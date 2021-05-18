Отчет о деятельности Императорского РВИО за 1912 г. Отчет о деятельности Императорского Русского военно-исторического общества за 1912 год. Год пятый. СПб., 1913 Дѣятельность Общества за минувшій годъ была почти всецѣло посвящена достойному ознаменованію славнаго столѣтняго юбилея Отечественной войны. Въ дружной совмѣстной работѣ въ этомъ направлсніи сь Совѣтами мѣстныхъ Отдѣловъ и отдѣльными членами Общества, Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-ІІсторическаго Общества отмѣтилъ участіе послѣдняго въ организаціи чествонанія значительными мѣрамп. Главнѣйшими изъ нихъ необходимо огмѣтить изданіе въ количествѣ 1.500.000 экземпляровъ популярныхъ брошюръ, посвященныхъ правильному н воспитательному освѣщенію событій великой народной войны 1812 года. Нa ряду съ этимъ, Обществом... На чтение: 1 минута

Отчет о деятельности Императорского Русского военно-исторического общества за 1912 год. Год пятый. СПб., 1913

Дѣятельность Общества за минувшій годъ была почти всецѣло посвящена достойному ознаменованію славнаго столѣтняго юбилея Отечественной войны. Въ дружной совмѣстной работѣ въ этомъ направлсніи сь Совѣтами мѣстныхъ Отдѣловъ и отдѣльными членами Общества, Совѣтъ И м п е р а т о р с к а г о Русскаго Военно-ІІсторическаго Общества отмѣтилъ участіе послѣдняго въ организаціи чествонанія значительными мѣрамп. Главнѣйшими изъ нихъ необходимо огмѣтить изданіе въ количествѣ 1.500.000 экземпляровъ популярныхъ брошюръ, посвященныхъ правильному н воспитательному освѣщенію событій великой народной войны 1812 года. Нa ряду съ этимъ, Обществом были организованы во многихъ мѣстностяхъ публичныя лекціи и чтенія, популярно знакомившія войска и населеніе съ сущностью этихъ событій, причемъ Варшавскимъ Отдѣломъ Общества былъ устроенъ сиеціалыіый, богатый но составу памятниковъ, временный Музей войны 1812 года, Совѣтомъ Общества былъ проэктированъ

рисунокъ юбилейной медали, исходатайствовано В ы с о ч а й ш е е соизволеніе на пожалованіе воинскимъ частям, потомкамъ участников войны особой памятной настольной медали, возстановленъ составъ нынѣ существующихъ полковъ и частей, связанныхъ преемственно съ воинскими частями 1812 г., составленъ списокъ именъ наиболѣе выдающихся героевъ и дѣятелей эпохи Отечественной войны, оказано содѣйствіе желѣзно-дорожнымъ управленіямъ въ заботахъ по наименовании нѣкоторыхъ желѣзно-дорожныхъ станцій именами героевъ и много другихъ. Дни самаго чествованія 100-лѣтняго юбилея Отечественной войны 25—30 августа были ознаменованы ближайшимъ участіемъ Общества во всенародномъ чествованіи этого славнаго событія.