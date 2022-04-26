Открытие мемориала - память о безвременно ушедших На чтение: 1 минута

21 июня, в канун всероссийского Дня памяти и скорби в городе Вязьме Смоленской области при большом стечении людей Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский торжественно открыл Мемориал памяти десяткам тысяч советских военнопленных, мученически погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг № 184» в 1941-1943 годах.

В церемонии приняли участие губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский, автор памятника - Народный художник Российской Федерации скульптор Салават Александрович Щербаков, епископ Смоленский и Вяземский Исидор, президент Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Евгения Андреевна Иванова, родственники погибших узников Дулага, ветераны Великой Отечественной войны, представители Российского военно-исторического общества, участники военно-патриотических организаций.

Проливной дождь не помешал людям отдать долг погибшим в фашистских застенках военнопленным. Епископ Смоленский и Вяземский Исидор отслужил заупокойную литию и освятил Мемориал при большом стечении жителей Вязьмы, среди которых отрадно было видеть много молодежи. Символично, что право открыть памятник скорби Министр культуры РФ Владимир Ростиславович Мединский, и Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский предложили родственникам убиенных и ветеранам Великой Отечественной войны. В процессе церемонии погибшим были отданы воинские почести, трижды прогремел оружейный салют.

В минуту молчания возобновился дождь – казалось, небо скорбело и плакало вместе с присутствующими.

Мемориал «Дулаг-184» состоит из трех бетонных стел, на которых размещены бронзовая скульптурная композиция и 50 фотографий прошедших через лагерь узников. Установлены стелы рядом со зданием вяземского мясокомбината, на территории которого и размещался «Дулаг № 184», т.е. практически поверх погребальных рвов, куда немцы захоранивали тела замученных, расстрелянных, умерших от голода и болезней, ран и инфекций советских военнопленных, о чем красочно в своем выступлении говорил автор книги «Война. Мифы СССР. 1939-1945».

Рождение Мемориала за такой короткий срок (менее трех месяцев) могло произойти только благодаря настойчивости, глубокому знанию предмета и жесткому контролю за соблюдением Плана-графика работ со стороны Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского. Также это огромнейшая заслуга сотрудников РВИО, коллектива Мастерской Салавата Щербакова и ООО «ВИП СЕРВИС ПРОЕКТ».

Чувства восхищения и благодарности присутствовавших родственников погибших и ветеранов Великой Отечественной войны от увиденного являются главной оценкой нашей работы.

Неслучайно в своем выступлении Евгения Андреевна Иванова и другие высоко оценили труд сотрудников РВИО, причастных к изготовлению Мемориала. Благодарности, теплота и душевность родственников, приехавших с разных концов Великой России, их отзывы дорогого стоят.

Выполненная работа – это только первый этап возвращения дани памяти безвременно ушедшим людям. Благоустройство мест массовых захоронений пленных лагеря «Дулаг № 184» в г. Вязьма непременно продолжится. Мы надеемся, что обещания, данные Администрацией г. Вязьмы Советнику Председателя Российского военно-исторического общества Р.И. Мединскому будут непременно выполнены. Предполагается снос незаконно построенных сооружений в районе мемориальной зоны, высадка деревьев, посев газона, установка дополнительных фонарей освещения, указателей направления движения к Мемориалу и другие. Этим подтвердится системность работы властей г. Вязьмы по увековечению памяти великомучеников.

А пока сегодня растут горки живых цветов, возлагаемых к Мемориалу пожилыми и молодежью.