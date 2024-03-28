Памяти Юных Защитников Родины Презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет» На чтение: 4 минуты

Сегодня в Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет».

В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский , заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко , начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента Российской Федерации Владислав Кононов , Председатель Регионального отделения РВИО в Курской области, Министр культуры Курской области Юлия Полетыкина, Ветеран Великой Отечественной войны, поэт-фронтовик Иван Гришанов , Герой России Олег Дуканов .

Перед собравшимися выступил Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский , чье детство тоже опалила война.

- Уважаемые товарищи! По поручению Помощника Президента Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества рад приветствовать Вас в стенах уникального по своему содержанию Музея военной формы!

Сегодня, когда наша Родина фактически находится в состоянии войны с коллективным Западом и США, рассматриваемая нами тема событий 1941-1945 годов исключительно актуальна . Великая Отечественная война вошла в нашу Историю, как небывалая по своему трагизму и героизму борьба советского народа против гитлеровского фашизма.

В годы этой жесточайшей войны в боевых действиях принимали участие десятки тысяч несовершеннолетних детей . Наравне со взрослыми они терпели лишения и невзгоды, попадали в плен, сражались и погибали.

Только за эти годы пламя войны не щадя никого, вобрало в себя около 1 миллиона 300 тысяч детских сердец нашей Страны, а миллионы детей оказались в оккупационных зонах, в концлагерях, в эвакуации.

К сожалению, время неумолимо забирает Детей войны. Еще двадцать лет назад в России их было около 20 млн , сейчас – менее 10 млн , и с каждым днем их становится все меньше и меньше.

Предлагаемая вниманию читателей Книга «Юные защитники Родины» повествует о боевых и трудовых подвигах советских Детей, прославляя их мужество и героизм! Это издание заставляет нас еще раз задуматься о цене человеческой жизни , испытать чувство гордости за свою Родину.

Это результат многолетней работы сотен единомышленников, представителей разных поколений с единственной, но важнейшей задачей Сохранения Исторической Памяти.

Отрадно, что в таком Формате этот печатный труд появился на легендарной Курской земле .

Презентуемая сегодня Книга – мощный, неопровержимый удар по всем клеветникам-либералам от демократии, пытающимся вытравить из нашего сознания Память об исторической Победе советского народа в Великой Отечественной войне, извратить и умалить роль Советского Союза в разгроме фашизма, предать забвению нашу Победу.

Однако есть неопровержимые свидетельства : на многочисленных фотографиях того времени, сделанных на улицах освобожденных европейских городов, мы видим счастливые лица Маленьких наших Героев!

О чем говорят ниже цифры:

БОЛЕЕ 400 ТЫСЯЧ детей и подростков принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. СВЫШЕ 20 МИЛЛИОНОВ – трудились на полях колхозов и совхозов. 46 ТЫСЯЧ подростков участвовали в разминировании освобождённой от врага территории. Более 4 тысяч воспитанников подготовила только Соловецкая школа юнг.

Они и сегодня в строю – бывшие «сыны полков» – а ныне Ветераны Великой Отечественной войны, которые продолжают защищать Отечество от внутренних наших врагов, пытающихся переписать Историю. Один из таких Ветеранов – поэт-фронтовик Гришанов Иван Иванович сегодня здесь, в нашем зале. Мы гордимся Вами, Иван Иванович!

Думаю, эта Книга обязательно станет хорошим помощником и в идейно-патриотическом воспитании молодежи , которого у нас, к сожалению, так не хватает! По большому счету, она должна быть в каждой школьной библиотеке Региона, у всех, кому дорога Россия.

Как никогда боевые и трудовые примеры героизма Детей войны должны стать нравственной нормой поведения нашего народа сегодня, в том числе молодежи. Особенно, когда наши прифронтовые и другие Регионы в условиях проведения Специальной военной операции – в огне…

Так и сейчас, после чудовищного теракта в Крокус-Сити на просьбу медиков: «Сдать кровь!» одними из первых откликнулись Председатель РВИО и его дочь Маша, Заместитель Председателя РВИО Овсиенко Николай Павлович.

Теме участия Детей в Великой Отечественной войне Российское военно-историческое общество всегда уделяло особое внимание.

1 июня 2022 года, в Международный День защиты детей , по поручению Президента Российской Федерации Российским военно-историческим обществом при участии Администрации Курской области был открыт единственный не только в России, но и во всем мире – Музей «Юные Защитники Родины» , ставший точкой притяжения для горожан и гостей Города воинской Славы – Курска.

Этот Центр идейно-патриотического воспитания за это время посетили более 70 тысяч детей и подростков со всей России.

При этом появление рядом Мемориала «Сынам полков» как мощная реприза усиливает значение малоизвестных страниц Истории Великой Отечественной войны.

Думаю, что это наш достойный вклад в Великое дело сохранения Памяти и Исторической Правды.

Особые слова благодарности за личное участие в создании Музея и Мемориала выражаю:

Губернатору Курской области Старовойту Роману Владимировичу; Заместителю Председателя Правительства Курской области Чуркину Александру Владимировичу; Министру культуры Курской области, Председателю Регионального отделения РВИО в Курской области Полетыкиной Юлии Николаевне; Директору Музея «Юные защитники Родины» Холтобиной Ларисе Семёновне; строителям и всем тем, кто трудился над приведением в порядок прилегающей территории.

В создание этого Музея и Мемориала мы постарались вложить всю Душу. Огромную работу при создании Музея и Памятника «Сынам полков» выполнили:

Директор Музея военной формы Синицина Елена Валерьевна; Сотрудники Исполнительной дирекции: Петракова Виктория Игоревна, Алексеев Дмитрий Евгеньевич, Шполянский Денис Валентинович и другие.

Пожалуй, лучшая Оценка нашей работы содержится в Записи, которую сделал после посещения Музея Владимир Мединский: «Поздравляю! Слезы на глазах… Спасибо от всего сердца создателям музея! Каждый, кто здесь побывает, должен понять, что Россия – непобедима ». Лучше не скажешь! Спасибо, - отметил Ростислав Мединский.

Книга «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет» посвящена героическим и трагическим судьбам самых Юных Героев Отечества. Она повествует о подвигах юных летчиков, артиллеристов, танкистов, партизан и подпольщиков, юнг боевых кораблей, медицинских работников, сынов полков, которые наряду со взрослыми сражались против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

- Ни в одной другой армии мира этого нет, а у нас есть. Наш народ не победить, если наравне со взрослыми сражаются дети. И в книге приведены многие судьбы таких защитников. Вот, например, семилетний ребенок получает боевую медаль, а служить он начал в пять в качестве сына полка. Это невероятные истории, - сказал Николай Овсиенко. – Книга, которую мы имеем честь сегодня представлять, настолько трогательна, потому что в ней не надо ничего придумывать, в ней нет места художественному вымыслу. Нужно просто рассказать о судьбах юных Героев.

Он также напомнил о трагической судьбе участников антифашистского движения «Молодая гвардия», которое действовало в городе Краснодон в годы Великой Отечественной войны. В состав «Молодой гвардии» входили юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет. Наряду с партизанскими отрядами они мужественно боролись с врагом на оккупированной фашистами территории. Из 71 молодогвардейцев, 55 – были убиты.

- Эти отважные юноши и девушки были убиты, буквально растерзаны фашистами. Я даже не могу сказать, что их пытали, потому что пытают, когда хотят что-то узнать. То, что творили фашисты на нашей земле, можно назвать только садизмом и издевательством, - сказал Николай Овсиенко.

Долгие годы имя одного из руководителей «Молодой гвардии», Виктора Третьякевича, находилось в забвении по причине клеветы. Позднее было доказано, что он стал жертвой оговора. В 2022 году Указом Президента РФ Владимира Путина Виктору Третьякевичу было посмертно присвоено звание Герой Российской Федерации. Историческая справедливость восторжествовала!

В марте 2024 года в Москве на улице Молодогвардейская Российское военно-историческое общество установило памятник Героям «Молодой гвардии». Это первый Памятник в истории, на котором изображены вместе шестеро Героев Советского Союза ( Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Земнухов, Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Иван Туркенич ) и один Герой Российской Федерации ( Виктор Третьякевич) .

Закладной камень был заложен близ улицы Молодогвардейской еще в 1960-е годы. Однако, по ряду причин полноценный Монумент так и не был создан. В этом году по Поручению Президента России Владимира Путина и при личном участии Председателя РВИО, помощника Президента Владимира Мединского Памятник наконец появился в столице.

Книга «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет» поможет современным школьникам узнать имена юных Героев, сражавшихся на фронтах и в тылу Великой Отечественной войны. Особенно важно говорить об этом сегодня, когда наша Страна вновь стоит на передовой борьбы с фашизмом.

- Сегодня возрождается связь времен между детьми войны и нынешнем поколением школьников. Конечно, эту книгу мы обязательно включим в список рекомендованной литературы в новые издания наших учебников. Историю Великой Отечественной школьники изучают в 10-ом классе и, конечно, каждый учащийся должен знать подвиги своих предков, - отметил Владислав Кононов.

Книга является совместным проектом Администрации Курской области, Министерства Культуры Курской области, Регионального отделения РВИО в Курской области. О том, какие проекты по Историческому просвещению молодежи реализуются на территории Курской области в своем выступлении рассказала Председатель Регионального отделения РВИО в Курской области, Министр культуры Курской области Юлия Полетыкина.

- Почти два года назад при поддержке и под чутким руководством Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского состоялось открытие новой экспозиции Музея «Юные Защитники Родины» и открытие Мемориала «Сынам полков». Этот Музей расположился в стенах областной универсальной научной библиотеки имени Николая Асеева и это неслучайно. Посещаемость читальных залов растёт, каждый день ребята участвуют в выставках, памятных вечерах, конференциях, приходят подготовиться и по своей учебной части, - подчеркнула Юлия Полетыкина.

По её словам, с момента открытия посетителями Музея стали более 64 тысяч человек, в том числе, свыше 2,5 тысяч и студентов со всей России.

- В Музее большое количество экспонатов, историй, которые собирались на протяжении долгого время отражают не только ужас войны, но и тот великий подвиг, совершённый молодыми защитниками Родины. Книга родилась, наверное, в первую очередь, по желанию самих посетителей Музея, - сказала Юлия Полетыкина.

На более чем 250 иллюстрированных страницах книги рассказаны судьбы 93 Юных защитников Родины, из них 12 участников Курской битвы и 12 Героев Советского Союза, кавалеров ордена Славы, Героев Российской Федерации. Более 50 героев книги – куряне.

В издание вошли уникальные документы и фотографии из Центрального Архива Министерства обороны РФ, материалы из фондов Государственного архива общественно-политической истории Курской области и Государственного архива Курской области, а также военно-исторического Музея «Юные защитники Родины».

Гостям презентации была представлена одноименная стендовая выставка РВИО «Юные защитники Родины». Выставка создана Российским военно-историческим обществом совместно с Музеем «Юные защитники Родины» – филиалом Курского областного краеведческого Музея. Один из Героев выставки - Ветеран Великой Отечественной войны, поэт-фронтовик, сын полка Иван Гришанов.

Иван Иванович родился в 1932 году в деревне Шепелево Орловской области. Оставшись во время войны сиротой, он попал к партизанам и стал их связным. В разгар боев на Курской дуге Иван Гришанов был принят в отдельный истребительный противотанковый дивизион. Впоследствии был зачислен воспитанником взвода топографической разведки. С боями прошел от Брянска до австрийского города Санкт-Пёльтен, где и встретил Победу.

- Молодежь должна жить не только материальными вещами, но и духовными ценностями. И я хочу, чтобы молодые ребята равнялись на наше поколение, - сказал Иван Гришанов.

Планируется выход второй части книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет» . В издание в том числе войдет история Ивана Гришанова . Также в планах выход книги о современных юношах и девушках, которые сумели дать достойный отпор нацистам на Донбассе и в Новороссии.