Письмо Председателя Комитета Памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова В Российское военно-историческое общество В Комитете памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова с возмущением восприняли намерение запустить в российский кинопрокат фильм «Смерть Сталина». Это киноизваяние интерпретируется как политическая сатира, а на деле является политической провокацией. Что такое политическая сатира Сложный, многогранный жанр, встречающийся во многих видах искусства, - политическая сатира. Профессионально пользоваться ею - означает обладать широким кругозором, начитанностью, знанием политологии, воспринимать конструктивную критику, владеть искусством красноречия в совершенстве и серьезно подходить к этому жанру. Он не терпит нарочито субъективного взгляда, с его помощью легко задеть чужие чувства, оскорбить, унизить. Авторы этого продукта не обладают и десятой долей того, чем должны... На чтение: 1 минута

В Российское военно-историческое общество

В Комитете памяти Маршала Советского Союза Г.К. Жукова с возмущением восприняли намерение запустить в российский кинопрокат фильм «Смерть Сталина ». Это киноизваяние интерпретируется как политическая сатира, а на деле является политической провокацией. Что такое политическая сатира

Сложный, многогранный жанр, встречающийся во многих видах искусства, - политическая сатира. Профессионально пользоваться ею - означает обладать широким кругозором, начитанностью, знанием политологии, воспринимать конструктивную критику, владеть искусством красноречия в совершенстве и серьезно подходить к этому жанру. Он не терпит нарочито субъективного взгляда, с его помощью легко задеть чужие чувства, оскорбить, унизить.

Авторы этого продукта не обладают и десятой долей того, чем должны обладать создатели политической сатиры. Это очередная попытка унизить Россию и ее народ. Попытка представить неполноценными людьми со множественными пороками руководителей СССР, ни что иное, как оскорбление нашего народа. Сталин, Каганович, Берия, Жуков, Конев и другие руководили Страной и Армией Советского Союза и привели ее к Победе, тогда как полководцы Англии и Америки не одержали ни одной победы, которая хоть как-то повлияла бы на ход войны. А вот это действительно достойно политической сатиры. Со смертью Сталина действительно была борьба за власть, как и в любой другой стране, но хаоса не было.

Это ложь! Удостоверение этого пасквиля должно быть отозвано из российского проката.

А.А. Павликов Член Научного совета Российского Военно-исторического общества