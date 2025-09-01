Отдавая наши долги павшим 21 июня, в канун всероссийского Дня памяти и скорби в городе Вязьме Смоленской области при большом стечении людей Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский торжественно открыл Мемориал памяти десяткам тысяч советских военнопленных, мученически погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг № 184» в 1941-1943 годах. На чтение: 1 минута

21 июня, в канун всероссийского Дня памяти и скорби в городе Вязьме Смоленской области при большом стечении людей Министр культуры Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский торжественно открыл Мемориал памяти десяткам тысяч советских военнопленных, мученически погибших в немецком пересыльном лагере «Дулаг № 184» в 1941-1943 годах.

Мемориал «Дулаг-184» состоит из трех бетонных стел, на которых размещены бронзовая скульптурная композиция и 50 фотографий прошедших через лагерь узников. Установлены стелы рядом со зданием вяземского мясокомбината, на территории которого и размещался «Дулаг № 184», т.е. практически поверх погребальных рвов, куда немцы сбрасывали тела замученных, расстрелянных, умерших от голода и болезней, ран и инфекций советских военнопленных.

А в самое ближайшее время одной бронзовой фотографией на Мемориале станет больше: главный инженер Госкинохранилища Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Александр Сократович Иринцеев установил, что погребальные рвы Дулага № 184 стали местом упокоения его дяди - рядового Федора Имхеловича Иринцеева 1915 года рождения, пропавшего без вести в первые месяцы Великой Отечественной.

И чем больше будет таких ответственных, профессиональных и высоко порядочных людей как А.С. Иринцеев, как Советник Российского военно-исторического общества Р.И. Мединский, общественный деятель Е.А. Иванова, поисковики подполковник С.А. Мачинский и майор Е.А. Политов, военно-исторический реконструктор подполковник А.Э. Семенов, журналист Е.А. Пятунина - тем быстрее мы завершим Великую Отечественную войну. Да-да, ведь как говорил великий российский военачальник А.В. Суворов – война не закончена, пока не похоронен последний ее солдат.

Российское военно-историческое общество получило уникальную возможность опубликовать воспоминания Александра Сократовича Иринцеева о его дяде на своем интернет-ресурсе ( /read/articles/dolgh-pieried-toboi-otiets-moi ). И мне очень хотелось бы, чтобы воспоминания эти стали первой ласточкой большого общенационального проекта, в рамках которого обыкновенные люди смогут оформить истории жизни своих родственников, близких и друзей вместе с архивными фотографиями в виде очерков для публикации на портале История.РФ. Основной целью данного проекта стало бы создание стереоскопического образа российского общества не только через события большой истории, а через судьбы простых людей.