Первые Леди. Жёны Ивана IV Иван IV Грозный – одна из таинственнейших фигур истории России, овеянная аурой мрака и суровости. И с возрастом он становился ещё более непонятным и мрачным. Примерно то же самое можно сказать и о его семейной жизни. На чтение: 5 минут

Первые Леди. Жёны Ивана IV

Иван IV Грозный – одна из таинственнейших фигур истории России, овеянная аурой мрака и суровости. И с возрастом он становился ещё более непонятным и мрачным. Примерно то же самое можно сказать и о его семейной жизни. Царь был обвенчан четырежды (церковь разрешала 3 раза, об этой условности – далее). И с ещё двумя или тремя жёнами жил вне церковного брака, кого-то из них сослали в монастыри, остальные – умерли в молодом возрасте. К тому же молва приписывает ему множество любовниц. Как так вышло и почему с годами личную жизнь Ивана окружил мрачный ореол загадочности?

Церковные браки

Иван Васильевич венчался на царство в 16 лет, в начале 1547 года. Православному государю негоже было ходить холостым, жить с кем-то во грехе, и, видимо, под влиянием двора, незамедлительно начинается подбор невесты для царя. Княжеские семьи традиционно роднились друг с другом, но Иван был уже самодержцем, и ему требовалась жена, подходящая по статусу, – царевна, королевна или герцогиня. Однако ситуация складывается иным образом: со всей России созывают боярских дочерей на многоэтапные смотрины. В итоге невестой стала Анастасия Романовна Захарьева-Юрьева. Дядя Анастасии, которая росла сиротой, был воспитателем при малолетнем Иване и запомнился мальчику тем, что участвовал в боярских кознях и резне. Поэтому современные исследователи считают, что результат смотрин был предрешён, сами они фикция, организованная аристократией, чтобы царь не искал жену за границей, а возвысил браком с собой одну из боярских партий.

3 февраля 1547 года молодые обвенчались, после чего был дан пир для знати (все 4 «официальных» брака проходили по такому же сценарию). Первая русская царица жила в своём тереме, досуг проводила в молитвах, благодеяниях и рукоделии, в общении с жёнами знатнейших родов. Анастасия так увлеклась вышивкой (традиционно занимаясь ею с боярынями), что вскоре это занятие разрослось чуть ли не в мастерскую, производившую драгоценную церковную утварь для различных приходов и оставившую след в материальной культуре. Жизнь супругов проходила в любви и гармонии. По словам современников, Анастасия не лезла в государственные дела, зато могла укротить гнев мужа, отвратить его от пагубного и направить на добродетель. «Эта Царица была такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что её почитали и любили все подчинённые. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом» . Но при дворе Анастасию не любили, считая, что брак с ней возвысил худой род и пресёк влияние знатных кланов на царя: «Нас всех государь не жалует, великих родов бесчестит, а приближает к себе молодых людей, а нас ими теснит; да и тем нас истеснился, что женился, у боярина у своего дочерь взял… рабу свою. И нам как служити своей сестре?» .

Череда несчастий

Анастасия родила шестерых детей, из которых повзрослеть довелось двоим. Старший, Иоанн Иоаннович, умер в 27 лет. Современная экспертиза показала повышенное содержание в его теле ртути, свинца, мышьяка. Известно, что царевич тяжело болел, но смерть его наступила вскоре после легендарного удара посохом, который нанёс разгневанный отец (об этом сохранилось много свидетельств). Второй сын, Фёдор Иоаннович, рос своеобразным, отстранённым ребёнком, взор его был обращён внутрь себя и на бога. Было очевидно, что он не сможет самостоятельно управлять страной: станет марионеткой или погибнет от боярских интриг. Поэтому искушённый в придворных каверзах царь Иван впоследствии стремился заиметь «запасных» наследников. Здоровье Анастасии Романовны ухудшалось, и, судя по новейшим исследованиям, её либо отравили, либо залечили до смерти недоброжелатели бояре. Иван искренне горевал об умершей в 1560 году жене (Анастасия прожила всего 30 лет). Он прекрасно понимал, что она пала жертвой интриг, сердце и без того параноидального, жёсткого и скорого на расправу царя ещё более ожесточилось, не самая стабильная психика расшаталась сильнее. По свидетельствам современников, царь стал ещё более суровым и несдержанным в отношениях с женщинами, негативные черты его характера вышли на первый план: «… умершей убо царице Анастасии нача царь яр быти и прелюбодействен зело». Началась первая царская волна «репрессий» против «врагов престола».

Наученный горьким опытом борьбы боярских кланов, Иван решил взять себе в жёны «ровню» из дальних земель. За польскую принцессу просили земли, что было неприемлемо, и царь решил браком укрепить свой союз с Темрюком – кабардинским князем. Его 16-летняя дочь Кученей Идар прибыла на смотрины из Пятигорья в Москву в сопровождении крещёного брата Михаила. Царь посчитал её подходящий партией, и 6 июня 1561 года княжна была крещена, получила имя Мария, а через полтора месяца состоялось их венчание. В записках иноземных купцов говорится, что на пиру «празднества были чудными и языческими», из чего можно предположить, что были соблюдены и черкесские традиции.

Брак Марии и Ивана оказался несчастливым. Мария была по-кабардински красива, что радовало молодого царя, но сердце его принадлежало недавно почившей Анастасии. В некоторых исследованиях пишут о «бесчестии» царя в отношении второй жены. Считается, что царицу не любил ни народ, ни бояре. Ей приписывали дикий нрав, непристойные по тогдашним меркам привычки, манеры и поступки, злобную грубость, безразличие к простому народу, чёрствость. Бояре считали, что суровая горская жена науськивала Ивана Васильевича: с её подачи он стал таким строгим, жестоким, усилил репрессии по отношению к ним. Некоторые даже полагали, что Мария подтолкнула царя на создание опричной системы. Так или иначе, со своей главной женской задачей царица не справлялась: у пары за 8 лет родился один ребёнок, который умер во младенчестве. Осенью 1569 года после долгой тяжёлой поездки Мария Темрюковна умерла. Иван Васильевич вновь обвинил в этом бояр.

1571 году проходит второй смотр невест, на котором побеждает Марфа Васильевна Собакина, девушка из захудалого рода. Она начала болеть ещё до помолвки и умерла через 2 недели после венчания, состоявшегося 28 октября 1571 года. Иван Васильевич по уже сложившейся традиции заподозрил отравление. Началось расследование, в ходе которого казнили и репрессировали около 20 человек, в том числе и родственников Марфы, якобы передававших ей ядовитые лекарства для чадорождения. История запутанная, к тому же Марфа считается дальней родственницей Малюты Скуратова. Некоторые историки полагают, что таким образом антискуратовская партия хотела нанести удар по всему роду Скуратовых.

После смерти Марфы Иван Васильевич пошёл на беспрецедентный шаг: впервые добился у церкви признания брака недействительным. Мотивировал он это тем, что из-за болезненной напасти «девства супруги не разрешил» . Церковь, возглавляемая архиепископом Леонидом, как отмечали историки «корыстолюбцем и угодником власти», встала на сторону царя, однако наложила на него обрядовые ограничения (епитимью). Стоит отметить, что к следующим его бракам духовенство относилось всё более негативно.

А новый брак случился в следующем же, 1572, году. На этот раз конкурс не проводился. Вневесты была призвана Анна Алексеевна Колтовская, приглянувшаяся царю на прошлых смотринах. Пара обвенчалась в мае того же года. Брак продлился совсем недолго: менее чем через 5 месяцев Иван совершил доселе немыслимое – развёлся! Он мотивировал это тем, что Анна якобы бесплодна. Бывшую жену сослали в монастырь, постригли, нарекли новым именем Дарья, а её брат, который был приближённым к Ивану IV, с семьёй оказался в опале. Историкам до сих пор неизвестна точная причина, почему супруги «не ужились». Но, по иронии судьбы, инокиня, а позже настоятельница Дарья переживёт Ивана Васильевича, Смутное время и умрёт уважаемым человеком в 1626 году. Сын Ивана IV от первого брака, став царём, будет к ней милостив, так же, как и царь Михаил из новой династии Романовых: оба жаловали Дарье подарки и называли царицей.

Невенчанные жёны

За 4 года до смерти царь вступает в свой последний «открытый» гражданский брак, давший потомство. Однако до этого у царя было несколько сожительниц, статус которых варьируется от «достоверность персонажа сомнительна» до «вероятно, официальная любовница царя». Дело в том, что церковь отказывалась венчать царя в пятый раз, и никакими документами браки зафиксированы не были. Это создавало некоторую путаницу. Возможно, статус «жены» с вольной руки летописца или путешественника был присвоен наложнице, любовнице илисобирательному образу одной из них. Источники могут ошибаться и в одном повествовании называть женой разных женщин. Достоверно известно, что с начала 1575 по август того же года Иван IV сожительствовал с Васильчиковой Анной Григорьевной из незнатного рода. Меньше чем через год «надоевшая» Анна была пострижена в монахини. Примечательно, что празднование свадьбы Ивана Васильевича и Анны отличается от предыдущих. Помимо того что не было церковного обряда, вместо большого пира для бояр устраивается что-то вроде «банкета для своих» – приближённых царя и родственников жены. Это может свидетельствовать о плохих отношениях царя с аристократией. Современники Ивана IV говорят о 6 или 7 жёнах, поэтому в качестве двух недостающих часто упоминаются Мария Долгорукая и Василиса Мелентьева. Но те же источники говорят, что «жён у царя было много», и, скорее всего, упомянутые персонажи – это попавшие в хроники любовницы, наложницы или собирательные образы. Как бы то ни было, к любым персонам, помимо Захарьиной, Идар, Собакиной, Колтовской, Васильчиковой и тем, о ком речь пойдёт далее, следует относиться с долей скептицизма.

В 1580 году царь берёт себе в жёны дочь чиновника и племянницу своего приближённого Марию Фёдоровну Нагую, 1553 года рождения. Свадьба прошла так же, как и с Васильчиковой: без венчания, с застольем в узком кругу. В следующем году после удара царского посоха умирает нездоровый сын Ивана Васильевича от первого брака, Иван Иванович. У царя остался единственный наследник мужского пола, своеобразный и слабый здоровьем сын. Но в 1582 году случается чудо: у Марии рождается сын Дмитрий. Через 2 года Иван Грозный умирает, на трон восходит Фёдор Иоаннович, а Марию с Дмитрием сошлют в Углич: набожный Фёдор не признавал брата и невенчанную жену отца. Впрочем, вероятно, сделано это было под влиянием бояр, которым удавалось ловко вертеть Фёдором. У него же не было мужских наследников до самой смерти. Тем временем в государстве формируются 2 политических лагеря.

Иоанновичи: семя Смуты

15 мая 1591 года сын Марии Дмитрий во время игры в ножички с сыновьями военных чиновников, присланных следить за ним с матерью из Москвы, загадочным образом погибает (есть версии, что Дмитрий страдал от эпилепсии). Под стенания Марии Фёдоровны начинается потасовка. Мгновенно распространяются слухи о политическом убийстве. Во время беспорядков толпа разорвала нескольких подозреваемых, ставленников московских бояр. По итогам расследования Марию признали одной из зачинщиц суматохи, сослали в монастырь, постригли, дали новое имя Марфа. Однако в 1598 году умер Фёдор Михайлович, и в России началось Смутное время. В 1604 году правительству узурпатора Бориса Годунова начинает угрожать направляемое поляками движение самозванца Лжедмитрия (пока что – Первого), и Марфу допрашивают в Москве, мог ли её сын выжить.

К лету 1605 году Годуновых низвергли, и в Москве установилась власть бояр, поддержавших Лжедмитрия и поляков. Марфу торжественно ввезли в город, она признала «сына», благословила Лжедмитрия на брак с польской принцессой Мариной Мнишек. Марфу поселили в монастыре, родственников Нагих вернули из ссылок, возвратили им привилегии и имущество. Но против Лжедмитрия уже назревал заговор, и Марфа направила в Польшу тайное послание. В нём она сообщила, что признала «сына» насильно, а гроб с телом настоящего Дмитрия ей удалось спрятать в Угличе, хоть его и пытались уничтожить. Таким образом она готовила себе путь к отступлению на случай провала самозванца. Но на деле это породило появление ещё нескольких Лжедмитриев. Весной 1606 года, когда случился заговор против Лжедмитрия I, она без колебаний отказалась от него и тот был убит.

После этих событий Марфа встретила в Москве торжественную процессию с мощами святого царевича Димитрия, принесёнными из Углича. Затем бывшая царица вернулась в монастырь. Известно, что в 1607 году в бунтующие области брат Марфы лично отвозил её письма с подтверждением смерти Дмитрия и увещеванием к спокойствию. Умерла Марфа в 1608 году (дата это не точная, поэтому обычно уточняется, что произошло это не позднее 1612).

К сожалению, портрет Ивана Васильевича психологами пока что составлен поверхностно. Царю нужны были женщины рядом, потому что он хотел наследников, а с сожительницами он был так же суров, как и со своими подданными. Одно мы знаем точно: свою первую жену Анастасию Романову Захарьеву-Юрьеву он вспоминал до конца дней.

Обложка. Источник https://life.ru/