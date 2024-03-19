«От Героев былых времен»…
В 2024 году исполняется 285 лет со Дня рождения уроженца села Чижево Смоленской губернии, генерал – фельдмаршала Григория Александровича Потемкина. Светлейший Князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в Историю Российской Империи как человек, присоединивший Крым, Кубань и Новороссию, создавший Черноморский флот и проведший одну из самых успешных Военных реформ.
На чтение: 4 минуты
На протяжении всей Истории нашего Отечества героическая смоленская земля славилась мужеством и отвагой её прославленных сынов. Путь к Москве, к сердцу Российского Государства всегда шел через Смоленск. Не раз город оказывался в осаде и был захвачен недругами, не раз горел и был разрушен, но как птица феникс восставал из пепла. Смоленск – Город-щит, страж западных границ русских земель.
Однако не только ратными подвигами знаменита смоленская земля. Смоленщина является малой Родиной для целой плеяды государственных и общественных деятелей, которые своим трудом на благо Отечества прославляли Россию и делали её Великой. Люди разных эпох и судеб, они навеки вписали свои имена в Историю нашей Страны. Память о многих из них запечатлена в названиях улиц, Памятниках, Музеях и музейных экспозициях.
Но к большому сожалению, имена некоторых из них остаются незаслуженно забытыми и со временем будто бы исчезают из народной Памяти. В 2024 году исполняется 285 лет со Дня рождения уроженца села Чижево Смоленской губернии, генерал – фельдмаршала Григория Александровича Потемкина. Светлейший Князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в Историю Российской Империи как человек, присоединивший Крым, Кубань и Новороссию, создавший Черноморский флот и проведший одну из самых успешных Военных реформ. Именно Григорий Потемкин стал Главным управителем новых российских земель и взял на себя важнейшую Государственную задачу – сделать безопасными Южные рубежи России. И с этой задачей он превосходно справился.
Однако, несмотря на все заслуги Величайшего деятеля Екатерининской Эпохи, на его малой Родине о нем вспоминают крайне редко. Опрос, проводимый местной газетой, показал чудовищные цифры – у 90% жителей Смоленска Князь Потемкин-Таврический ассоциируется с «потемкинскими деревнями» и любовной связью с Императрицей Екатериной II. Лишь немногие из опрошенных знают, что Григорий Потемкин – является их земляком, а также Государственным деятелем, решения которого в корне изменили судьбу России на столетия вперед. И это, мы считаем, огромное упущение!
О величайшем вкладе Григория Потемкина в Историю нашего Отечества говорил и Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в 2023 году. Глава Государства процитировал слова Григория Александровича из письма к Императрице Екатерине II о присоединении Крыма.
«Написал он следующее: "Пройдет время и будущие поколения поставят вам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого. И вам будет стыдно!". Интересы Государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно»,
- подчеркнул Владимир Путин.
Стоит отметить, что пренебрежительное отношение к заслугам Григория Потемкина среди представителей властных структур абсолютно недопустимо! В этом не последнюю роль играют те выдумки и небылицы, связанные с очернением личности Светлейшего Князя его врагами и завистниками, которые плотно вошли в историю. Одним из таких является Миф о «потемкинских деревнях». Это история о бутафорских деревнях, которые якобы были построены по распоряжению Князя Григория Потемкина вдоль маршрута следования Императрицы Екатерины II во время её поездки в Крым в 1787 году. Удивительно, насколько живучей в сознании россиян оказалась эта «сказка».
На самом же деле, всего за несколько лет под руководством Григория Потемкина новые российские территории преобразились до неузнаваемости – на месте глухих земель появилось множество процветающих населенных пунктов, в которых дислоцировались войска и велась активная торговля. После присоединения Крыма сам же Григорий Потемкин занялся и его освоением, и строительством новых городов, крепостей, гаваней. Считается, что одним из авторов Мифа о «потемкинских деревнях» был австрийский дипломат Гельбиг.
В Европе подобная небылица быстро пришлась ко двору. Успехи России уже тогда, кроме раздражения, не вызывали других эмоций в европейских столицах. При этом, на подобные слухи в Европе сама Екатерина II реагировала равнодушно. Вот что она писала Григорию Потемкину: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем». Несмотря на то, что этот Миф давно развенчан, выражение «потемкинские деревни» в русском языке осталось и продолжает жить своей жизнью. И, может быть, совсем неспроста.
Считаю, что оно лучшим образом характеризует и некоторых современных чиновников, которые перед приездом большого начальства организуют бурную деятельность, за которой, как правило, ничего не стоит. Вот, где настоящие «потемкинские деревни» и декоративные меры. На словах они мнят себя «Потемкинами», а на самом деле лишь паразитируют за счет Государства. И стоит только руководству уехать, как все быстренько возвращается на круги своя.
Очень досадно, что сегодня помнят не самого Князя - Великого человека, Государственного и Военного деятеля, прославившего русское оружие и много сделавшего для пользы Государства Российского, а мифические и лживые «потемкинские деревни». Реальные дела Григория Потемкина на благо Отечества оказались будто вычеркнуты из Истории. К сожалению, такая же участь постигла и некоторые Исторические места, связанные с именем Светлейшего Князя. А ведь кто заложил первый камень новых городов Херсона, Феодосии, Севастополя, Екатеринослава, Евпатории, Николаева? Конечно, Светлейший Князь, генерал – фельдмаршал Григорий Потемкин. О важности сохранения Исторической Памяти для будущих поколений мы напрочь забыли.
Возьмем, к примеру, хотя бы, бывшую усадьбу Потемкиных-Энгельгардтов в селе Чижево Смоленской области от которой сохранилось очень немногое. Редких туристов встречают руины каменной Церкви Покрова Богородицы, построенной в 1791 году Василием Энгельгардтом на месте деревянной Церкви. Именно в ней в 1739 году крестили будущего Великого Государственного и военного деятеля России, генерал – фельдмаршала Григория Потемкина. Спустя почти три столетия Церковь стоит полуразрушенная без крыши и с трещинами в стенах. Святыня срочно нуждается в немедленной реконструкции и восстановлении.
О том, что когда-то возле Церкви был обустроен зеленый парк, напоминают лишь спиленные деревья, да уцелевшая огромная липа, которая по легенде была посажена ещё во времена Екатерины Великой. А вот от Усадебного дома не сохранилось даже руин. Люди и время сделали свое неблагодарное дело. Сейчас о некогда процветающем имении напоминает только памятный камень, установленный в 1999 году, по инициативе Главы администрации Духовщинского района Евгения Синицкого.
Окончательно разрушиться Святыне не дает группа энтузиастов из числа местных жителей. Силами неравнодушных граждан, несмотря на плачевное состояние храма, в нем проводятся службы, где верующие могут почтить память Григория Потемкина.
Также по инициативе местных жителей рядом с Церковью установлена беседка для посетителей. Ещё один реализованный Проект - благоустройство Царского колодца. По преданию во время визита Екатерины II в Чижево, ей настолько понравился вкус местной родниковой воды, что этот источник назвали Царским. Над колодцем возведен колодезный Домик с крышей, а рядом с ним установлен Поклонный крест и построена деревянная закрытая Купальня с купелью.
Уже более 20 лет инициативная группа из числа местных жителей всеми силами привлекает внимание к Историческому месту и старается рассказать о нем как можно большему числу людей. В Чижево проводят фестивали, костюмированные выставки и чтения, посвященные Великому деятелю. Местные учителя организовывают поездки для школьников, чтобы подрастающее поколение знало и помнило имя прославленного земляка. В школах проводят классные часы, привлекают историков и краеведов. И все это исключительно на энтузиазме неравнодушных людей, которым важна история родного края.
Не остается в стороне и Российское военно-историческое общество, которое является единственной в России общественно-государственной организацией, радеющей за сохранение Военной Истории Отечества и занимающейся Патриотическим воспитанием граждан. За счет сил и средств РВИО были установлены 4 Информационных указателя на Магистрали Москва-Минск, в Духовщине и в селе Чижево. Ими также отмечены и другие знаковые места, связанные с военной Историей Смоленщины.
Однако это капля в море. К сожалению, без должного внимания и поддержки со стороны региональной и местной власти спасти Историческое место не удастся. Обидно, что к этому все и идет. На наших глазах место, где началась История Новороссии, разрушается. И разрушается оно не только от природных факторов, но и от человеческого беспамятства и невежества по отношению к Истории своей Родины. Инициативная группа местных жителей не сдается и продолжает обивать пороги чиновников в надежде быть услышанными и восстановить историческую справедливость. Но воз и ныне там.
Становится не по себе, когда региональные власти, видимо, сознательно закрывают глаза на гибнущую усадьбу в селе Чижево. Обращения к бывшему Губернатору Смоленской области Алексею Островскому никаких результатов так и не дали. Да и что можно ожидать от назначенца, чей 10-летний срок на посту Главы региона характеризуют развалом и системным кризисом во многих отраслях экономики. Куда уж тут до сохранения Истории?
Важно отметить, что до сих пор на уровне региона не запланировано никаких мероприятий, посвященных 285-летию со Дня рождения Светлейшего Князя. Во многих областных Перечнях знаменательных дат – Юбилей Григория Потемкина и вовсе отсутствует. И это при том, что Смоленщина является малой Родиной генерал-фельдмаршала Григория Потемкина. Так почему же об этом факте старательно забывают?
Казалось бы, сегодня к фигуре Григория Потемкина должно быть приковано пристальное внимание. Ведь именно он создал Новороссию и присоединил Крым к России, как уже упоминалось выше, основал город Херсон, который является побратимом Смоленска. Григорий Потемкин заложил основу и дал импульс к развитию новых русских земель – Новороссии. И закрывать глаза на его достижения – настоящее кощунство. Вся его деятельность служит доказательством тому, что Новороссия и Крым были, есть и будут русскими землями.
Спустя более 200 лет, 18 марта 2014 года, Крымский полуостров вновь воссоединился с Россией. Исконно русские территории вернулись домой. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Жители Крыма сделали свой единогласный выбор на референдуме. Историческая справедливость восторжествовала!
Не последнюю роль в привлечении внимания к имени Светлейшего Князя и консолидации играет и авторский курс Лекций Владимира Мединского «Рассказы из русской истории» на телеканале «Россия-Культура». В Лекциях в доступной форме рассказывается о российских самодержцах и их сподвижниках, выдающихся военачальниках и дипломатах. Некоторые из имен Величайших деятелей прошлого долгое время не были известны широкой общественности, однако, наконец, вышли из забвения. Многие исторические выдумки и Мифы на Лекциях были опровергнуты.
Сегодня, когда на фронтах Специальной военной операции наши военные доблестно сражаются за Великое наследие нашей Страны, в тылу, к сожалению, о нем забывают. В контексте современной политической обстановки такое пренебрежение и наплевательское отношение к Истории своего Отечества является настоящей подрывной деятельностью в пользу врага.
Вызывает огромное недоумение и то, что для такого Величайшего деятеля на его малой Родине до сих пор не установлено достойного Памятника. Сейчас в наших силах сделать все возможное для того, чтобы не допустить забвения имен прославленных российских Деятелей и связанных с ними Исторических мест.
Именно об этом 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава Государства предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Президент особо подчеркнул, что необходимо предусмотреть меры поддержки граждан, компаний и общественных объединений, готовых вкладывать свой труд, время и средства в восстановление Памятников. Среди регионов, в которых стартует программа, в том числе и Смоленская область.
Это даёт надежду на то, что в скором времени село Чижево преобразится и, наконец, мы отдадим должное Григорию Александровичу Потемкину, человеку, который вышел отсюда на российские просторы, вершить благие дела во имя процветания нашей Родины!
Советник Председателя Российского военно-исторического общества
Ростислав Мединский
Главный специалист Департамента просветительских программ
Российского военно-исторического общества
Анна Белынцева
Обложка:
1) Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Чижево, художественные фотографии. Автор: Николай Смолянкин, снято: 1 октября 2015. Источник: sobory.ru
2) Портрет генерал-фельдмаршала князя Григория Потемкина-Таврического. Гаврила Харитонов, 1790-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Источник: culture.ru