах в соответствии с утверждённым планом*; продвижение контента и активностей Российского военно-исторического общества и портала «История.РФ» с помощью информационных и рекламных инструментов соцсетей. *не менее 1 000 единиц в месяц общеинформационного адаптированного контента на основе размещаемых... На чтение: 1 минута

Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» объявляет сбор предложений на комплексное сопровождение в социальных медиа.

Все заинтересованные в участии должны провести анализ текущего состояния социальных сетей Российского военно-исторического общества, разработать план развития и креативную концепцию для социальных сетей с оценкой стоимости работ и рекламного бюджета.

Требования:

разработка на основании креативной концепции фирменного стиля социальных сетей Российского военно-исторического общества;

создание, адаптация и публикация контента в сообществах в соответствии с утверждённым планом*;

продвижение контента и активностей Российского военно-исторического общества и портала «История.РФ» с помощью информационных и рекламных инструментов соцсетей.

*не менее 1 000 единиц в месяц общеинформационного адаптированного контента на основе размещаемых на сайтах Российского военно-исторического общества материалов и уникального контента, создаваемого специально для социальных сетей (тексты, тесты, новости, изображения, GIF, графическое видео и др.).

Список аккаунтов Российского военно-исторического общества в социальных сетях:

К участию приглашаются компании с опытом комплексного сопровождения крупных брендов в социальных сетях (наличие портфолио обязательно).

Предложения принимаются до 26 августа 2019 года включительно по адресу: smm@rvio.org . Итоги будут подведены 30 августа 2019 года .

За подробностями обращайтесь: smm@rvio.org

Сбор предложений на комплексное сопровождение в социальных медиа не является публичной офертой и не обязывает Российское военно-историческое общество к заключению договора (-ов) или принятию на себя иных обязательств.