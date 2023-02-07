Правители России Правители, годы правления и подробные описания, необходимые для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 12 минут

Правители России

Рюрик (862–879)

Согласно “Повести временных лет”, Рюрик в 862 году был приглашён ильменскими словенами на княжение в Новгород. Является основателем княжеской династии Рюриковичей.

Киевские князья

Олег (879–912)

Вещий Олег в 882 году объединил Новгород и Киев в единое Древнерусское государство. Совершил успешный поход на Византию и заключил с ней два торговых договора в 907 и 911 года.

Игорь (912–945)

Сын Рюрика. В 941–944 годах вел войну с Византией, итогом которой стал военно-торговый договор с Византийской империей на худших для Руси по сравнение с предыдущими соглашениями условиях. Был убит древлянами при попытке повторного сбора дани в 945 году.

Ольга (945–960)

Супруга князя Игоря. Княгиня правила в качестве регента при малолетнем сыне Святославе и стала первой правительницей-христианкой на Руси и святой равноапостольной княгиней Русской Православной Церкви.

Святослав Игоревич (945–972)

Сын князя Игоря, выдающийся полководец. В результате похода 965 году разгромил Хазарский каганат, организовал ряд военных компаний против Болгарии и Византийской империи. Погиб в бою с войсками печенежского хана Кури на Днепровских порогах.

Ярополк Святославич (972–978 (по другим данным 980)

Старший сын князя Святослава, в наследство получил власть в Киеве. Поддерживал дипломатические отношения с императором Священной Римской Империи Оттоном II. Князь был убит своим братом Владимиром во время междоусобной войны.

Владимир Святославич (978/980–1015)

Князь новгородский и великий князь киевский. В 988 году по его инициативе началось Крещение Руси. Святой равноапостольный князь Русской Православной Церкви.

Святополк Владимирович (1015–1016; 1018–1019)

Князь Туровский и Великий князь Киевский. Согласно русской летописной традиции, во время междоусобной войны приказал убить своих братьев Бориса и Глеба, а также Святослава, за что и получил прозвище “Окаянный”.

Ярослав Владимирович Мудрый (1016–1018; 1019 – 1054)

Князь Ростовский, Новгородский и Великий князь Киевский. Создатель первого свода законов на Руси – “Русская Правда”. При Ярославе Мудром международный престиж и культурный уровень Древнерусского государства значительно вырос.

Изяслав Ярославич (1054 –1068, 1069–1073, 1077 –1078)

Сын князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Князь Туровский, Новгородский и Великий князь Киевский. Участвовал в очередной усобице и одержал победу в битве на Нежатеной Ниве в 1078 году.

Всеслав Брячиславич (1068 – 1069)

Полоцкий князь, сын князя Брячислава Изяславича. В фольклоре и в “Слове о полку Игореве” предстаёт как колдун и волшебник, за что и получил прозвище “Чародей”. Всеслав Чародей активно участвовал в междоусобице Ярославичей, захватил Новгород и выступил против потомков Ярослава Мудрого в битве на Немиге в 1067 году. В 1068 году после того как половцы победили Ярославичей на реке Альте, киевляне освободили Всеслава из заключения и 7 месяцев он был фактически Великим князем Киевским.

Святослав Ярославич (1073 – 1076)

Сын князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Князь Черниговский и Великий князь Киевский. Совместно правил государством со своими братьями – Изяславом и Всеволодом. Потерпел поражение от половцев в битве на реке Альте 1068 года.

Всеволод Ярославич (1076 – 1077,1078 –1093)

Сын князя Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ингигерды. Князь Переяславский, Черниговский и Великий князь Киевский. Был одним из членом “Триумвирата Ярославичей” – соправителей Древнерусского государства. Всеволод Ярославич владел пятью иностранными языками.

Святополк Изяславич (1093 – 1113)

Сын Изяслава Ярославича, князь Полоцкий, Новгородский, Туровский и Великий князь Киевский. Принял участие в начале XII века в походах на половцев, в результате которых кочевники были разгромлены.

Владимир Всеволодович Мономах (1113 –1125)

Внук византийского императора Константина IX Мономаха, князь Ростовский, Смоленский, Черниговский, Переяславский, Великий князь Киевский. Организатор княжеского съезда в Любече 1097 года и предводитель походов против половцев в начале XII века. Автор знаменитого сочинения “Поучение Владимира Мономаха” и свода законов “Устав Владимира Мономаха”.

Мстислав Владимирович Великий (1125 – 1132)

Сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской. Князь Новгородский, князь Ростовский, князь Белгородский и Великий князь Киевский. Имел 13 детей. Именно после смерти Мстислава Владимировича. Ни один правитель уже не обладал достаточной силой, чтобы сдержать дальнейший распад Древнерусского государства.

Ярополк Владимирович (1132 –1139)

Сын князя Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской. Князь Переяславский и Великий князь Киевский. При нем распад Древнерусского государства ускорился.

Вячеслав Владимирович (1139,1150, 1151–1154)

Сын князя Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиты Уэссекской. Князь Смоленский, Туровский, Переяславский и Великий князь Киевский. Участвовал в междоусобной войне 1146 – 1154 года.

Всеволод Ольгович (1139 – 1146)

Провёл удачный поход против галицкого князя Владимира Володаревича, а также победоносно воевал с Польшей и нанёс поражение князю Болеславу IV Кучерявому, который свергнул союзника Всеволода Ольговича – князя Владислава II.

Игорь Ольгович (1146)

Младший брат Всеволода Ольговича. Князь Новгород-Северский и Великий князь Киевский. Из-за отказа сменить в Киеве тиунов – управителей дружины, был убит во время городского бунта.

Изяслав Мстиславич (1146 –1149, 1150,1151 – 1154)

Второй сын князя Мстислава Владимировича Великого. Князь Курский, Полоцкий, Туровский, Волынский, Переяславский и Великий князь Киевский. Активный участник междоусобных воин XII века.

соправитель Ростислав Мстиславич (1154, 1159 – 1161, 1161 – 1167)

Брат Изяслава Мстиславовича. Князь Смоленский, Новгородский и Великий князь Киевский. Ростислав Мстиславич занимался отражением половецких нападений на территории Древнерусских княжеств.

Юрий Владимирович Долгорукий (1149 – 1150, 1150 – 1151, 1155 – 1157)

Сын князя Владимира Мономаха. Князь Ростово-Суздальский и Великий князь Киевский. В 1147 году при Юрии Владимировиче впервые упоминается Москва. Считается ее основателем. Боролся за великокняжеский киевский престол. В 1155 добился своей цели, но уже в 1057 году скончался, по всей видимости был отравлен киевскими боярами.

Изяслав Давыдович (1154 – 1155, 1157 – 1158, 1161)

Князь Стародубский, Черниговский и Великий князь Киевский. Участвовал в ожесточённой борьбе за киевский престол против Юрия Долгорукого.

Мстислав Изяславич (1158 – 1159, 1167 – 1169, 1170)

Сын Изяслава Давыдовича. Князь Переяславский, Луцкий, Волынский и Великий князь Киевский. В 1158 году Мстислав при поддержке галицких и волынских князей изгнал своего отца из Киева.

Владимир Мстиславич (март – май 1167)

Сын киевского князя Мстислава Владимировича. Князь Дорогобужский, Владимиро-Волынский, Слуцкий, Трипольский и Великий князь Киевский. Владимир Мстиславич занял Киевский престол как старший в роду Мономашичей.

Глеб Юрьевич (1169 – 1170, 1170 – 1171)

Сын князя Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана, брат Андрея Боголюбского. Князь Переяславский и Великий князь Киевский. Вместе с отцом боролся с князем Изяславом Мстиславовичем. Был отравлен киевлянами.

Михалко Юрьевич (1171)

Сын князя Юрия Долгорукого. Великий князь Владимирский и Киевский. Михалко Юрьевич совершил ряд походов на половцев в 1168 и 1170 годах.

Роман Ростиславич (1171 – 1173, 1174 – 1176)

Князь Смоленский, Новгородский и Великий князь Киевский. Роман Ростиславич был союзником Изяслава Мстиславича в борьбе за Киев с Юрием Долгоруким. Он также поддержал Андрея Боголюбского в его походах на Новгород и Киев.

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1173)

Младший брат Андрея Боголюбского. Князь Переяславль-Залесский, Великий князь Владимирский и Киевский. Во времена его правления Владимирская земля достигла пика своего могущества. Своё прозвище Всеволод Юрьевич получил за большое потомство: у князя было 12 детей.

Ярополк Ростиславич (1174 –1175)

Соправитель князя Всеволода Большое Гнездо, племянник Андрея Боголюбского. Носил титул Владимирского князя. В 1180 году был избран новгородским князем, но затем был подвергнут изгнанию вечем.

Рюрик Ростиславич (1173, 1180 –1181, 1194 – 1201, 1203 –1204, 1204 – 1205, 1205 – 1206,1206 –1207, 1207 – 1210)

Сын князя Ростислава Мстиславича. Являлся Новгородским, Овручским, Черниговским князем, а также Великим князем Владимирским. Один из главных борцов за великокняжеский стол в Киеве со стороны представителей смоленской ветви Рюриковичей - Ростиславичей.

Ярослав Изяславич (1173 –1174)

Сын великого князя Изяслава Мстиславовича и Агнесы Гогенштауфен. Ярослав Изяславич являлся Туровским, Новгородским, Луцким и Великим князем Киевским. Во время борьбы за Великое Киевское княжение уступил столицу князю Роману Ростиславичу.

Святослав Всеволодович (1174, 1176 –1180, 1181 – 1194)

Представитель рода Ольговичей из династии Рюриковичей. Святослав Всеволодович был старшим сыном Всеволода Ольговича и Агафьи (Марии) – дочери Мстислава Владимировича Великого. Активно участвовал в междоусобных войнах XII века и нанёс сокрушительные поражение половецким ханам Кобяку и Кончаку.

Ингварь Ярославич (1201 – 1203, 1212)

Князь Луцкий, Волынский и Великий князь Киевский. Ингварь Ярославич был сыном Ярослава Изяславича и чешской княжны. В ходе борьбы за Киев князь Роман Мстиславич Галицкий отдал великое княжение Ингварю Ярославичу.

Всеволод Святославич Чермный (1206,1207, 1210 – 1212)

Великий князь Черниговский и Киевский. Был прозван за цвет волос “Чермным” – рыжим. Активно участвовал в борьбе за Киевский престол против князя Романа Мстиславича Галицкого.

Мстислав Романович (1212 – 1223)

Князь Псковский, Белгородский, Смоленский и Великий князь Киевский. Мстислав Романович получил прозвище “Старый”. Участвовал в походах против половцев. Принял решение сдаться монголам после битвы на реке Калке и был убит.

Владимир Рюрикович (1223 – 1235, 1235–1236, 1238)

Князь Переяславский, Смоленский, Овручский и Великий князь Киевский. Участвовал в военных компаниях против Всеволода Чермного и литовских племён. Занял киевский великокняжеский престол после гибели на Калке Мстислава Романовича Старого.

Изяслав Мстиславич (1235)

Великий князь Киевский. Вместе с Даниилом Романовичем Галицким в 1235 году воевал против венгров, но в последствии разграбил земли своего союзника в Галицко-Волынской Руси.

Ярослав Всеволодович (1236 – 1238, 1243 – 1246, 1238 – 1246)

Сын князя Всеволода Большое Гнездо. Являлся князем Переяславским, Переяславль-Залесским, Великим князем Киевским и Владимирским, а также князем новгородским. Князь Ярослав неоднократно организовывал походы в Прибалтику и Финляндию, а также установил отношения с Золотой Ордой.

Михаил Всеволодович (1238 – 1239, 1241 – 1243)

Князь Переяславский (1206), Новгородский (1224, 1229), Черниговский (1223/1226—1246), Галицкий (1235—1239), Великий князь Киевский. Михаил Черниговский принял в Золотой Орде мученическую смерть за то, что отказался проходить монгольские языческие обряды. Был казнён в 1246 году по приказу Батыя. Канонизирован Русской православной церковью.

Ростислав Мстиславич (1239–1240)

Князь Смоленский и Великий князь Киевский. Ростислав Мстиславич сменил Михаила Черниговского на киевском престоле, однако в 1240 году был изгнан Даниилом Романовичем Галицким из Киева.

Даниил Романович (Галицкий) (1240)

Князь Галицкий, Волынский и Великий князь Киевский. При Данииле Романовиче Галицко-Волынская земля подверглась нашествию монголов, а также польских и венгерских феодалов, которых князь разгромил на реке Сан в 1245 году. Первый из русских князей получил королевский титул в 1253 году.

Александр Ярославович Невский (1249 – 1263, 1252 – 1263)

Князь Новгородский, Великий князь Киевский и Владимирский. Талантливый полководец Александр Ярославич нанёс поражение шведским рыцарям на Неве в 1240 году и немецким крестоносцам на Чудском озере в 1242 года. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

Владимирские князья

Андрей Юрьевич Боголюбский (1157 – 1174)

Великий князь Владимирский, князь Вышегородский, Дорогобужский, Рязанский. Сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана. Получил своё прозвище по названию своей главной основной резиденции Боголюбово. В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княжество стало одним из сильнейших на Руси. В 1169 году мстя за отца взял и раззорил Киев, но не стал там править.

Юрий Всеволодович (1212 – 1216, 1218 – 1238)

Великий князь Владимирский, князь Городецкий и Суздальский. Сын князя Всеволода Большое Гнездо. Активно участвовал в междоусобных конфликтах и в походах в Прибалтику. Погиб в битве с монголами на реке Сити, был канонизирован в лике благоверных князей Русской Православной Церкви.

Константин Всеволодович (1216 –1218)

Великий князь Владимирский, князь Новгородский и Ростовский. Константина Всеволодовича называли “вторым Соломоном” за любовь к книжному делу, покровительство культуре и церкви.

Святослав Всеволодович (1246 – 1248)

Великий князь Владимирский. Святослав Всеволодович участвовал в походах против ордена Меченосцев в Прибалтику, а также сражался с монголо-татарами в битве на реке Сити 1238 года.

Михаил Ярославович Хоробрит (1248 – 1248/1249)

Великий князь Владимирский и князь Московский. Прозвище “Хоробрит” получил за то, что был известен своей храбростью. Последний в истории русский великий князь, который погиб в бою, а именно в битве на Протве против литовских князей.

Андрей Ярославович (1249 – 1252)

Великий князь Владимирский и князь Суздальский. Младший брат Александра Ярославича Невского. Участвовал вместе с братом в битве на Чудском озере в 1242 году. Андрей Ярославич – один из ключевых участников анти-ордынского восстания 1252 года.

Ярослав Ярославович Тверской (1264 – 1272)

Считается первым самостоятельным Тверским князем. Младший брат Александра Ярославича Невского. Ярослав Ярославич не раз отправлялся в совместные русско-литовские походы на прибалтийские земли Тевтонского ордена.

Василий Ярославович Костромской (1272 – 1277)

Великий князь Владимирский и князь Костромской. Младший из сыновей Ярослава Всеволодовича, брат Александра Невского. Во время правления Василия Ярославича был созван Собор русских епископов в 1274 году для восстановления церковных уставов.

Дмитрий Александрович Переяславский (1277–1281,1283 – 1293)

Великий князь Владимирский, князь Переяславль-Залесский и Новгородский. Сын Александра Ярославича Невского. Князь внёс значительный вклад в победу русских над войсками Ливонского ордена в битве под Раковором в 1268 году.

Андрей Александрович Городецкий (1281–1283, 1293 – 1304)

Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Костромской, Городецкий. Сын Александра Ярославича Невского. Князь Андрей Александрович вместе с дружиной в 1301 году совершил поход на Неву, в результате которого была разрушена шведская крепость Ландскрона.

Михаил Ярославович Тверской (1304 – 1318)

Великий князь Владимирский и князь Тверской. Михаил Ярославович был основным соперником московского князя Юрия Даниловича за ярлык на Великое Владимирское княжение. После победы над войсками московского князя и татарского темника Кавгадыя в Бортеневской битве 1317 года, Михаил Тверской был вызван в Орду и убит по приказу золотоордынского хана Узбека.

Юрий Данилович (1318 – 1322)

Великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. В 1303 году Юрий Данилович присоединил к своим владениям Можайское княжество. Князь основал в 1323 году крепость Орешек и заключил мирный договор со шведским королевством.

Дмитрий Михайлович Грозные Очи (Тверской) (1322 – 1326)

Великий князь Владимирский и Тверской. Активно боролся с московскими князьями за ханский ярлык на великое княжение. Дмитрий Михайлович убил князя Юрия Даниловича без санкции ханского суда. Этот поступок сподвигнул хана Узбека казнить Дмитрия Михайловича, который получил за свой характер и деяния прозвище “Грозные Очи”.

Александр Михайлович Тверской (1326–1328)

Великий князь Владимирский и Тверской. Князь Александр Михайлович пытался предотвратить восстание 1327 года в Твери против монгольского баскака Шевкала, но в последствии был казнён в Орде вместе со своим братом Фёдором.

Александр Васильевич Суздальский (1328–1331)

Великий князь Владимирский и князь Суздальский. Александр Васильевич был одним из союзников московского князя Ивана Калиты, принимал участие в подавлении антиордынского восстания 1327 года в Твери.

Иван Данилович Калита (1328–1331, 1331 –1340)

Великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Иван Данилович значительно расширил территорию Московского княжества за счёт активной внешней политики и лояльности Золотой Орде. Своё прозвище получил за щедрость и бережливость.

Семен Иванович Гордый (Симеон Гордый) (1340 – 1353)

Великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. Симеон Гордый продолжал расширять территорию Московского княжества, а также поддерживать доверительные отношения с ханом Золотой Орды. Считается, что московский князь умер от чумы.

Иван II Иванович Красный (1354 – 1359)

Великий князь Владимирский, князь Московский, Звенигородский и Новгородский. Во время его правления началась открытая борьба с литовскими князьями за расширение влияния. Прозвище “Красный” Иван Иванович получил за свою исключительную внешность.

Дмитрий Константинович Суздальско-Нижегородский (1360 –1362,1363)

Великий князь Владимирский и князь Суздальский. Дядя московского князя Дмитрия Ивановича, который смог получить ордынский ярлык на Великое Владимирское княжение. Участвовал в борьбе против ордынских войск в союзе со своим племянником.

Дмитрий Иванович Донской (1363 – 1389)

Великий князь Владимирский, князь Московский и Новгородский. В 1380 году одержал победу над ордынским темником Мамаем на Куликовом поле, за что и получил прозвище “Донской”. При Дмитрии Донском в Москве был построен белокаменный кремль.

Василий Дмитриевич (1389 –1425)

Великий князь Московский и Владимирский, старший сын Дмитрия Ивановича Донского. Князь Василий Дмитриевич заключил союз с Литвой в 1392 году и присоединил к Москве Нижегородское и Муромское княжества, а также Вологду и Устюг.

Московские князья

Даниил Александрович (номинально 1263, фактически с 1272 (не позднее 1282) – 1303)

Младший сын Александра Ярославича Невского. Даниил Александрович стал первым удельным Московским князем и является родоначальником московской линии династии Рюрикович - Данииловичей.

Василий II Васильевич Темный (1425 – 1433,1434–1445, 1445 –1446, 1447 –1462)

Великий князь Московский, сын Василия I и Софьи Витовтовны. Василий Тёмный вышел победителем из междоусобной войны 1425–1453 годов. Был ослеплён в плену за что и получил прозвище “Тёмный”.

Юрий Дмитриевич Звенигородский (1433)

Третий сын московского князя Дмитрия Донского. Один из главных соперников Василия Тёмного в междоусобной войны 1425–1453 годов. Отец князей Василия Косого и Дмитрия Шемяки.

Василий Юрьевич Косой (1434)

Сын Юрия Дмитриевича Звенигородского. Во время междоусобной войны 1425–1453 года был разбит Василием Тёмным в битве на речке Черёхе в 1436 году. По приказу Василия Васильевича, Василию Юрьевичу выкололи один глаз за что он и получил прозвище “Косой”.

Дмитрий Юрьевич Шемяка ( 1445,1446 – 1447)

Брат Василия Юрьевича Косого, князь Углицкий и Гацкий, Великий князь Московский. Боролся с Василием Тёмным за московский престол в междоусобной войне 1425–1453 годов. В 1447 году был изгнан из Москвы и позднее получил поддержку Великого Новгорода

Иван III Васильевич Великий (1449 – 1462 сын и соправитель Василия II, 1462 – 1505)

Первый из Великих князей Московских, названный “Государем Всея Руси”. При Иване III завершился процесс собирания русских земель вокруг Москвы, было свергнуто монголо-татарское иго в 1480 году и издан в 1497 году Судебник.

Иван Иванович Молодой 1470 (по другим данным – 1477) – 1490

Соправитель Ивана III

Великий князь Московский и удельный князь Тверской. Во время похода Ивана III на Новгород в 1471 и 1477 годах, Иван Иванович Молодой взял в свои руки управление Московским княжеством.

Дмитрий Иванович Внук (1498 – 1502 Соправитель Ивана III)

Старший внук и соправитель и Великого князя Московского Ивана III Васильевича. Попал после череды заговоров в опалу вместе со своей матерью Еленой Волошанкой к Ивану III, а при Василии III в 1505 году был взят под стражу.

Василий III Иванович (1502 –1505 сын и соправитель Ивана III 1505 –1533)

Великий князь Московский и Государь всея Руси, который продолжил политику своего отца Ивана III по “собиранию земель русских”. При нём в состав государства вошла в 1510 году Псковская республика и в 1523 году Рязанское княжество. В 1514 был отвоеван у Великого княжества Литовского Смоленск.

Русские цари

Иван IV Васильевич Грозный ( 1533 – 1547, 1547 – 1584)

Великий князь Московский и первый в истории царь всея Руси, при котором начался созыв Земских соборов и был составлен Судебник 1550 года. Присоединил к своим владениям Казанское и Астраханское ханства. На время в 1575 году передал правление в руки Симеона Бекбулатовича. В годы правления Ивана IV началось освоение Сибири.

Федор I Иоаннович (1584 –1598)

Последний царь всея Руси и Великий князь Московский из династии Рюриковичей. В годы его правления был учреждён Московский Патриархат в 1589 году и заключён мир со Шведским королевством в Тявзине в 1595 году. Под руку Московского царя вернулось Балтийское побережье. Канонизирован Русской Православной Церковью в чине святых благоверных.

Ирина Федоровна (в девичестве Годунова) (1598)

Жена царя Федора I Ивановича и сестра Бориса Годунова. Ирина Фёдоровна формально правила на российском престоле до избрания царём её брата – Бориса Фёдоровича Годунова.

Борис Федорович Годунов (1598 –1605)

Первый избранный русский царь из династии Годуновых. В годы правления Бориса Годунова на Руси начался Великий голод (1601–1603), который привёл к массовым народным бунтам и появлению самозванца, выдававшего себя за убиенного сына царя Ивана Грозного – царевича Дмитрия.

Федор II Борисович Годунов (1605)

Второй Царь всея Руси из династии Годуновых и государь, который имел самый короткий срок пребывания на престоле в отечественной истории. Не был венчан на царство и был убит в результате заговора.

Лжедмитрий I (предположительно – Григорий Отрепьев) (1605 – 1606)

Самозванец, занявший царский престол во время Смуты на Руси и выдававший себя за чудом спасённого царевича Дмитрия Ивановича. Во время бунта в Москве, в мае 1606 года Лжедмитрий I был зарезан.

Василий IV Иванович Шуйский (1606 – 1610)

Представитель княжеского рода, восходящего к Рюрику. Возведен на престол группой противников Лжедмитрия I в результате заговора. После осады Смоленска королём Речи Посполитой Сигизмундом III, в 1610 году Василий Шуйский был свергнут и пострижен в монахи. Последний Рюрикович, правивший Россией. Умер в польском плену.

Михаил Федорович (21 февраля 1613 – 13 июля 1645)

Первый русский царь из династии Романовых, избранный на Земском соборе 1613 года. При Михаиле Федоровиче подошла к концу эпоха Смутного времени и были подписаны Столбовский мир со Швецией в 1617 году, а также Деулинское премирие в 1618 году с Речью Посполитой.

Патриарх Филарет (1 июля 1619 – 1 октября 1633)

Патриарх Московский и всея Руси и соправитель царя Михаила Федоровича с 1619 по 1633 год с титулом “Великий государь”. Филарет реформировал патриарший двор по образу двора государева.

Алексей Михайлович (13 июля 1645 – 29 января 1676)

Царь всея Руси, прозванный “Тишайшим”. В годы его правления было принято Соборное уложение 1649 года, произошли Соляной и Медные бунты, а также Россия вступила в войну с Речью Посполитой, в результате которой в состав царства вновь вошёл утерянный в годы Смуты Смоленск и Левобережная Украина вместе с Киевом.

Федор III Алексеевич (29 января 1676 – 27 апреля 1682)

Царь всея Руси из династии Романовых, в правление которого была создана Славяно-греко-латинская академии, проведена налоговая реформа и в 1682 году по указу Фёдора Алексеевича было отменено местничество.

Иван V Алексеевич (27 апреля 1682 – 29 января 1696 Правил до своей смерти совместно с братом Петром I)

Русский царь, правление которого было связано с борьбой за власть различных группировок при дворе. Государь считался болезненным и в начальный правления находился в тени сестры – регентши Софьи, а затем после ее отстранения и ареста – в тени брата Петра I

Петр I Великий (27 апреля 1682 – 22 октября 1721 До 1696 года правил совместно с братом Иваном V)

Царь всея Руси и первый в отечественной истории Император Всероссийский. После участия в “Великом Посольстве”, Пётр I развернул программу государственных масштабных преобразований, а после победы в Северной войне над Швецией государь принял титул императора.

Екатерина I (28 января 1725 – 6 мая 1727)

Императрица Всероссийская, была возведена на престол благодаря князю Меньшикову и гвардейских полков. При Екатерине I в 1726 году был создан Верховный тайный совет, а также открылась Императорская Академия Наук и учреждён орден Святого Александра Невского.

Петр II (6 мая 1727 – 19 января 1730)

Император Всероссийский, внук императора Петра Великого. Под влиянием рода Долгоруких, в 1727 году императорский двор переехал в Москву. С отъездом в Москву государя, князь Александр Данилович Меньшиков окончательно утратил влияние на государственную политику.

Анна Иоанновна (15 февраля 1730 – 17 октября 1740)

Российская императрица, дочь царя Ивана V Алексеевича. Впоследствии императрица упразднила Верховный тайный совет и в 1730 году учредила Канцелярию тайных розыскных дел. При Анне Иоанновне в государстве усилилось влияние дворян-немцев, а именно Эрнста Иоганна Бирона.

Иван VI Антонович (17 октября 1740 – 25 ноября 1741)

Российский император, внучатый племянник Анны Иоанновны, сын герцогини мекленбургской Анны Леопольдовны. Взошёл на престол в результате дворцового переворота при регентстве Бирона. В 1741 году Иван Антонович вместе со своей матерью был свергнут дочерью Петра I Елизаветой и заточён в Петропавловскую крепость.

Елизавета Петровна (25 ноября 1741 – 25 декабря 1761)

Российская императрица, дочь императора Петра Великого. В правление Елизаветы Петровны был основан Московский университет в 1755 году, появилась Академия Художеств, а также в 1754 году была создана Уложенная комиссия. Россия принимала участие в Семилетней войне в 1756–1763 годах против Пруссии, в которой одержала ряд знаковых побед.

Петр III (25 декабря 1761 – 28 июня 1762)

Российский император, известный также под именем Карл Петер Ульрих Голштейн-Готторпский. При Петре III Россия вышла из Семилетней войны, были упразднена Канцелярия тайных и розыскных дел, а также подписан 1 марта 1762 года Манифест о вольности дворянства. Император был свергнут в результате дворцового переворота 1762 года.

Екатерина II Великая (28 июня 1762 – 6 ноября 1796)

Считается, что в годы правления Екатерины II Российская империя достигла значительных успехов во внешней и внутренней политике. В 1775 году была проведена губернская реформа, в 1781 году было начато формирование системы народного образования. При Екатерине II Россия победила в двух русско-турецких войнах, включила в свой состав Крым и участвовала в трёх разделах Речи Посполитой.

Павел I (6 ноября 1796 – 12 марта 1801)

Российский император Павел I в государственной политике проводил курс на укрепление самодержавия и ограничение дворянских привилегий. В 1797 году император подписал манифесты о трёхдневной барщине и манифест о престолонаследии. В 1800 году Павел I заключил договор с Наполеоном Бонапартом. Император был убит в результате заговора 12 марта 1801 года.

Александр I (12 марта 1801 – 19 ноября 1825)

В годы правления Александра I при поддержке его соратников из Негласного комитета было проведено ряд преобразований: учреждены министерства и Кабинет министров, образован Государственный совет. Александр I был активным участником антинаполеоновских коалиций: Отечественной войны 1812 года была завершена заграничным походом русской армии и участием императора в Венском конгрессе 1815 года.

Николай I (19 ноября (фактически с 13 декабря) 1825 – 18 февраля 1855)

Российский император взошёл на престол во время восстания декабристов 1825 года. При Николае I вышел Устав о цензуре, появилась первая в России железная дорога в 1837 году. В финале правления Николая I, Россия терпела серьёзные поражения в Крымской войне 1853–1856 года, которая показала техническую и организационную отсталость армии.

Александр II (18 февраля 1855 – 1 марта 1881)

Российский император, который после поражения России в Крымской войне развернул программу государственных преобразований. Время правления императора вошло в историю как “Эпоха Великих реформ”. Император Александр II подписал 19 февраля 1861 года “Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”.

Александр III (1 марта 1881 – 20 октября 1894)

Годы правления Александра III характеризовались как период контрреформ и реставрации консервативных порядков. При императоре был введён новый Университетский устав 1884 года, а также появились новые Земское и Городовое положения, которые усилили контроль над самоуправлением.

Николай II (20 октября 1894 – 2 марта 1917)

Последний в истории российский император. На царствование Николая II пришлась и русско-японская война, и революция 1905–1907 годов, и Первая мировая война. При Николае Александровиче в 1906 году была учреждена Государственная дома и проведена аграрная реформа Петра Столыпина. Николай II после Февральской революции 1917 года подписал 2 марта акт отречения от престола.

Временное правительство

Львов Георгий Евгеньевич (1 марта – 8 июля 1917)

Министр-председатель Временного правительства, его кабинет был сформирован из представителей партий октябристов и кадетов, представителей крупного российского капитала. Правительство Львова выступало за созыв Учредительного собрания, объявило амнистию всем заключённым, отменило смертную казнь, сняло национальные и конфессиональные ограничения. В июле 1917 года Георгий Евгеньевич подал в отставку.

Керенский Александр Федорович (8 июля – 25 октября 1917)

Министр-председатель Временного правительства. Был главным инициатором Июньского наступления на фронте. C 30 августа 1917 года Керенский был назначен верховным главнокомандующим. При главе Временного правительства был введён восьмичасовой рабочий день, была признана независимость Польши и автономия Финляндии. Во время октябрьского переворота бежал из Петрограда.

Советский союз

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (18 ноября 1918 – 21 января 1924)

После Октябрьской революции Ленин возглавил новое советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК). По инициативе Владимира Ильича произошло заключение Брестского мира с Германией в 1918 году и была введена Новая Экономическая Политика (НЭП).

Каменев Лев Борисович (27 октября – 8 ноября 1917)

После Октябрьской революции был назначен Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). C 1919 года являлся членом Политбюро ЦК РКП(б) и предложил в 1922 году назначить Иосифа Сталина генеральным секретарём ЦК партии большевиков.

Свердлов Яков Михайлович (8 ноября 1917 – 16 марта 1919)

21 ноября 1917 года Свердлов был избран Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК). Яков Михайлович также оставался секретарём ЦК РСДРП(б). Свердлов руководил комиссией по созданию первой конституции РСФСР.

Владимирский Михаил Федорович (16 марта – 30 марта 1919)

С 1918 по 1921 год Владимирский являлся членом президиума ВЦИК и некоторое время был исполняющим обязанности Председателя ВЦИК. В 1919 году Михаил Владимирский занимал пост заместителя наркома внутренних дел РСФСР.

Калинин Михаил Иванович (30 марта 1919 – 19 марта 1946)

Калинин был избран членом ЦК РКП(б) в 1919 году по рекомендации Владимира Ленина. В годы Гражданской войны руководил агитпоездом “Октябрьская революция”. После образования СССР занял должность председателя ЦИКа. C 1925 года вошёл в состав Политбюро ЦК ВКП(б). В январе 1938 года стал председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Сталин Иосиф Виссарионович (3 апреля 1922 – 5 марта 1953)

Иосиф Сталин в апреле 1922 году был избран на Пленуме ЦК Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) и находился на этой должности больше 30 лет. В годы руководства СССР Иосифом Сталиным проводилась политика индустриализации и коллективизации, принята в 1936 году новая Конституция СССР, во время Второй мировой войны участвовал в Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях, руководил Советом Министров СССР. В 1945 году получил высшее воинское звание Генералиссимуса Советского Союза.

Шверник Николай Михайлович (19 марта 1946 – 15 марта 1953)

C 1946 по 1953 год Шверник являлся Председателем Президиума Верховного Совета СССР, возглавлял с 1953 года Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. Шверник также возглавлял комиссию по изучению материалов о репрессиях в период 1930-1950-х годов.

Ворошилов Климент Ефремович (15 марта 1953 – 7 мая 1960)

В марте 1953 года Ворошилов стал председателем Президиума Верховного Совета СССР. Климент Ворошилов является одним из пяти первых маршалов Советского Союза.

Хрущев Никита Сергеевич (фактически 14 марта, формально 7 сентября 1953 – 14 октября 1964)

Первый секретарь ЦК КПСС и с 1958 года – председатель Совета Министров СССР. На XX съезде партии в 1956 году, Хрущёв выступил с докладом, осуждающим культ личности Сталина. В годы правления Никиты Сергеевича началось освоение целинных земель, осуществлялась программа жилищного строительства, наступила эпоха “оттепели”. В международной политике СССР разрешал Берлинский и Карибский кризисы.

Брежнев Леонид Ильич (7 мая 1960 – 15 июля 1964, 16 июня 1977 – 10 ноября 1982

До 08.04.1966 – Первый секретарь ЦК КПСС, с 08.04.1966 – Генеральный секретарь ЦК КПСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета СССР. В годы руководства страной Брежневым была принята в 1977 году новая Конституция, во внешней политике началась эпоха “разрядки”, которая была нарушена лишь вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. В 1980 году в Москве состоялись Олимпиада.

Микоян Анастас Иванович (15 июля 1964 – 9 декабря 1965)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Один из старейших политических деятелей Советского Союза – он провёл более 40 лет на высших государственных постах. В 70 лет подал в отставку – это был беспрецедентный случай для советской номенклатуры.

Подгорный Николай Викторович (9 декабря 1965 – 16 июня 1977)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Активно занимался дипломатической деятельностью и международными отношениями. В 1977 году был выведен из состава Политбюро ЦК, однако остался членом Центрального Комитета партии.

Кузнецов Василий Васильевич (10 ноября 1982 – 16 июня 1983, 9 февраля 1984 – 10 марта 1985, 10 марта 1985 – 2 июля 1985)

Исполняющий обязанности Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Являлся официальным главой государства после смерти Брежнева, Андропова и Черненко. С приходом к власти Михаила Горбачева Кузнецов в 1986 году был уволен.

Андропов Юрий Владимирович (16 июня 1983 – 9 февраля 1984)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, одновременно Генеральный секретарь ЦК КПСС, бывший глава КГБ. Политический курс Андропова отличался укреплением трудовой дисциплины, разоблачением коррупции и усилением конфронтации с Западом.

Черненко Константин Устинович (11 апреля 1984 – 10 марта 1985)

Председатель Президиума ВС СССР, одновременно Генеральный секретарь ЦК КПСС. Всего Черненко руководил Советским Союзом год и двадцать пять дней. За короткий срок им была предпринята попытка реформа школы, усиление роли профсоюзов, а также ограничение деятельности ряда музыкальных исполнителей.

Громыко Андрей Андреевич (2 июля 1985 – 1 октября 1988)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, бывший многолетний министр иностранных дел Советского Союза. Громыко был одним из виднейших деятелей международной политики, при котором МИД СССР достиг ряд дипломатических успехов, в особенности – потепление отношений с Западом.

Горбачев Михаил Сергеевич (11 марта 1985 – 24 августа 1991, 15 марта 1990 – 25 декабря 1991)

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, одновременно Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний в истории Президент СССР. С его именем связана новая политика “Перестройки”, которая значительно изменила жизнь Советского Союза. Единственный в отечественной истории глава государства обладатель Нобелевской премии мира.

Ельцин Борис Николаевич (10 июля 1991 – 31 декабря 1999)

Первый президент Российской Федерации и первый всенародно избранный глава государства. В годы правления Ельцина создана первая российская конституция 1993 года, проведена либерализация цен и запущен процесс приватизации. Ушёл в отставку 31 декабря 1999 года

Путин Владимир Владимирович (31 декабря 1999 – 7 мая 2000 И. о. 7 мая 2000 – 7 мая 2008 7 мая 2012 – настоящее время)

Четырежды избранный Президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации.

Медведев Дмитрий Анатольевич (7 мая 2008 – 7 мая 2012)

Президент Российской Федерации, c 2010 года стал главой попечительского совета инновационного центра "Сколково", также являлся главным попечителем Института современного развития. C 2012 по 2020 год Медведев был Председателем Правительства РФ и Председателем партии “Единая Россия”. С 2020 года заместителем председателя Совбеза РФ.