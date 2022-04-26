Память должна быть деятельной! На чтение: 1 минута

События Великой Отечественной войны и праздник Великой Победы неразрывно связаны с историей в каждой семье нашего многонационального народа.

При этом, дорог любой вклад в общее дело сохранения памяти. Что именно это может быть? Каждый решает для себя сам. Кто-то восстанавливает историю и боевой путь своих родных фронтовиков, кто-то приводит в порядок братские захоронения, кто-то увековечивает память о Героях в скульптуре и слове, кто-то помогает ветеранам. Можно перечислять еще много добрых дел. Тихих или широко освещаемых, малых или больших. Главное: искренних и способствующих сохранению памяти.

Мы верим, что память может оставаться живой, только если о ней знают. Когда отдаешь частичку своей души, время и силы.

Мемориальный комплекс, посвящённый памяти воинов, ушедших на Великую Отечественную войну и не вернувшихся с полей сражений, открыт в Черкесске весной 2018 года. Завершающей частью Мемориала стал Памятник Советскому Солдату – Победителю, изготовленный и переданный в дар городу Российским военно-историческим обществом.

Автор проекта – Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский. Воплотил образ Солдата в скульптуре – Денис Стритович. Российское военно-историческое общество профинансировало создание Памятника и постамента, установило скульптуру на площадку, подготовленную городом. Надписи на гранитных плитах, входящих в состав Мемориала, с Обществом не согласовывались. Вкравшиеся на них ошибки (мягкий знак, запятые), видимо, были случайными. Люди сделали все возможное, чтобы прекрасный Мемориал Советскому Солдату в Черкесске был открыт в День Великой Победы.

Памятник был передан на баланс города с условием содержания его в хорошем состоянии. В настоящее время на фотографии мы видим белые потеки на постаменте. Так называемые «высолы», образующиеся из-за вымывания минеральных солей. Это не дефект Памятника, а результат естественного природного процесса, который можно было устранить несложной работой.

Небрежное отношение умаляет значимость Мемориала. Вместо добрых чувств и светлой скорби о павших Героях, ошибки в надписях на плитах вызывают недоумение и досаду у людей, пришедших поклониться памяти предков.

Безусловно, соблюдение грамотности – это, прежде всего, уважение к людям, защитившим свое Отечество, уважение к собственному городу, к памяти своих земляков.

Самые главные слова высечены на постаменте Памятника: «СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ-ПОБЕДИТЕЛЮ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ».

Автору статьи следовало бы знать, что Ростислав Мединский Руководителем Российского военно-исторического общества никогда не был. И ни он, ни Общество к обнаруженным на плитах ошибкам отношения не имеют. Мы полагаем, что написавшему столь необоснованную критику следовало бы их исправить самому или обратиться за помощью к местным властям, показав этим свое неравнодушие…