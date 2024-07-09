Последний классик советской фронтовой прозы Не стало Юрия Бондарева. Писателя-фронтовика, человека высочайшей порядочности и чести. На чтение: 1 минута

Не стало Юрия Бондарева. Писателя-фронтовика, человека высочайшей порядочности и чести.

Не стало в год 75-летия Великой Победы. Победы, которую он, командир батареи, начавший боевой путь под Сталинградом, участвовавший в форсировании Днепра и освобождении Киева, дошедший до Чехословакии, подарил нам, ныне живущим. Родина оценила его вклад в нашу Победу орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Окончив после войны Литературный институт имени Горького, уже писатель Юрий Бондарев рассказывал о том, как досталась та Победа, на протяжении всей своей жизни бережно сохранял память о Великой Отечественной.

Его произведения «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Юность командиров», «Последние залпы», повести и романы пронизаны правдой о войне, без прикрас рассказывают о героизме и силе духа советских воинов – и простых мужиков, вынужденных стать солдатами в тяжелый для страны час, и тех, кто вступил в схватку с врагом по долгу службы. Правдой в равной мере художественной и документальной. Она остро необходима нам сейчас, через 75 лет после окончания войны. Бондарева всегда будет не хватать.

Судьба подарила мне знакомство с Юрием Васильевичем, он всегда очень близко принимал к сердцу все, чем жила отечественная литература и культура. Как фронтовик он всю свою жизнь был верен своим принципам, не поддавался никакой конъюнктуре, жил честно и скромно.

С нами навсегда останутся его замечательные произведения, фильмы, снятые по его романам и повестям, наполненные суровым реализмом военных событий и тонким лиризмом человеческих отношений его незабываемых героев.

Разделяю горечь утраты и выражаю самые искренние соболезнования семье Юрия Васильевича, всем поклонникам его мощного литературного таланта. Вечная память!

Обложка: ТАСС/Владимир Савостьянов