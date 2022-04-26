Первое сентября На чтение: 1 минута

От всей души поздравляю всех коллег с началом нового учебного года! Пусть он всем нам принесет как можно больше счастливых минут и как можно меньше разочарований. Пусть канут в лета ненужные бумаги, которыми сегодня завалили российские вузы и школы. Пусть судьба российской науки будет зависеть от ученых, а не от чиновников. Всем интересной работы и поменьше рутинных дел!