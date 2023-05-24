Первая в России школа балетного танца ныне академия русского балета им. Вагановой 4 мая 1738 г. французский танцмейстер Жан Батист Ланде открыл первую в России школу балетного танца – «Танцовальная Ея Императорского Величества школу»... На чтение: 3 минуты

ЛАНДЕ

Ланде (Lande, Landet) Жан Батист (? – ум. 26.2.1747, Петербург), французский артист, балетмейстер, педагог. Основоположник хореографического образования в России. На рубеже 1720–30-х гг. работал в Париже и Дрездене, заложил основы балетного образования в Швеции и Дании. «Частным порядком» обучал танцам придворных императрицы Анны Иоанновны. В 1734–37 преподавал в Сухопутном шляхетном корпусе, в 1737 – также и в Академии наук. В Шляхетном корпусе, кроме класса бальных танцев, вёл и балетный. В числе его лучших учеников: Николай Чоглоков, Сергей Челышкин, Андрей Самарин, Николай Тулубьев, Александр Шапиза, Иван Гневашов, Иван Шатилов, Василий Брилкин. Кадеты участвовали в придворных спектаклях, Ланде ставил для них балеты. Из «частных» учеников Ланде выделился Т. Ле Брюн, выступавший как первый танцовщик при дворе. В 1737 Ланде подал императрице челобитную, где предлагал возглавить танцевальную школу, которая открылась 1 янв. 1738. Обучение было рассчитано на три года, но со второго воспитанники уже должны были участвовать в спектаклях. Были приняты шесть мальчиков и шесть девочек, среди которых Аксинья Сергеева (Баскакова), Аграфена Иванова, Елизавета Борисова, Авдотья Лаврентьева, Аграфена Аврамова, Афанасий Топорков, Андрей Нестеров, Михаил Литров, Александр Лаптев (Терентьев), Семён Брюхов, Козьма Орденов. С 1741 все они числились в придв. труппе. Позже у Ланде учились Марфа Максимова (Хандошкина), Авдотья Тимофеева (Таулато), Наталья Сергеева, Сергей Нестеров, Алексей Михайлов. Я. Штелин писал, что, занимаясь со своими учениками, Ланде добился в хореографическом искусстве таких громадных результатов, что привёл зрителей в изумление». В 1742 для придворных торжеств по случаю коронации Елизаветы Петровны Ланде поставил несколько балетов при опере Х. Гассе и Л. Мадониса «Милосердие Титово», в т. ч. «Радость народа о явлении Астреи на Российском горизонте и возвращении золотого времени», «Золотое яблоко на пире богов, или Суд Париса» и балеты между действиями: «бал крестьян латинских», «бал африканцев», «бал американцев», «бал римского народа, радующегося о милосердии Титовом». Ланде учил танцам вел. кн. Петра Фёдоровича и вел. кн. Екатерину Алексеевну, которая называла его самым усердным из учителей.

Русский балет. Энциклопедия. БРЭ. М.,, 1997 http://www.pro-ballet.ru/html/l/lande.html

ПЕТЕРБУРГ В 1738 Г.

Обстройка Петербурга и заселение новой царской столицы, так усиленно проводимые Петром Первым, по смерти его оставались в небрежении, и так продолжалось в первые годы царствования Анны Ивановны, когда царица жила в Москве и там пребывал весь двор. Выселенные Петром Первым в Петербург помещики покинули отведенные им в столице места жительства и разъехались по своим имениям. На Васильевском острове торчали то фундаменты, то полувозведенные каменные стены без окон и крыш; иные дома были уже отстроены, но их хозяева, выехавши сами из Петербурга, в домах оставили прислугу без всяких способов содержания, и правительству приходилось понуждать этих господ давать своим людям содержание. Когда Анна Ивановна перебралась из Москвы в Петербург, северная столица стала опять люднеть, и цены на квартиры, пред тем значительно упавшие, вдруг поднялись так высоко, что правительство своими указами должно было сдерживать произвол домовладельцев.

Но тут скоро Петербург, начинавший снова приходить в нарядный вид, постигли пожары, возникавшие от поджогов; они начались в 1735 году и продолжались и следующие года. В 1736 году был сильнейший пожар в Петербурге. Тогда толпа народа, под предлогом тушения огня, производила грабежи и похищения. Обличенные поджигатели были казнены сожжением на месте преступления, а грабители и воры - жестоко наказаны кнутом и сосланы в каторжную работу. В 1737 году, в предупреждение пожаров, устроены были во всем городе караулы и патрули, а при полиции стали содержать печников и трубочистов; и те, и другие обязаны были смотреть за исправностью печей и чистить раз в месяц дымовые трубы во всяком доме. Чтоб у всех всегда наготове была вода для гашения огня, повелено во всяком дворе устроить колодезь. Для бедных, разоренных пожаром и лишенных приюта, отводились бесплатно казенные здания и конфискованные дома. В 1738 году повелено все каменные строения крыть не иначе, как черепицею или железом, а гзымзы и карнизы делать непременно из камня или кирпича. Все удобовозгораемые вещества указано содержать только в нарочно устроенных для того сараях на Петровском острове, а на судах, стоявших на Неве, запрещалось зажигать свечи, курить табак и готовить кушанье; вообще разводить огонь, в случае нужды, можно было только на особых назначенных для того судах. Петербургские пожары, впрочем, возбуждали к лучшей постройке города. В 1737 году Петербург был разделен на пять городских частей, сделано несколько новых мостов, открыты новые площади, рассажены на пустых местах деревья и построен новый гостиный двор на Адмиралтейском острове.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1993; 2006. Глава 21. Императрица Анна Ивановна http://magister.msk.ru/library/history/kostomar/kostom52.htm

ТАНЦОВАНИЕ В КАДЕТСКОМ ШЛЯХЕТСКОМ КОРПУСЕ

29 июля дан был указ Сенату об учреждении Кадетского корпуса. "Весьма нужно, – говорилось в указе, – дабы шляхетство от малых лет к воинскому делу в теории обучены, а потом и в практику годны были; того ради указали мы: учредить корпус кадетов, состоящий из 200 человек шляхетских детей от 13 до 18 лет, как российских, так и эстляндских и лифляндских провинций, которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях ездить и прочим к воинскому действу потребным наукам. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, также и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение, того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцованию, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, по тому б и к учению определять. И на содержание того корпуса и учителей на прочие расходы определяем сумму 30000 рублей".

В ноябре издан был Устав корпуса, где говорилось, что "Корпусу кадетов быть в С.-Петербурге, понеже тамо они как в определенной при Академии Наук Гимназии в разных науках обучены быть, так же и от Академии самой, к вящшему их в науках успеху, потребные способы получать могут; сверх того ж, в С.-Петербурге всегда знатное число войск, артиллерия и полный арсенал содержится, также ежедневно цивильной и милитарной архитектуры строения отправляются, причем обучаемые молодые люди купно с теориею со временем и практику видеть могут, не меньше же к обхождению с разными иностранными нациями и к обучению их языкам больше и лучше случая имеется". Для помещения Корпуса отдан дом князя Меншикова на Васильевском острове.

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён Т. 19. Гл. 3 http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv19p3.htm

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

С 1756 года, после указа императрицы Елизаветы Петровны о создании русского театра, учебное заведение, созданное Ланде, постепенно преобразовывалось в «Театральную школу». Начался второй (1756–1829 гг.) период в истории школы, когда обучение всем видам искусства (балету, драме, музыке, живописи) велось интегрированного с постепенной специализацией на основе анализа достигнутых успехов в одном из них. С этого времени вплоть до начала ХХ века танцевальное образование развивалось в тесном контакте с подготовкой специалистов других видов театрального дела: драматическими актерами, художниками, музыкантами, артистами цирка. Педагогами, определившими дальнейшее методическое развитие танцевального образования после смерти Ж.Б. Ланде стали ведущие Европейские балетмейстеры и танцовщики, приглашаемые властями: А.Ринальди, Ф.Хильфердинг, Г.Анджиолини, Дж.Канциани, О.Пуаро. В процессе деятельности балетмейстера И.Канциани в школе устанавливаются специальные методы обучения танцу, отвечающие актуальным требованиям европейского балета в духе реформ Ж.Новерра. Вводятся испытательные вечера как форма аттестации. В 1792 г. проводится реформа школы по проекту А.Казасси, согласно которой осуществляется начальное обучение воспитанников всем искусствам и далее на основании достигнутых успехов – специализация в одном из них; составляется первое расписание.

На рубеже XVIII–XIX веков в школе работал И.И. Вальберх (Лесогоров) – первый русский балетмейстер, воспитавший немало талантливых артистов, среди которых – яркая танцовщица и драматическая актриса Евгения Колосова. Вальберх подготовил школу и труппу театра к приезду французского балетмейстера Ш. Дидло (1767–1837).

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