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Первое сентября
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От всей души поздравляю всех коллег с началом нового учебного года! Пусть он всем нам принесет как можно больше счастливых минут и как можно меньше разочарований. Пусть канут в лета ненужные бумаги, которыми сегодня завалили российские вузы и школы. Пусть судьба российской науки будет зависеть от ученых, а не от чиновников. Всем интересной работы и поменьше рутинных дел!
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