Первая мировая война На чтение: 1 минута

Ровно сто лет назад началась первая мировая война. Несмотря на активную популяризацию в последнее время этой темы, до сих пор в России о ней знают единицы. В то же время это одна из славных страниц русского военного искусства и одна из черных в истории российского бюрократического аппарата. Именно предательство в высших эшелонах власти стали главной причиной драматичного для России итога этой мировой бойни. По странному стечению обстоятельств именно Российская империя, которая на протяжении четырех лет принимала самое активное участие в этой кровавой баталии, была лишена лавр победителя. В то время как ее союзники праздновали победу в Великой войне, Россия вынуждена была бороться с внутренним врагом. Анализ документов тех лет, заставляет по иному взглянуть на роль временного правительства в нашей истории, на деятельность дружеской нам в то время Англии. Наверное, настало время комплексного анализа участия Российской империи в первой мировой войны, восстановления исторических реалий тех дней, как бы это не противоречило интересам бывшим членам Антанты! На фоне роста русофобии у некогда братских с нами народов, сегодня особенно важно не растерять свой духовный потенциал, сохранить память для потомков о великом и драматичном прошлом нашего Отечества. Мы должны знать и помнить не только своих героев, но и предателей. Давно настало время извлечь урок из истории.

Почти сто лет назад, незадолго до своего призыва на фронт А. Блок написал строки, звучащие актуально и сегодня.

Чертя за кругом плавный круг, Над сонным лугом коршун кружит И смотрит на пустынный луг.- В избушке мать, над сыном тужит: "На хлеба, на, на грудь, соси, Расти, покорствуй, крест неси".

Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты всё та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней.- Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?