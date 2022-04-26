«Под грифом «Забыто» – премьера фильма о войне на телеканале «МИР» На чтение: 1 минута

Почему Россия вступила в войну и можно ли было этого избежать? Каким был вклад нашей страны в разработку и применение новых видов вооружений и технологий во время Первой мировой? На эти и многие другие вопросы ответит фильм Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Под грифом «Забыто».

Фильм рассказывает о том, как масштабная разработка новых видов вооружений и военных технологий стала одной из причин начала Первой мировой. Ведь война – это не только сражение, но и бизнес. Ради обогащения корпорации подталкивают свои и чужие правительства к кровопролитию. Первой такой войной, по мнению, многих историков, стала Первая мировая.

Фильм «Под грифом «Забыто» – это история новых видов вооружения и судьбы реальных людей, для которых эти «новинки» стали смертоносными. В фильме с помощью реконструкции воссозданы события Первой мировой войны. Своей точкой зрения делятся российские и немецкие историки.

Премьера фильма «Под грифом «Забыто» состоится на телеканале «МИР» – 27 июля, в 10:10 по московскому времени.