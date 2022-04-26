Памяти генерала Александрова На чтение: 1 минута

14 ноября 2014 года в 14-30 в рамках празднования Дня Героев Отечества в г. Рязани на ул. Советской Армии состоялось значимое событие - торжественная церемония открытия бюста уроженца Рязанской земли, всемирно известного композитора и дирижера, Народного артиста Советского Союза, дважды лауреата Сталинской премии, доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории генерал-майора Александра Васильевича Александрова.

Открыли скульптурную композицию Губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев и Статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Григорий Петрович Ивлиев.

Автором композиции является скульптор А.М. Таратынов. Скульптурная композиция изготовлена на средства А.С. Чижика и Н.Г. Иващука, установлена при поддержке местных властей. В церемонии принял участие внук легендарного композитора Е.В. Александров.

«В преддверии Великой Победы сделано поистине великое дело – увековечена память уроженца Рязанской земли, чьи песни, чей музыкальный коллектив внёс неоценимый вклад в разгром врага в годы Великой Отечественной войны.

В первые дни войны Александр Васильевич Александров написал бессмертную песню «Священная война», с которой наши войска уходили на фронт, сотни добровольцев записывались в действующую армию.

Все мы замираем по стойке «смирно», когда слышим первые звуки Гимна Советского Союза, написанного Александровым в 1943 году и ставшего Гимном современной России. Это поистине бессмертная музыка!

И чего только стоит ставшая поистине народной песня на слова Петренко в исполнении Краснознаменного ансамбля песни и пляски «Взяв бы я бандуру та й заграв, що знав…», которая, как правило, исполняется за праздничным столом на Украине. Сегодня там не до песен…

В этом году по предложению Министра культуры Российской Федерации, Председателя Российского военно-исторического общества организована выставка «Гимн России», которая экспонировалась в Манеже, в Центральном музее имени Глинки, а теперь проходит в Севастополе. Выставка рассказывает об истории Государственного гимна Российской Федерации, и значительную часть этой экспозиции занимает музыка Александрова.

Имя Александра Васильевича Александрова присвоено Дважды Краснознаменному академическому ансамблю песни и пляски Российской Армии, школе на его малой родине в селе Плахино, там же установлен бюст, действует музей композитора. Теперь имя Александрова должным образом увековечено в областном центре.

Отрадно сознавать, что и разбитому рядом скверу присвоено имя Александра Васильевича Александрова – человека, чья музыка нам строить и жить помогает» - сказал на торжественном открытии замечательной скульптурной композиции Советник Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский.

Отрадно сознавать, что руководство Рязанской области в лице ее Губернатора Ковалева Олега Ивановича и его заместителя Филимонова Сергея Владимировича с высочайшей ответственностью относится к организации деятельности регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Предложенная нами кандидатура главы регионального отделения РВИО по Рязанской области Филимонова Сергея Владимировича была одобрительно воспринята Губернатором. И результат не заставил себя долго ждать. На проводимом впервые семинаре-совещании региональных отделений страны присутствовал их представитель, что было очень отрадно наблюдать.

Мы надеемся, что региональное отделение РВИО по Рязанской области станет одним из лучших в Российской Федерации.