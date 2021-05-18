Польско-советская война: факты и вымыслы Круглый стол проведен Российским военно-историческим обществом 13 августа 2020 года.Участники:Михаил Юрьевич Мягков – доктор исторических наук, научный директор РВИО (ведущий),Олег Рудольфович Айрапетов – кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. ЛомоносоваАлексей Валерьевич Исаев – доктор исторических наук, сотрудник НИИ Военной истории военной академии Генерального штаба ВС РФ,Армен Сумбатович Гаспарян – публицист, политолог, член Центрального совета РВИО,Никита Романович Буранов – историк, сотрудник научного отдела РВИО.Круглый стол, посвящённый польско-советской войне 1919-1921 годов, открыл М.Ю. Мягков. Он обратил внимание, что предложенное название войны более корректно, чем советско-польская. Такого мнения придерживается целый ряд историков, исходя из того, что войну развязала Польша.Круглый стол... На чтение: 8 минут

Круглый стол проведен Российским военно-историческим обществом 13 августа 2020 года. Участники: Михаил Юрьевич Мягков – доктор исторических наук, научный директор РВИО (ведущий), Олег Рудольфович Айрапетов – кандидат исторических наук, доцент факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Валерьевич Исаев – доктор исторических наук, сотрудник НИИ Военной истории военной академии Генерального штаба ВС РФ, Армен Сумбатович Гаспарян – публицист, политолог, член Центрального совета РВИО, Никита Романович Буранов – историк, сотрудник научного отдела РВИО. Круглый стол, посвящённый польско-советской войне 1919-1921 годов, открыл М.Ю. Мягков. Он обратил внимание, что предложенное название войны более корректно, чем советско-польская. Такого мнения придерживается целый ряд историков, исходя из того, что войну развязала Польша. Круглый стол прошел в канун дней, которые в Польше принято называть «Чудом на Висле» или, иначе, «Варшавской битвой». В Польше эта дата отмечается как одно из наиболее выдающихся событий в истории страны. Действительно, если окинуть взглядом последние века польской истории, подобных она не знала. Это единственное вооруженное столкновение, окончившееся победой польского оружия. И вряд ли случайно, что визит госсекретаря США Майкла Помпео в Польшу назначен именно на эти дни. Необходимо вкратце осветить предысторию конфликта. После Первой мировой войны и революции в России Польша получила независимость. Наиболее значительная ее часть, Царство Польское, более столетия находилось в составе России, пользуясь административной автономией. Временное Правительство после Февральской революции 1917 г. было согласно предоставить Польше независимость и установить справедливые границы между странами по этническому принципу. Ленин фактически продолжил эту линию, и страна получила независимость из рук большевиков. Территория Царства Польского в годы Первой мировой войны была оккупировала Германией. По Версальскому миру западная граница Польши была определена, вопрос же о восточной остался открытым.

Ю. Пилсудский

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Во главе нового государства встал диктатор Юзеф Пилсудский, в прошлом революционный террорист. В годы Первой мировой войны он сражался на стороне Центральных держав, в составе австро-венгерской армии. Теперь он решил, что настал удобный момент расширить границы Польши за счёт восточных земель – возродить Великую Польшу. Он видел ее в роли главного игрока в Восточной Европе и претендовал на земли Литвы, Белоруссии и Украины. В XVI-XVIII веках они входили в состав Речи Посполитой, ныне её наследница должна была объединить пространство от моря до моря – от Балтийского до Чёрного. На худой конец, он рассчитывал вернуться к границам до первого раздела Польши в 1772 году. Впрочем, некоторые «ястребы» в польском руководстве нацеливались и на Смоленск, а сам Пилсудский при благоприятном стечении обстоятельств не исключал похода на Москву, дабы уничтожить большевистское государство. Активное продвижение на территории Западной Белоруссии и Западной Украины польские войска осуществляли с начала 1919 года. Немецкие войска оттуда были отведены. И уже в августе практически вся Белоруссия оказалась под властью Польши. На оккупированный территории успели создать достаточно мощный репрессивный режим. Тогда же поляки устроили первые концлагеря для советских военнопленных и коренных жителей, белорусов. В надежде на скорое падение большевиков они готовы были продолжать широкую экспансию на восток, несмотря на враждебность местного населения. Девятнадцатый год был сложным и тяжелым для большевистского правительства. На юге сражались с Деникиным, на Востоке – с Колчаком. С Деникиным поляки вели переговоры, однако не торопились вступать во взаимодействие, поскольку его поддерживала Антанта, которая в случае его успеха не позволила бы Польше осуществить большие территориальные приобретения за счет России. Пилсудский был заинтересован в победе красных над Деникиным, но надеялся, что они истощат свои силы настолько, что он сам, сделавшись ставленником Антанты, сможет беспрепятственно осуществить задуманное. В конце девятнадцатого года Москва предложила установить справедливые границы по этническому принципу, однако в начале следующего года Польша прервала переговоры и двинула войска на восток. На Украине Пилсудский в конце апреля 1920 г. договорился с Петлюрой, вождём директории, обещав ему поддержку в обмен на передачу Польше Галиции и Волыни, то есть, всей Западной Украины. Петлюра – это ярый украинский националист и антисемит, предтеча того пронацистского движения, которое сейчас развивается на Украине. Во время петлюровских погромов были убиты не меньше пятидесяти тысяч евреев. А сам Петлюра погиб в Париже от пули Самуила Шварцбурда, потерявшего в погроме всех своих родных. Суд Франции оправдал обвиняемого, а сам процесс в глазах общественности превратился в суд над Петлюрой и его режимом.

Петлюра

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Польские войска начали наступление на Украине, имея четырехкратное превосходство в живой силе и абсолютное превосходство в бронетехнике и авиации. Польскую армию снабжали США, Англия и Франция. От США Польша получила заем в 50 млн долларов только на оружие. Англия снабдила Польшу винтовками. Самую существенную помощь, 1 млрд франков, оказала Франция. Сформированная там 70-тысячная армия Халлера оказала одно из решающих воздействий на ход войны. Наступление на Украину началось в апреле, а в мае Киев пал. Польские войска перешли на левый берег Днепра. В Варшаве царило воодушевление, там предвкушали скорое возрождение Великой Польши от моря до моря. Однако к этому времени красные войска добили Колчака и Деникина и перебросили часть сил, в том числе Первую конную армию С.М. Буденного, на отпор полякам. Западный фронт возглавил Михаил Тухачевский, Юго-Западный – Александр Егоров. Членом военного совета юго-западного фронта был И.В. Сталин. Наши войска не обладали решающим численным превосходством, однако опыт Будённого позволил провести смелый обходящий манёвр, после чего поляки дрогнули и побежали. 12 июня Красная армия освободила Киев, 11 июля – Минск, затем Вильнюс. По договору между Советской Россией и Литвой Вильнюс отошел к Литве. Так что, заметим, столица этого государства передавалась ему Советским государством дважды, в 1920-м и 1939-м годах. В конце июля войска Тухачевского вышли на польскую границу и продолжили наступление. До Варшавы оставалось 22 километра. Теперь эйфория охватила Москву. Здесь считали, что польские крестьяне и рабочие непременно поддержат «братьев по классу». Однако выяснилось, что тылы Красной армии безнадежно отстали. Боеприпасы иссякли, продовольствия не хватало. К тому же наступление фронтов велось по расходящимся направлениям. Не выяснив сил и расположения противника, Тухачевский решился двигаться вперед. Спланированный французскими военными советниками контрудар оказался неожиданным и застал его врасплох. Поляки вновь перешли в наступление. Мирные переговоры в Минске были прерваны, а затем перенесены в Ригу, где и был подписан в марте 1921 г. договор между Советской Россией (от своего имени и от имени Белорусской Республики), Украинской советской республикой и Польшей. По его условиям граница пролегла намного восточнее линии Керзона. На территориях, отошедших к Польше, началась насильственная полонизация, закрытие украинских и белорусских школ. Земли были переданы польским посадникам (помещикам). Национальный гнет сопровождался религиозным. Неудивительно, что население этих территорий встречало вступившую в 1939 году Красную армию как освободителей. Один из самых острых вопросов польско-советской войны – судьба пленных красноармейцев, которых насчитывалось не менее 130 тысяч. Их согнали в лагеря, которые точнее следовало бы назвать концлагерями: огороженные колючей проволокой пространства, зачастую без всяких строений. Их направляли туда в вагонах для скота, по несколько суток не обеспечивая пищей и устраивая расстрелы на остановках. По минимальным подсчетам, от голода, холода, жестокого обращения и казней погибло не менее 28 тысяч, а по некоторым источникам – до 60 тысяч человек. В 1922 году Народный комиссариат иностранных дел обращался к полякам по поводу нетерпимого отношения к советским военнопленным, однако внятного ответа на получил.

Тухольский лагерь. Пленные красноармейцы – 1919 год

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Как известно, в Катыни создан мемориал, на табличках высечены имена расстрелянных польских военнослужащих. Как известно, в Катыни происходили также расстрелы советских заключенных в 20-е - 30-е годы, а в 2018 году Российским Военно-историческим обществом там была сооружена мемориальная стена и памятник, увековечившие трагедию репрессированных советских граждан. Когда РВИО и другие организации обратились к польским властям с предложением установить памятник 1 200 погибшим советским военнопленным, похороненным на Раковицком кладбище в Кракове, польская сторона разнообразными бюрократическими согласованиями просто похоронила это предложение. Видимо, нам необходимо действовать таким образом, чтобы наши сограждане не считались в Европе и в мире людьми второго сорта. Политика двойных стандартов нетерпима. Олег Айрапетов. Прошло столетие с момента сражения под Варшавой, завершившего третий этап польско-советской войны. Неоспорим тот факт, что развязана она была Польшей. И бесполезны все попытки затушевать этот факт, представив ее жертвой агрессии. Характерна оценка позиции Пилсудского руководителем советской делегациии на переговорах с Польшей в 1919 г. Юлианом Мархлевским: «в ней всё романтично, всё неясно и всё лживо». К сожалению, эта дикая смесь лжи и романтики имманентно присуща польской политике. Поляки гордились, гордятся и, надо думать, будут гордиться событиями августа 1920 года. Хотя бы потому, что с 1772 года, а может быть и ранее, вспомнить им особенно нечего. Знаменитые восстания, действия в составе наполеоновской армии, отчаянные атаки, наподобие Сомосьеррской, неизменно заканчивалась поражениями. Майская авантюра Пилсудского в 1920 году, поход на Украину, окончилась катастрофой. Отступление польской армии превратилось в бегство. Отметим, что чуду на Висле предшествовало другое – в бельгийском курортном городке Спа. В июле 1920 года там проходила конференция руководителей стран Антанты, явилась туда и польская делегация во главе с премьер-министром. Она постоянно получала телеграммы от Пилсудского: всё погибло, всё рухнуло, сам он больше ни на что не рассчитывает. Поляки, с повинной головой, принялись убеждать западных лидеров, что ни Украина, ни Белоруссия их не интересуют. И – о, чудо, им «поверили» и решили помочь. Миссию поручили генералу Максиму Вейгану, занимавшему крайне реакционную позицию во французском политикуме. Стоит добавить, что жена его была наполовину полячкой, а тема польской эмиграции во Франции заслуживает особого внимания. Помимо самого Вейгана, в миссию вошли еще 9 генералов, несколько десятков полковников, больше 400 офицеров младшего и среднего звена и свыше 2 400 солдат и унтер-офицеров. Польская армия получила не только снаряды, патроны, но и винтовки, броневики, артиллерию. Франция практически перевооружила польскую армию и снабдила её инструкторами с опытом боевых действий в Первой мировой войне. Они присутствовали практически в каждой польской батарее, в каждом батальоне, в каждом эскадроне. Польские воинские уставы были полностью списаны с французских. Интерес Франции понятен: она воссоздавала для себя восточный плацдарм против Германии, который заменил бы Российскую империю. В ценности такой замены уже тогда очень сомневались в Лондоне, ибо Великобритания традиционно испытывала скептицизм в отношении Польши.

Агитационный плакат Польского Легиона во Франции

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Впрочем, в восстановление России мало кто в Европе верил. Немного экономической статистики. Потребление угля в 1913 году в России составляло 1 млрд 800 млн пудов, в том числе собственного – более полутора миллиардов. В двадцатом году добыча упала в пять раз. Это означало топливный и транспортный кризис. В семнадцатом году в Россию с Кавказа и Закавказья поступило 300 млн пудов нефти и бензина. К апрелю 1920 года не поступило ничего. Значительная часть, примерно 60%, наших паровозов работала на угле или жидком топливе. В 1920 году 64% паровозов пришлось переводить на дрова. Техника выходила из строя. Если в 1917 году воинский эшелон находился в пути в среднем трое суток, то в 1920-м – 6-7 суток. Средняя скорость железнодорожных перевозок упала до 10 верст в час. Это объясняет, почему Юго-Западный фронт, пройдя с боями 500-600 км, оторвался от тылового обеспечения и практически утратил снабжение. В дивизиях оставалось по 4-5 тысяч человек, некоторые полки сократились до уровня роты. Наступающим приходилось вооружаться трофейным оружием вместо того, чтобы дожидаться боеприпасов. И в таких условиях было принято решение о штурме Варшавы 12 августа. Возможностями Советской России оно никак не было подкреплено. Сказалось и то, что Юго-Западный и Западный фронты наступали в расходящихся направлениях. Первоначально предполагалось, что они соединятся западнее Бреста. Поворот Юго-Западного фронта в сторону Галиции объяснялся тем, что она была единственным источник нефти для Польши. Взяв Дорогобуж, мы могли обеспечить полякам те же транспортные проблемы, что имели сами. Решение было объяснимо, однако стратегически неверно. Итог просчетов – безусловная победа Польши на третьем этапе войны. Однако если вспомнить Клаузевица, что цель войны – навязать свою волю противнику, – то Польша ее не достигла. Пилсудский мечтал вернуть Польшу к границам 1772 года и сделать её гегемоном Восточной Европы. Проект Междуморья предполагал распространение польского влияния на Прибалтику и даже Закавказье. Поляки даже совершили попытку переворота в Ковно (нынешнем Каунасе), однако он был подавлен. Стратегический план Пилсудского не осуществился. Английский премьер Дэвид Ллойд-Джордж говорил своим французским коллегам, что ставить на Польшу не следует. У Франции есть только одна проблема которая является источником европейских конфликтов - это Эльзас и Лотарингия. Если поддержать Польшу, то таких «Эльзас-Лотарингий» в Европе будет не одна, а пять. Проблемы у Польши существовали и с Литвой, и с Чехословакией, и с Германией, и с Советской Россией, и с Латвией. Единственным союзником среди соседей была Румыния. Граница 1920 года, особенно с учетом Виленского коридора, была невыгодна Польше с точки зрения обороноспособности. На западе Пилсудский попытался овладеть Данцигом, пользуясь тем, что город и область находились под управлением Антанты. Линия Данциг-Варшава была основной для снабжения Польши с Запада. В том же 1920 году неудачно разрешился спор с Чехословакией о Тешинской Силезии. Реванш Польша взяла в 1938 году во время мюнхенского раздела Чехословакии, выступив в союзе с Гитлером. Она также выступит инициатором пересмотра границы со Словакией. Итогом польско-советской войны был компромисс. Как правило, такое решение в политике не устраивает ни одну из сторон. В тридцатые годы польский посол в Москве говорил о том, что Пилсудский мечтает о том дне, когда польские солдаты пойдут на восток. Этот желанный час настал в 1939 году, когда поляки пошли на восток в качестве военнопленных. А Варшаву Красной Армии пришлось брать в 1944 году. Чтобы вернуть её полякам. Алексей Исаев. История – средство извлечения уроков. Нет ничего вреднее, чем подменять их химерами или лубочными картинками наподобие той, что Польша обороняла Европу от звероподобных большевиков. Из этой примитивной версии родилось представление, будто Ленин, напившись крови христианских младенцев, в 1920 году отправился завоевывать Польшу и нести революцию в Западную Европу.

«Бей большевика!» Польский плакат.

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Лозунги «Даешь Варшаву!» и «Даёшь Берлин!» никак не отражались в оперативных планах командования РККА. Это пропаганда не поднималась выше уровня рот и эскадронов. Штабам ставилась совершенно другая задача: остановить наступление польской армии и нанести ей поражение. Все прекрасно понимали, что на юге господствуют белогвардейцы, а на Дальнем Востоке хозяйничает Япония. Война велась по обычным законам войны, но ни в коем случае не войны «революционной». Двигаясь на Варшаву, Красная Армия не пересекла границ Восточной Пруссии. Вполне ясной и объяснимой задачей было наступление на Данцигский коридор, поскольку через него с севера поступало оружие от Франции и США. Стратегия Красной Армии объяснялась сугубо военными соображениями в рамках отражения агрессии. На Украине она добилась значимого успеха и успешно продвигалась в Белоруссии, хотя эта территория всегда была сложна для военных кампаний. Опыт Гражданской войны – действие подвижных соединений – поначалу принес зримый успех. Пилсудский признавал: “Новый инструмент борьбы, которым оказалась для наших неподготовленных войск конница Будённого, становится какой-то легендарной, непреодолимой силой”. Действия Первой конной настолько впечатлили польского диктатора, что после войны он взял их за образец и стал формировать кавалерийские соединения, которые в 1939 году, конечно, не пригодились.

Ю. Халлер и Голубая Армия

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Еще одно расхожее мнение – что польское население стеной встало на пути Красной армии. В действительности, главной ударной силой, контратаковавшей под Варшавой, была сформированная во Франции армия Юзефа Халлера. Это было подготовленное, прекрасно обученное и экипированное на французские деньги 70-тысячное соединение. Именно этих “легионеров” использовали как таран для продвижения на восток. Всего польские вооруженные силы составляли почти миллион человек. Однако напомним: ровно за месяц до того, как поляки перешли в контрнаступление, из реввоенсовета Западного фронта в Москву пришла телеграмма: “Легионеры в беспорядке бежали из Гродно. Нами захвачены громадные трофеи”. Так что даже подготовленных во Франции вояк Красная Армия била.

Советский агитационный плакат

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Тем не менее, даже на волне успешного наступления в конце июля Советское правительство готово было сесть за стол переговоров. Эту возможность оно всегда предлагало – хотя и на разных условиях. Авторитетный польский политик, лидер крестьянской партии В. Витос указывал, что заключение мира в девятнадцатом году до войны с Россией дало бы дополнительно 60 000 квадратных километров территории и 5 млн населения. Отсюда вопрос: зачем нужна была авантюра девятнадцатого года? Главный урок, который мы можем извлечь из той войны: за столом переговоров можно добиться гораздо большего, нежели военной авантюрой, избежав при этом неисчислимых бедствий. После войны Пилсудский говорил о могилах польских легионеров от Днепра до Вислы. Это и есть цена его авантюры, оправдать которую конечным успехом в войне невозможно. Стоит ли напоминать, что польскому контрнаступлению от Варшавы предшествовала череда поражений, и «чудо на Висле» было лишь один из эпизодов той войны, пусть и финальным. Михаил Мягков. Польше эта авантюра стоила порядка 180 тысяч солдат убитыми, ранеными, пленными. В Советской России война с Польшей послужила консолидации общества, примирению определенных сил, участвовавших в Гражданской войне. Многие царские офицеры, в том числе повоевавшие на стороне белых, стали переходить на сторону красных. Известен призыв героя Первой мировой войны генерала Брусилова вступать в ряды РККА. Именно в 1920 году приток бывших офицеров был самым значительным. Армен Гаспарян. Сто лет польско-советской войне – повод поговорить о самой военной кампании, о воинской доблести, о полководцах. Однако именно это сегодня не обсуждается. То, что происходит сейчас, - это не просто политизация истории. Это превращение истории в пропаганду. Август – это сакральный месяц для Польши. С одной стороны, это битва за Варшаву в 1920 году. С другой стороны, на него приходится дата советско-германского договора о ненападении 1939 года. Вот что говорит «самое достоверное» мировое СМИ, радио «Свобода», которое финансируется госдепом США. Заголовок «Бей большевика» можно было бы продолжить призывами с нацистских листовок 1941 года. Подзаголовок: “Как на Висле была остановлена мировая революция”. Комментарии дает бывший директор Института национальной памяти Польши, президент Международного проекта “Платформа европейской памяти и совести” Лукаш Каминский. Начинает он с утверждения, что польско-советская война была ничем иным как продолжением сложных взаимоотношений России и Польши и сводилась к борьбе за территории, которые ныне принадлежат Украине, Белоруссии и Литве. Ни слова о том, какова история этих территорий, об их дальнейшей судьбе, о том, как проводилась их полонизация в 20-е – 30-е годы. Только лозунги, никак не вяжущиеся с признанием польских территориальных претензий: «Мы были теми, кто остановил кровавый пожар большевизма, кто спас Европу. Мы были несчастными жертвами агрессии азиатской деспотии. И только польский воинский дух позволил нам победить. Ура польскому солдату!» Таких статей сейчас множество, и никакого другого взгляда на эти события в мировой прессе нет. Мало кого интересует подлинный ход военной кампании, просчеты, допущенные командованием РККА, в частности, Михаилом Николаевичем Тухачевским. Интересует только идеология. От этого перекидывается мостик в 1939 год. Никто не вспомнит о польской разведке, не будет никакого плана «Прометей» и ячеек организации по всей Европе. Не будет передачи агентуры «Прометея» Абверу. Пусть в памяти останется только жертвенный подвиг маленькой Польши, которая остановила советизацию всей Европы.

М.Н. Тухачевский

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Зайдите в самый крупный книжный магазин в России – и вы не найдете ни одного издания, посвященного этим событиям. Да, есть монографии специалистов, но выходят они незначительными тиражами и практически недоступны массовому читателю. В Польше об этом написано предостаточно и, разумеется, западная точка зрения в мире превалирует. Если ситуация с научно-популярными изданиями по истории не будет исправлена, взгляды, подобные тем, что излагает Каменский, завоюют и наше общественное мнение. Свято место пусто не бывает. Никита Буранов. Какие уроки из польско-советской войны можно и нужно извлечь сейчас? Острая политическая ситуация в Беларуси имеет прямое отношение к тому, что происходило в 1919 – 1920 годах. Как неглупый политик, Пилсудский воевал не только своими силами. Под бело-красно-белый флаг он привлёк множество деклассированных элементов, которых точнее можно назвать бандитами. В частности, Булак-Булаховича. Силами его банд на территории Белоруссии пытались создать крайне националистическое государство. Население Белоруссии власть так называемой БНР не приняло, так что его руководство отправилось в эмиграцию. Поляки, тем не менее, активно поддерживали эти банды. Сегодня флаг тех же цветов мы видим на улицах Минска.

Булак-Балахович

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За символами идет идеология. Разве не поддерживает Качиньский восстановление Междуморья? Разве не формируется балтийско-черноморский союз, лидером которого видит себя Польша? Разве не намереваются воссоздать санитарный кордон против России? В Белоруссии действуют более двух с половиной десятков зарубежных фондов, прежде всего польских. За их спиной стоит практически та же Антанта (ныне называемая НАТО), что обеспечивала Польшу вооружениями столетие назад. Сейчас ее деньги идут через Польшу в Белоруссию. Нашим оружием должна быть историческая правда, а историю пора перевести из плоскости изложений в плоскость практических советов. В заключении Михаил Мягков напомнил о судьбе памятников советским освободителям в Европе. В Польше к сносу предназначены более двухсот. Недавно РВИО выступило с инициативой проекта “Место памяти. РФ”. В 2018 году было заключено соглашение о сотрудничестве РВИО с Министерством иностранных дел РФ. Российские посольства, представительства, дипмиссии будут отмечать памятники, мемориалы, захоронения наших соотечественников и наносить их на интерактивную карту проекта. Это нужно не только для нас, но и для неравнодушных людей за рубежом, и это поможет следить за сохранностью памятников, подновлять их, ухаживать за ними. Память должна быть живой. Мы надеемся продолжить эту работу с совместно с Министерством иностранных дел и Министерством обороны России.