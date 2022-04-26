Попранная память На чтение: 2 минуты

Совсем недавно мы возмущались действиями украинских национал-фашистов, снесших в Харькове памятник маршалу Жукову, но оказалось, что нечто подобное происходит и у нас в России, что делают это не потомки недобитых бандеровцев, а некоторые из нас, потомки наших героических предков, благодаря которым российский народ по праву называют народом-победителем.

Два дня спустя после инцидента на Украине, СМИ сообщили о разрушении мемориала в Нижегородской области в деревне Фундриково. Сделано это было по указанию местных властей, которые потом использовали остатки памятника в качестве строительного мусора и посыпали им дорогу к кладбищу.

На памятнике 1974 года, где были увековечены погибшие на полях Великой Отечественной войны местные жители, установлены плиты с именами всех погибших. Именно эти разбитые плиты и нашли на засыпанной дороге. Памятник находился в плохом состоянии, но вместо того, чтобы его восстановить, власти решили тяжелой техникой его разрушить, сравняв с землей. И самое страшное, что даже когда поднялся скандал, никто из тех руководителей, кто принимал решение о сносе памятника, так и не понял и тем более не осознал, что было сделано не так. Для них это было просто старое сооружение, не представляющее материальной ценности! А как же ценность духовная, как же память о тех, кто жизни положил во имя нашего будущего?! Закопать память о своих же отцах и дедах?! Они погибали ради тебя, а теперь ты топчешь их имена и память об их подвиге ногами. Но все это, конечно, не приходит в голову ни поселковой администрации, ни рабочим, которые совершили этот акт кощунственного вандализма.

Когда возмущенная общественность и журналисты обратились к местным властям, то глава сельской администрации Денис Барыбин ни словом не обмолвился о значении памятника, даже на камеру, объяснение было простым - памятник просто был старым. Но это далеко не всё! Памятник снесли втихую, не обсудив это с местными жителями (но сфальсифицировав решение о сносе), 6 мая, накануне Дня Победы. И вот это уже не просто глупость, а настоящее преступление, за которое они должны понести наказание по всей строгости закона. Чего вообще можно ожидать от подобных властей? Только разруху и упадок, как в головах, так и во всех вверенных областях. И это очень печально, что у нас есть такие люди, а значит, не нужны ни враги, и ни санкции, среди нас есть манкурты, не помнящие родства, которые сами все разрушат и уничтожат. И это не отдельный факт: раз сельская администрация снесла памятник, то, очевидно, что именно она и довела его до такого плачевного состояния, при полном бездействии районных и областных властей. Значит, в области нет или не действуют специальные программы по увековечению или сохранению памяти героев войны?

Но стоит отметить, что хоть такой беспредел происходит не в одной только Нижегородской области, есть регионы, где отношение к памяти и памятникам совершенно другое. Например, в Тамбовской области памятники не просто ремонтируют и поддерживают в хорошем состоянии, но и постоянно открывают новые. Тамбовские власти руководствуются негласным правилом, что война не окончена до тех пор, пока домой не вернется последний солдат, в конкретном случае - пока все погибшие не будут увековечены. Поэтому в городах и деревнях по всей области идет кропотливая работа в архивах, составляются списки невернувшихся с поля боя, имена которых потом высекаются на открывающихся мемориалах. За последние 13 лет на тамбовской земле возведено 120 мемориалов, увековечены фамилии 140 тысяч жителей, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. И несмотря на то, что во главе этого процесса в последние годы стоит именно Российское военно-историческое общество, сами региональные власти активно поддерживают все указанные инициативы. И это забота о памяти не только солдат Красной Армии. Существует программа, по которой поклонными крестами отмечаются места униженных большевиками церквей, сохраняется память и о жертвах Тамбовского восстания 1920-1921 гг. и многое другое. То есть, здесь, независимо от политических взглядов, чтут свою историю и уж точно ничего не сносят втихаря. Именно так должно быть во всей России. А если мы пойдем по примеру нижегородских властей, то у России не будет ни истории, ни будущего, и тогда нам действительно только на кладбище и будет одна дорога.