Организация работы киноклуба в школе. Некоторые практические рекомендации М.А. Горбунова Организация работы киноклуба в школе. Некоторые практические рекомендации Уважаемые коллеги! Вас заинтересовала идея киноклуба, у вас есть свое видение этой работы применительно к конкретной ситуации, вы не только интересуетесь кино, но и располагаете эмоциональным и интеллектуальным опытом, который может помочь вам установить более тесный контакт с учениками или более глубоко вникнуть в атмосферу изучаемой эпохи…или...? Вариантов может быть множество, все зависит от вашего личного целеполагания и индивидуальной склонности. В таком случае мой скромный опыт может оказаться для кого-нибудь из вас небесполезным. В первую очередь необходимо разработать общий проект, чтобы предоставить его администрации школы на утверждение. В... На чтение: 3 минуты

М.А. Горбунова

Организация работы киноклуба в школе. Некоторые практические рекомендации

Уважаемые коллеги!

Вас заинтересовала идея киноклуба, у вас есть свое видение этой работы применительно к конкретной ситуации, вы не только интересуетесь кино, но и располагаете эмоциональным и интеллектуальным опытом, который может помочь вам установить более тесный контакт с учениками или более глубоко вникнуть в атмосферу изучаемой эпохи…или...?

Вариантов может быть множество, все зависит от вашего личного целеполагания и индивидуальной склонности. В таком случае мой скромный опыт может оказаться для кого-нибудь из вас небесполезным.

В первую очередь необходимо разработать общий проект, чтобы предоставить его администрации школы на утверждение. В проекте должны быть указаны цели и задачи, которые вы планируете достичь в процессе работы.

Обязательным условием является наличие списка кинофильмов, планируемых к просмотру и обсуждению. В этом случае можно порекомендовать несколько вариантов в зависимости от подготовленности ребят или от конкретной тематики:

– это может быть советская история, отображенная поэтапно: революция, гражданская война, период социалистического строительства во всем его противоречии, когда грандиозные свершения сопровождались массовыми репрессиями и так далее.

– это может быть подростковая тема, отражающая мучительный поиск самих себя и ответов на злободневные фундаментальные вопросы, тема, касающаяся первого опыта выстраивания самостоятельных взаимоотношений. Кстати, интересным и полезным будет сопоставление этих проблем в прошлом и настоящем.

– это может быть просмотр авторских циклов лучших советских кинорежиссеров, чье творчество является образцом настоящего искусства, где есть авторская визуальная, музыкальная и режиссерская стилистика, где многослойность содержания позволяет говорить и об отношении самого автора к событиям, отраженным на экране. Эту же тематику можно расширить и обогатить творчеством лучших зарубежных кинорежиссеров.

– это может быть цикл лучших литературных экранизаций, начиная с любого временного периода, не ограниченного только лишь русской литературной классикой.

Вариантов подобно этим можно предложить много. Главное, чтобы предлагаемый список соответствовал поставленным целям.

Следующим шагом должно быть утверждение и внесение вашего проекта в общешкольный план по воспитательной внеклассной работе. Это обязательно по нескольким причинам:

– во-первых, устанавливается четкая периодичность: один или два раза в месяц – это по договоренности.

– во-вторых, заседания будут проводиться по расписанию, что избавит от необходимости каждый раз предупреждать участников, вмешиваясь в их планы или жертвуя своими. День недели или конкретное число каждого месяца будут стабильными и общеизвестными. Поэтому никто из ваших коллег не сможет произвольно «перекрыть» ваше мероприятие своим, ссылаясь на его срочность или большую значимость.

– в-третьих, это позволит заранее подготовить необходимую для просмотра аппаратуру, привести в должный порядок помещение, короче – сделать все необходимое для комфортного и спокойного просмотра.

– в-четвертых, вы сможете получать за свою работу официальную дополнительную оплату на тех условиях, которые вы предварительно оговорите с администрацией учебного заведения.

Наконец, общеорганизационные мероприятия выполнены, и можно приступать к обдумыванию конкретных вопросов.

Наиболее важными из них являются: аудитория и ее оформление, качество самого кинофильма, видео- и звуковой аппаратуры, а также эмоциональная обстановка последующего обсуждения. Экран по возможности должен быть максимально большим, копия фильма - лицензионной, посадочные места - удобными для просмотра с любого ракурса.

Присказка: всего этого я вообще не имела, когда начинала эту работу, и страшно вспомнить – сначала мы просто смотрели видео на экране обыкновенного телевизора в зале, через который ходили все, кому не лень, потому что он был проходной, а другого пути не было. Затем в физико-математической школе кинофильмы проектировались в классе на белую стену, колонки были компьютерными, а ребята сидели, сдвинув парты. Я была бесконечно благодарна нашему учителю информатики Игорю Валерьевичу Фарнакееву, который все это нагромождение чуждой для меня техники приводил в некую упорядоченную систему, а затем научил этой премудрости ребят из инициативной группы. Однако оформление аудитории было нашим совместным объединяющим делом. В школе ребята учились и по субботам, поэтому я приходила в конце учебной недели, понимая, что они уставшие и голодные, и приносила с собой скатерть и все необходимое к чаю, а посуду мы брали из учительской, так как она радовала глаз больше, чем пластиковые тарелочки и стаканчики. Ребята с удовольствием резали, раскладывали, кипятили и заваривали, скручивали салфеточки и при этом делились новостями, обеспечивали затемнение («затемнение» - это отдельная песня, так как никто нам специального помещения не выделял) и готовились к просмотру. К слову сказать – так же дружно без всяких напоминаний они убирали класс, мыли посуду и возвращали ее на законное место. Но совершенно безупречными были условия, созданные в школе-пансионе «Солнечная», где просмотры проходили в настоящем мини-кинозале, с прекрасной аппаратурой, а сам киноклуб стал регулярным общешкольным мероприятием… А теперь вернемся к делу.

На мой взгляд, перед началом фильма обязательно нужно озадачить ребят несколькими предварительными вопросами, которые впоследствии обязательно войдут в обсуждение. Это поможет им сконцентрировать внимание на тех фрагментах, которые вы считаете принципиально важными для понимания сюжета или смысловой нагрузки кинофильма. Кроме того, это изменит представление о кино как о развлекательном и легковесном времяпрепровождении, которое ни к чему не обязывает, а просто позволяет расслабиться. Можно заранее обратить их внимание на какой-нибудь конкретный эпизод или отдельную фразу или крупный план, выполняющий определенную нагрузку. Например, перед фильмом «Отец солдата» я обращаю их внимание на слова героя, в которых соединяются его чувство усталости и мысли о сыне: «…какой он теперь стал? Он был такой добрый…» И сразу глубже и острее воспринимается предыдущий эпизод на винограднике, где раскрывается иссушающая повседневность войны с ее законами уничтожения, когда самое человечное в людях становится помехой, уходит в глубины сознания и даже не осознается как трагическое и страшное перевоплощение. И только мудрый старик, созидающий живое всю свою жизнь, видит это, страдает от понимания необходимости и неизбежности ожесточения и устает от этого понимания, и борется с ним, тревожась за сына, за всех солдат-мальчишек, которых он тоже считает своими сыновьями.

Перед фильмом я всегда коротко рассказываю ребятам об истории его создания, о творческой биографии режиссера и актеров. Например, образ генерала Бессонова, созданный Георгием Жженовым в фильме «Горячий снег», становится необыкновенно емким, когда понимаешь, какой тяжелейший жизненный опыт лег печатью на черты лица этого уникального актера, и поражаешься точности режиссерского выбора. Еще я рассказываю о том, как воспринимала фильм цензура и зрители, о своем собственном впечатлении, которое осталось в памяти как яркая эмоциональная вспышка. Этим коротким вступлением создается атмосфера нетерпения, подпитывается интерес, подготавливается правильный настрой на серьезный просмотр.

Само обсуждение должно быть хорошо продумано и спланировано заранее. Для этого нужно определить для себя несколько конкретных проблем, которые в контексте фильма для вас являются наиболее значимыми. По этим проблемам нужно иметь некое заключительное резюме, те итоговые выводы, к которым в процессе разговора можно будет ненавязчиво направлять ребят, задавая им встречные вопросы, приводя нужные примеры, поддерживая определенное направление дискуссии. Безусловно, никаких жестких сценарных рамок быть не должно, участники должны получить возможность высказать все, что пожелают, но стержневое содержание не позволит им удалиться в область безбрежного. Ведение обсуждения – это своеобразное искусство импровизации, умение общаться с аудиторией открыто и доверительно. А лучшая импровизация, как известно, - это хорошо заранее подготовленная импровизация. Впрочем, кто как не учителя прекрасно это знают и обладают необходимым для этого опытом!

Есть еще одно непреложное правило, которого обязательно должны придерживаться все в аудитории: не перебивать говорящего! Только так можно УСЛЫШАТЬ другого! Только так можно ПОНЯТЬ другого, забыв о нетерпении продемонстрировать себя любимого! Только так формируется уважение друг к другу, и общение становится взаимно обогащающим. Исчезает та глухота, которая возникает от сосредоточенности на себе самом, когда собственные суждения представляются единственно правильными, да к тому же наиболее талантливо и оригинально изложенными. Удивительно, как быстро опадают павлиньи перья и стихает попугайная трескучесть у тех, кому нечего сказать по сути, смыслу и чувству. И как неожиданно раскрываются те, которые думают глубоко, неторопливо и, мучаясь сомнениями, не успевают высказаться в бестолковом темпе современного «ток-шоу». Особенно строго это правило распространяется на взрослых, присутствующих на обсуждении. Им дается слово только в последнюю очередь, чтобы не «давил» авторитет, чтобы не давались готовые правильные ответы, чтобы ребята забыли на это время, что есть кто-то «над» ними. На самом деле, это - серьезная проблема, и она может стать препятствием в вашей работе. Доверительность – хрупкая материя, и традиционный учительский академизм «с подиума» может разрушить ее в одно мгновение. Если же вы будете внимательны и благодарны ребятам за доверие и искренность, если вы не побоитесь признаться, что и для вас многие жизненные вопросы остаются открытыми, что вас не оставляют сомнения по поводу правильности ваших суждений, то уверяю вас – вам предстоит много интересного, неожиданного и взаимно полезного.

С уважением и пожеланиями успеха, Марина Горбунова