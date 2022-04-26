Поисковая работа и проблемы сохранения воинских традиций На чтение: 4 минуты

« Кто видел цветение сакуры хоть раз –

Не забудет никогда. Три дня цветения –

Как короткая, но яркая человеческая жизнь » - писал герой самурайского эпоса князь Такэда Сингэн, которого вражеская пуля настигла, когда он любовался закатом.

Видимо, постоянная близость смерти, до предела обостряющая чувства и ощущение жизни, заставляет «людей войны» настолько трепетно относиться к прекрасному, что они готовы, пренебрегая очевидной смертельной опасностью, любоваться торжественным и таинственным небом, густо окрашенным багровыми тонами, яркость которых оттеняет надвигающуюся тьму. Жизнь воина подобна заходящему солнцу – будто застыла на переходе от света жизни к тьме смерти. Как и закат вспыхивает она особенно ярко, собираясь уже затем погаснуть окончательно.

Несмотря на все различия в культурных традициях, одно из центральных мест в национальной культуре любого народа занимает почитание доблестных воинов.

Например, отмечаемый в США 11 ноября День ветеранов ( VeteransDay ) является одним из самых почитаемых государственных праздников в стране. Каждый год в этот день американцы чествуют всех ветеранов всех войн, вспоминая тех, кто служил своей стране, отдавая все лучшее, что у них было. В День ветеранов во многих городах проходят военные парады, а в церквях – службы в память о погибших американских солдатах. В этот день памятные мероприятия проходят по всей стране [2; 3; 4; 5].

Государственным днем памяти в Германии является «День народной скорби» ( Volkstrauertag ). В этот день обязательно проходят траурные мероприятия. Центральный траурный митинг проходит в пленарном зале Бундестага. Обязательной частью митинга являются речи Канцлера и представителей дипломатического корпуса, а также музыкальное оформление: исполнение национального гимна и песни «Хороший товарищ». Подобным образом проходят митинги во всех федеративных землях и большинстве городов Германии [6].

Следует согласиться с К.А. Степанчиковым в том, что «за всем этим стоит очень большая проблема сохранения страны, это культивируемый издревле… культ павших героев, который является показателем силы любого народа» [11]. Культ павших героев имеет столь же длительную историю, как и само человеческое общество.

По своей сущности, герой – это, прежде всего, тот, кто не руководствуется личными эгоистическими интересами, кто отвергает и презирает их во имя чего-то высшего.

Поскольку именно «война является наиболее альтруистическим из всех видов человеческой деятельности, который сродни священнодействию и сливается с ним» [8, c. 237 – 238], закономерно, что понятия «герой» и «воин» часто сливаются воедино.

В системе национального менталитета каждого народа важное место занимает, исторически сложившееся понятие о том, кто такой воин и каким он должен быть, как воспитать воина и т.д. Черты русского воинского идеала древние авторы подчеркивают у русских воинов в произведениях т.н. «Куликовского цикла», а также в других древнерусских литературных памятниках, таких как «Слово о полку Игореве», «Житие Александра Невского», «Александрия», «Поучение» Владимира Мономаха и т.д. По большому счету, на них же акцентирует внимание Петр I в своих «Уставах» и «Артикулах», генералиссимус А.В. Суворов в «Науке побеждать», они воспеты в национальном эпосе, литературе, живописи и кинематографе из глубины веков и до наших дней. В этой связи особый интерес представляет сходное понимание черт истинного воина в традиции, как русского, так и других народов.

Эти черты предопределены уникальным характером войны как особой сферы человеческой деятельности. В свою очередь, «уникальность войны состоит именно в том, что она всегда была и по-прежнему остается единственным творческим видом деятельности, в котором разрешается и требуется неограниченная отдача всех способностей человека, нацеленная против оппонента, который так же силен, как и сам человек» [8, c. 248]. Следствием этого является то, что «война не начинается тогда, когда одни убивают других; она начинается тогда, когда те, кто убивают, рискуют сами быть убитыми. Те, кто осуществляет первое, но не второе, называются не воинами, а головорезами, убийцами, палачами или награждаются еще более нелестными эпитетами» [8, c. 238 – 239]. Вспомним хотя бы, как герой братьев Вайнеров офицер-фронтовик Володя Шарапов сорвал орден Отечественной войны с груди бандита Фокса со словами: «люди за этот орден кровь свою проливали, а ты чужую».

М. Кревельд весьма точно подмечает, что «опасность – это нечто большее, чем просто характеристика обстановки, в которой ведется война; с точки зрения участников войны и зрителей, опасность относится к числу наиболее притягательных аспектов войны, и даже, можно сказать, ее raisond’être » [8, c. 246]. «Для победы над опасностью необходимы такие качества как смелость, гордость, преданность и решимость. Таким образом, опасность может заставить людей превзойти самих себя, понудить их стать чем-то большим, нежели они есть на самом деле. И наоборот, решимость, преданность, гордость и отвага имеют смысл и проявляются только перед лицом опасности. … чем сильнее опасность – тем больший вызов она бросает человеку и тем больше славы приносит ее преодоление» [8, c. 247]. Подтверждением этой мысли служат слова самурайского трактата «Хагакурэ»: «Если попадаешь в беду или оказываешься в трудной ситуации, недостаточно сказать, что ты совсем не волнуешься. Нужно бросаться навстречу трудным ситуациям храбро и с радостью. Помни о поговорке «Чем больше воды, тем выше корабль» [7, с. 67]. Эта же идея звучит в боевых приказах периода Первой мировой войны: «обстановка для нас сложилась не легкая – тем больше славы и чести победить врагов наших при этой тяжелой обстановке» [9, л. 134].

Подвергая свою жизнь риску, «воину дано приблизиться к границе, разделяющей жизнь и смерть, или даже ее пересечь» [8, c. 248]. Именно поэтому воин воспринимается как еще и как человек, обладающий наивысшей степенью свободы, ибо «те, кто смотрит смерти в лицо, вошли в царство, где над ними уже не властны смертные и где они уже не подчиняются ничему, кроме своей свободной воли» [8, c. 242]. Глубокий символизм, отражающий наивысшую степень свободы человека, смотрящего в глаза смерти, заключен в традиционном приветствии римских гладиаторов: « Ave, Caesar, morituritesalutant ». Раб, идущий на смерть, многократно свободнее властелина.

Для нашего рассуждения принципиально важно, что «то, ради чего люди воюют, необязательно имеет какую-либо действительную ценность. … предметы, которые в иной ситуации совершенно бесполезны, могут приобрести самую высокую ценность только потому, что их появление связано с войной, напоминая таким образом о встреченных, пережитых и преодоленных опасностях» [8, c. 250]. Культивирование этого чувства и сохранение воинских традиций выражается в том, что «… каждая армия имеет набор предметов, специально созданных для того, чтобы служить символами, и считающихся намного более драгоценными, чем даже пролитая кровь. Знамена, флаги и тому подобные воплощения военной традиции имеют столь же древнюю историю, как и сама война, и в обычных обстоятельствах совершенно необходимы для поддержания воинского духа… их значимость неизменно возрастает по мере того, как несут их в бой, потом сражаются за них и, наконец, проливают кровь… солдаты отдавали и отдают жизнь за свои знамена не потому, что те обладают какой-то практической или иной ценностью, а потому, что понятие «знамя» и понятие «честь» слиты для бойцов воедино» [8, c. 254].

Это находит отражение в эпосе разных народов. «Не посрамим же Земли Русския! Ляжем здесь костьми: мёртвые срама не имут! Станем крепко…» [1, с. 53] - говорит князь Святослав Игоревич, обращаясь к войску. «Победа или поражение - это вопрос временных обстоятельств. Чтобы избежать позора, нужно выбрать иной путь - смерть. Настоящий мужчина не думает о победе или поражении. Он безрассудно бросается вперед - навстречу смерти» [7, с. 42] – вторит ему Ямомото Цунэтомо. «Когда награды теряют всякий смысл, а наказание перестает быть сдерживающим фактором, только понятие чести сохраняет свою власть над людьми и побуждает их маршировать под нацеленными на них дулами пушек. Это единственное, что человек может взять с собой в могилу, даже если, как это часто бывает, у него и не будет своей отдельной могилы» [8, c. 254].

В то же самое время, честь – абстрактное понятие. Человеческая психология требует для абстрактных понятий конкретного вещественного выражения. Таким выражением и служат Боевые Знамена, оружие, воинские ритуалы и военная форма одежды.

«Все эти и другие предметы, применяющиеся в военных церемониях и обладающие соответствующим символизмом, несут в себе глубокий парадокс. Все они «реальны» и «не реальны» одновременно. К примеру, флаг – это всего лишь кусок цветной материи. Однако в то же самое время он и бережно хранимый талисман. Тоже самое можно сказать и об униформе, оружии, заветных трофеях, а также о строевой маршировке и горделивом расхаживании вокруг этих символов. Предположить, что воины, которые выполняют все эти ритуалы, не имеют понятия об их вещественной сущности, значило бы оскорбить их, усомнившись в их умственных способностях» [8, c. 255].

Сегодня в нашей стране поисковики и другие общественники-энтузиасты, причем, часто сами того не осознавая, занимаются сохранением исторической памяти и воинских традиций, сохраняя тем самым честь народа, армии и свою. Но многие из них своей делают это неосмысленно и бессистемно. Хотя именно в этом, на наш взгляд, состоит действительный смысл поисковой работы, которую мы определяем как особый вид военно-патриотической и историко-культурной деятельности, направленный на поиск, идентификацию и надлежащее погребение погибших в связи с вооруженным конфликтами, установление имен и увековечение памяти павших защитников Отечества, установление и защиту исторической правды и справедливости, сохранение воинских традиций, исторической памяти и историко-культурной самоидентификации народа . Задача Российского военно-исторического общества, а также Министерства обороны, Министерства культуры и других уполномоченных государственных структур состоит в том, чтобы придать этой работе осмысленный, научно обоснованный и системный характер.

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