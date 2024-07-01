Пираты Черного моря Насмотревшись художественных фильмов про пиратского капитана Джека Воробья, можно подумать, что пираты были только в Карибском море. Все остальное только досужие разговоры не нюхавших моря. Вынуждены разочаровать наших читателей. На чтение: 2 минуты

Насмотревшись художественных фильмов про пиратского капитана Джека Воробья, можно подумать, что пираты были только в Карибском море. Все остальное только досужие разговоры не нюхавших моря. Вынуждены разочаровать наших читателей. Джеку Воробью до настоящих пиратов еще плавать и плавать. Пиратами всегда «славились» Средиземное море, Балтика, а уж про воды Малайского архипелага даже не стоит заикаться.

Море Черное, но не спокойное

Совсем недавно мы рассказывали вам о пиратах Балтийского моря и даже о корсарах самого Ивана Грозного , действовавших там. Пришло время рассказать о пиратах Черного моря, ведь здесь во все времена существовал не менее мощный очаг пиратства, чем в вышеперечисленных регионах. Именно здесь в разбойничьем промысле активно отметились славяне, викинги, византийцы, генуэзцы, венецианцы, пизанцы, турки, казаки и даже бургундцы.

Первые сведения о черноморских пиратах мы узнаем от античных историков. Именно они рассказывают нам о «подвигах» местных «джентльменов удачи». Начнем с греков, которые пришли в черноморский бассейн в VII веке до нашей эры и промышляли разбойным нападением. Значительную конкуренцию им составляли фракийцы, скифы, зихи, они же черкесы и гениохи – современные абхазы.

Конечно, во всем виновата морская торговля, именно она спровоцировала развитие этого разбойного промысла. Не было бы торговли, не было бы и пиратов. Правда, иногда было очень трудно отличить честного торговца от нечестного пирата. При любой возможности торговец считал возможным совмещать свой бизнес с разбоем. Да и кто в то время упускал возможность стать богаче за счет другого, более слабого?

Здесь просто необходимо вспомнить слова Аполлония Родосского, он еще в III веке до нашей эры в книге «Поход аргонавтов» называл море Понтом Аксинским. Переводилось это очень просто: море «агрессивное и злое для чужих». И только после того как пиратские группировки понесли разгромные поражения, море начали называть гостеприимным.

Так, где и кого ожидать?

По известным источникам, первыми начали свой промысел в Черном море фракийцы. Они грабили корабли греческих поселенцев, а выживших продавали в рабство. Базой для разбоя было поселение Салмидес (на границе Турции и Болгарии). Южнее фракийцев работали племена зигов и ахеян, их можно было встретить в водах нынешней северной Турции. На востоке Черного моря обитали настоящие мастера своего дела. Это были черкесы. Вроде мы все помним черкесов, как умелых всадников но и морскими пиратами они оказались знатными. Они строили небольшие судна -«камары», которые были очень быстроходны и вмещали до 30 человек команды. Эти «молодцы» были настолько оперативны, что практически их нельзя было вычислить. После набега они быстро возвращались на берег, на руках вытаскивали свои суда на берег и прятали в горах. На берегу вас встречали милые и добродушные местные жители.

На севере, по берегам Каркитинского залива обитало племя сатархеев. Этим ребятам Черного моря было мало, и они также промышляли и в Азовском море. Но вот историки особо отмечают «мастерство» тавров. Под их контролем был весь берег от Херсонеса до Феодосии. Самое интересное, что они серьезных кораблей не строили, но смогли превзойти всех других пиратов. Геродот в своих работах указывал, что главной базой тавров была Балаклавская бухта. Очень часто греческие суда заходили в бухту переждать непогоду. Вот здесь на первый план выступали «горные пираты». Они вплавь добирались до кораблей и… Кроме грабежа существовали еще и жертвоприношения. Сообразительности тавров можно позавидовать, если не брать на учет их криминальные наклонности. Часто они разжигали на горе «маяк», к которому приставали пострадавшие от бури путешественники, ну а дальше… как всегда. А еще были зарегистрированы случаи, когда они выходили в море на промысел на греческих кораблях, которые были отремонтированы ими.

По истечении стольких лет трудно давать оценку пиратским деяниям. Конечно, плохо, гибнут люди, тормозится торговля. Но были города и государства на берегах Черного моря, которым это было даже на руку. Например, Боспорское царство смотрело сквозь пальцы на безобразия тавров и разрешало им торговать рабами на своих невольничьих рынках, естественно, по скидочным ценам. Но когда масштабы грабежей стали зашкаливать, пришлось принимать срочные меры. Дошло того, что греческие полисы обратились с просьбой к знаменитому афинскому полководцу Периклу. И он помог. Была отправлена специальная экспедиция для наведения порядка. Потом такая же масштабная экспедиция была организована боспорским царем Эвмелом. Всех пиратов уничтожить не смогли, но передышка для местного населения была создана. Больше всех досталось пиратам таврам. В дальнейшем таких масштабных антипиратских компаний не было.

Средние века

К средним векам пиратов в Черном море меньше не стало, но к ним добавились славяне, варяги, византийцы, турки. В это время на смену классическому пиратству стало приходить корсарство или каперство. Это уже было узаконенное пиратство, когда можно было выходить на морской разбой с официальным разрешением от властей. Например, византийский историк XIVвека Никифор Григора пишет о том, как византийцы боролись с генуэзскими корсарами. Чтобы захватить удобные торговые коммуникации, корсары Венеции напали у берегов Крыма на генуэзский флот и разрушали их главный город Кафу (нынешнюю Феодосию). Наш рассказ будет неполным, если мы не расскажем о походе в Черное море корсаров герцога Бургундского. В 1445 году они даже совершили налет на Вати (современный Батуми), но были разбиты. Все кончается, кончилось и господство генуэзцев в Черном море. На смену им пришли турки. Сначала Османская империя захватила Кафу, а после и другие опорные пункты в Крыму. Черное море превращается во «внутреннее озеро» Османской империи. Правда, это первенство продлилось не очень долго, и с конца XV века в противоборство с турками вступили казачьи ватаги с Запорожья и Дона. Но это уже другая история, но мы к ней обязательно вернемся.