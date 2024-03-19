«От Героев былых времен»… В 2024 году исполняется 285 лет со Дня рождения уроженца села Чижево Смоленской губернии, генерал – фельдмаршала Григория Александровича Потемкина. Светлейший Князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в Историю Российской Империи как человек, присоединивший Крым, Кубань и Новороссию, создавший Черноморский флот и проведший одну из самых успешных Военных реформ. На чтение: 4 минуты

На протяжении всей Истории нашего Отечества героическая смоленская земля славилась мужеством и отвагой её прославленных сынов. Путь к Москве, к сердцу Российского Государства всегда шел через Смоленск. Не раз город оказывался в осаде и был захвачен недругами, не раз горел и был разрушен, но как птица феникс восставал из пепла. Смоленск – Город-щит, страж западных границ русских земель.

Однако не только ратными подвигами знаменита смоленская земля. Смоленщина является малой Родиной для целой плеяды государственных и общественных деятелей, которые своим трудом на благо Отечества прославляли Россию и делали её Великой. Люди разных эпох и судеб, они навеки вписали свои имена в Историю нашей Страны. Память о многих из них запечатлена в названиях улиц, Памятниках, Музеях и музейных экспозициях.

Но к большому сожалению, имена некоторых из них остаются незаслуженно забытыми и со временем будто бы исчезают из народной Памяти. В 2024 году исполняется 285 лет со Дня рождения уроженца села Чижево Смоленской губернии, генерал – фельдмаршала Григория Александровича Потемкина . Светлейший Князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в Историю Российской Империи как человек, присоединивший Крым, Кубань и Новороссию, создавший Черноморский флот и проведший одну из самых успешных Военных реформ. Именно Григорий Потемкин стал Главным управителем новых российских земель и взял на себя важнейшую Государственную задачу – сделать безопасными Южные рубежи России. И с этой задачей он превосходно справился.

Однако, несмотря на все заслуги Величайшего деятеля Екатерининской Эпохи, на его малой Родине о нем вспоминают крайне редко. Опрос, проводимый местной газетой, показал чудовищные цифры – у 90% жителей Смоленска Князь Потемкин-Таврический ассоциируется с «потемкинскими деревнями» и любовной связью с Императрицей Екатериной II. Лишь немногие из опрошенных знают, что Григорий Потемкин – является их земляком, а также Государственным деятелем, решения которого в корне изменили судьбу России на столетия вперед. И это, мы считаем, огромное упущение!

О величайшем вкладе Григория Потемкина в Историю нашего Отечества говорил и Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в 2023 году. Глава Государства процитировал слова Григория Александровича из письма к Императрице Екатерине II о присоединении Крыма.

«Написал он следующее: "Пройдет время и будущие поколения поставят вам в вину то, что вы могли присоединить Крым и не сделали этого. И вам будет стыдно!". Интересы Государства прежде всего. Мы руководствуемся именно этими соображениями. Это ставим во главу угла, и за это нам точно не стыдно»,

- подчеркнул Владимир Путин.

Стоит отметить, что пренебрежительное отношение к заслугам Григория Потемкина среди представителей властных структур абсолютно недопустимо! В этом не последнюю роль играют те выдумки и небылицы, связанные с очернением личности Светлейшего Князя его врагами и завистниками, которые плотно вошли в историю. Одним из таких является Миф о «потемкинских деревнях». Это история о бутафорских деревнях, которые якобы были построены по распоряжению Князя Григория Потемкина вдоль маршрута следования Императрицы Екатерины II во время её поездки в Крым в 1787 году. Удивительно, насколько живучей в сознании россиян оказалась эта «сказка».

На самом же деле, всего за несколько лет под руководством Григория Потемкина новые российские территории преобразились до неузнаваемости – на месте глухих земель появилось множество процветающих населенных пунктов, в которых дислоцировались войска и велась активная торговля. После присоединения Крыма сам же Григорий Потемкин занялся и его освоением, и строительством новых городов, крепостей, гаваней. Считается, что одним из авторов Мифа о «потемкинских деревнях» был австрийский дипломат Гельбиг.

В Европе подобная небылица быстро пришлась ко двору. Успехи России уже тогда, кроме раздражения, не вызывали других эмоций в европейских столицах. При этом, на подобные слухи в Европе сама Екатерина II реагировала равнодушно. Вот что она писала Григорию Потемкину : «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем» . Несмотря на то, что этот Миф давно развенчан, выражение «потемкинские деревни» в русском языке осталось и продолжает жить своей жизнью. И, может быть, совсем неспроста.

Считаю, что оно лучшим образом характеризует и некоторых современных чиновников, которые перед приездом большого начальства организуют бурную деятельность, за которой, как правило, ничего не стоит. Вот, где настоящие «потемкинские деревни» и декоративные меры. На словах они мнят себя «Потемкинами», а на самом деле лишь паразитируют за счет Государства. И стоит только руководству уехать, как все быстренько возвращается на круги своя.

Очень досадно, что сегодня помнят не самого Князя - Великого человека, Государственного и Военного деятеля, прославившего русское оружие и много сделавшего для пользы Государства Российского, а мифические и лживые «потемкинские деревни». Реальные дела Григория Потемкина на благо Отечества оказались будто вычеркнуты из Истории. К сожалению, такая же участь постигла и некоторые Исторические места, связанные с именем Светлейшего Князя. А ведь кто заложил первый камень новых городов Херсона, Феодосии, Севастополя, Екатеринослава, Евпатории, Николаева? Конечно, Светлейший Князь, генерал – фельдмаршал Григорий Потемкин . О важности сохранения Исторической Памяти для будущих поколений мы напрочь забыли.

Возьмем, к примеру, хотя бы, бывшую усадьбу Потемкиных-Энгельгардтов в селе Чижево Смоленской области от которой сохранилось очень немногое. Редких туристов встречают руины каменной Церкви Покрова Богородицы, построенной в 1791 году Василием Энгельгардтом на месте деревянной Церкви. Именно в ней в 1739 году крестили будущего Великого Государственного и военного деятеля России, генерал – фельдмаршала Григория Потемкина . Спустя почти три столетия Церковь стоит полуразрушенная без крыши и с трещинами в стенах. Святыня срочно нуждается в немедленной реконструкции и восстановлении.

О том, что когда-то возле Церкви был обустроен зеленый парк, напоминают лишь спиленные деревья, да уцелевшая огромная липа, которая по легенде была посажена ещё во времена Екатерины Великой. А вот от Усадебного дома не сохранилось даже руин. Люди и время сделали свое неблагодарное дело. Сейчас о некогда процветающем имении напоминает только памятный камень, установленный в 1999 году, по инициативе Главы администрации Духовщинского района Евгения Синицкого.

Окончательно разрушиться Святыне не дает группа энтузиастов из числа местных жителей. Силами неравнодушных граждан, несмотря на плачевное состояние храма, в нем проводятся службы, где верующие могут почтить память Григория Потемкина .

Также по инициативе местных жителей рядом с Церковью установлена беседка для посетителей. Ещё один реализованный Проект - благоустройство Царского колодца. По преданию во время визита Екатерины II в Чижево, ей настолько понравился вкус местной родниковой воды, что этот источник назвали Царским. Над колодцем возведен колодезный Домик с крышей, а рядом с ним установлен Поклонный крест и построена деревянная закрытая Купальня с купелью.

Уже более 20 лет инициативная группа из числа местных жителей всеми силами привлекает внимание к Историческому месту и старается рассказать о нем как можно большему числу людей. В Чижево проводят фестивали, костюмированные выставки и чтения, посвященные Великому деятелю. Местные учителя организовывают поездки для школьников, чтобы подрастающее поколение знало и помнило имя прославленного земляка. В школах проводят классные часы, привлекают историков и краеведов. И все это исключительно на энтузиазме неравнодушных людей, которым важна история родного края.

Не остается в стороне и Российское военно-историческое общество, которое является единственной в России общественно-государственной организацией, радеющей за сохранение Военной Истории Отечества и занимающейся Патриотическим воспитанием граждан . За счет сил и средств РВИО были установлены 4 Информационных указателя на Магистрали Москва-Минск, в Духовщине и в селе Чижево. Ими также отмечены и другие знаковые места, связанные с военной Историей Смоленщины.

Однако это капля в море. К сожалению, без должного внимания и поддержки со стороны региональной и местной власти спасти Историческое место не удастся. Обидно, что к этому все и идет. На наших глазах место, где началась История Новороссии, разрушается. И разрушается оно не только от природных факторов, но и от человеческого беспамятства и невежества по отношению к Истории своей Родины. Инициативная группа местных жителей не сдается и продолжает обивать пороги чиновников в надежде быть услышанными и восстановить историческую справедливость. Но воз и ныне там.

Становится не по себе, когда региональные власти, видимо, сознательно закрывают глаза на гибнущую усадьбу в селе Чижево. Обращения к бывшему Губернатору Смоленской области Алексею Островскому никаких результатов так и не дали. Да и что можно ожидать от назначенца, чей 10-летний срок на посту Главы региона характеризуют развалом и системным кризисом во многих отраслях экономики. Куда уж тут до сохранения Истории?

Важно отметить, что до сих пор на уровне региона не запланировано никаких мероприятий, посвященных 285-летию со Дня рождения Светлейшего Князя. Во многих областных Перечнях знаменательных дат – Юбилей Григория Потемкина и вовсе отсутствует. И это при том, что Смоленщина является малой Родиной генерал-фельдмаршала Григория Потемкина . Так почему же об этом факте старательно забывают?

Казалось бы, сегодня к фигуре Григория Потемкина должно быть приковано пристальное внимание. Ведь именно он создал Новороссию и присоединил Крым к России, как уже упоминалось выше, основал город Херсон, который является побратимом Смоленска. Григорий Потемкин заложил основу и дал импульс к развитию новых русских земель – Новороссии. И закрывать глаза на его достижения – настоящее кощунство. Вся его деятельность служит доказательством тому, что Новороссия и Крым были, есть и будут русскими землями.

Спустя более 200 лет, 18 марта 2014 года, Крымский полуостров вновь воссоединился с Россией. Исконно русские территории вернулись домой. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин . Жители Крыма сделали свой единогласный выбор на референдуме. Историческая справедливость восторжествовала!

Не последнюю роль в привлечении внимания к имени Светлейшего Князя и консолидации играет и авторский курс Лекций Владимира Мединского «Рассказы из русской истории» на телеканале «Россия-Культура». В Лекциях в доступной форме рассказывается о российских самодержцах и их сподвижниках, выдающихся военачальниках и дипломатах. Некоторые из имен Величайших деятелей прошлого долгое время не были известны широкой общественности, однако, наконец, вышли из забвения. Многие исторические выдумки и Мифы на Лекциях были опровергнуты.

Сегодня, когда на фронтах Специальной военной операции наши военные доблестно сражаются за Великое наследие нашей Страны, в тылу, к сожалению, о нем забывают. В контексте современной политической обстановки такое пренебрежение и наплевательское отношение к Истории своего Отечества является настоящей подрывной деятельностью в пользу врага.

Вызывает огромное недоумение и то, что для такого Величайшего деятеля на его малой Родине до сих пор не установлено достойного Памятника. Сейчас в наших силах сделать все возможное для того, чтобы не допустить забвения имен прославленных российских Деятелей и связанных с ними Исторических мест.

Именно об этом 29 февраля 2024 года в послании Федеральному собранию говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин . Глава Государства предложил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Президент особо подчеркнул, что необходимо предусмотреть меры поддержки граждан, компаний и общественных объединений, готовых вкладывать свой труд, время и средства в восстановление Памятников. Среди регионов, в которых стартует программа, в том числе и Смоленская область.

Это даёт надежду на то, что в скором времени село Чижево преобразится и, наконец, мы отдадим должное Григорию Александровичу Потемкину , человеку, который вышел отсюда на российские просторы, вершить благие дела во имя процветания нашей Родины!

Советник Председателя Российского военно-исторического общества

Ростислав Мединский

Главный специалист Департамента просветительских программ

Российского военно-исторического общества

Анна Белынцева

Обложка:

1) Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Чижево, художественные фотографии. Автор: Николай Смолянкин, снято: 1 октября 2015. Источник: sobory.ru

2) Портрет генерал-фельдмаршала князя Григория Потемкина-Таврического. Гаврила Харитонов, 1790-е. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Источник: culture.ru