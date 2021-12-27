«Одежда» для русской елки Как подмосковная артель обеспечила елочными украшениями всю страну На чтение: 2 минуты

Как подмосковная артель обеспечила елочными украшениями всю страну

Чудеса «меншиковского» завода

Мода украшать рождественские елки зародилась в России в середине XIX столетия. В это время небольшие объединения мастеров-кустарей начинают делать гирлянды, игрушки из картона, блестящий «дождик» и мишуру. Вместе с традиционными конфетами, орехами и яблоками они стали постоянным атрибутом елок. Стеклянные игрушки десятилетиями оставались предметом роскоши, а первыми елочными украшениями из стекла и вовсе стали бусы. Ремесленники продавали их на ярмарках. Бусы, как правило, делали всей семьей: отец выдувал заготовки на небольшой горелке, мать раскрашивала их, а дети нанизывали на конский волос. Сначала никто и подумать не мог, что женская бижутерия станет украшением для елки. Недорогие, но яркие и красивые бусы охотно покупали крестьянские девушки, пока однажды кто-то в шутку не повесил их на праздничное дерево. Так по чистой случайности стеклянные бусы превратились в «наряд» для елки. Считается, что первое массовое производство этого украшения было налажено в подмосковном городе Клин – там действовала мастерская, которой в дальнейшем суждено будет стать одной из крупнейших в стране фабрик по изготовлению елочных игрушек.

Круговская волость Клинского уезда славилась развитым стеклодувным промыслом благодаря богатым залежам кварцевого песка. В 1848 году князь Александр Сергеевич Меншиков получил Высочайшее разрешение на строительство здесь стекольного завода близ собственного имения. Первыми изделиями, разумеется, были отнюдь не елочные игрушки. На заводе производили оборудование для аптек, лампы, бутылки, посуду. Последнюю, кстати, делали не только из стекла, но и из хрусталя. «Меншиковские» сервизы прославились на всю Российскую империю. Крестьяне, трудившиеся на заводе Александра Сергеевича, быстро овладевали необходимыми навыками и открывали собственные маленькие мастерские по изготовлению «камушных изделий» – бус, пуговиц и сережек. По разным версиям, первые елочные игрушки и бусы в этих мастерских стали изготавливать в 1880-х годах или в годы Первой мировой войны, когда пленные немцы показали местным, как выдувать шарики для рождественского дерева. Впрочем, покупка расписной игрушки из стекла для большинства жителей Российской империи оставалась дорогим удовольствием – примерно таким же, как приобретение автомобиля для современного человека.

Триумфальное возвращение игрушек

После Октябрьской революции елки как «буржуазный пережиток» на время исчезли. Вновь вспомнили о них лишь во второй половине 1930-х годов. Только вот наряжать новогоднюю елку было нечем – артели и стекольные заводы за ненадобностью забросили производство. В первый Новый год на елку вешали бумажные снежинки, орехи и конфеты, а также обычные детские игрушки – резиновые или плюшевые. Отрасль необходимо было срочно возрождать, причем теперь крестьянские артели уже не справлялись с огромным спросом. Решено было открывать фабрики елочных игрушек: в Москве, Ленинграде, Горьком и Клину. На уже существующих предприятиях появились подсобные цеха, где игрушки делали из отходов производства – картона, ваты, проволоки. «Москабель» стал поставщиком всевозможных проволочных украшений: изящных стрекоз, корабликов и снежинок. Игрушки неизбежно отражали дух времени: на первой «Кремлевской елке» в Доме Союзов красовались шары с портретами членов Политбюро.

Знаковым для истории создания новогодних украшений стал 1946-й год. В Клину заработала фабрика «Елочка» – прямой «потомок» дореволюционных артелей. Производство стеклянных игрушек, наконец, было поставлено на поток. Ассортимент украшений расширялся из года в год: талантливые стеклодувы делали фигурки советских спортсменов, октябрят и пионеров, представителей советских республик в национальных костюмах, африканских и китайских детей как символа дружбы народов. Другой популярной тематикой игрушек становятся советский быт и транспорт: на елках миниатюрные самовары, блюдца и чайники соседствуют с поездами, дирижаблями, броневиками и самолетами. Налажено массовое производство верхушек для елки – красных звезд и остроконечных «макушечек» как в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». В годы «оттепели» популярными становятся наборы стеклянных фруктов и овощей. Такие игрушки – огурцы, баклажаны и, конечно, «царица полей» кукуруза – наверняка сохранились почти в каждой семье. Фабричное производство окончательно вытеснило кустарей. Впрочем, через пару десятилетий они вернутся, но под другим именем – авторы елочных игрушек ручной работы.

С 1960-х годов елочные игрушки захватила космическая тематика: ракеты, спутники, Белка и Стрелка, а также улыбающиеся покорители космоса в скафандрах с надписью «СССР». Тогда же появились и первые гирлянды, а также небьющиеся пластмассовые шарики. Каждый цех фабрики «Елочка» отведен под определенный этап работы над украшением. Сначала стеклодувы вращают специальную трубку под названием «дрот», разогревая ее в пламени горелки до тех пор, пока стекло не размягчится. Затем будущей игрушке придают нужную форму и, уже остывшую, ее отправляют в другой цех – на роспись. Там художники создают рисунки, а также посыпают украшения искусственным снегом и разноцветными блестками. Сегодня фабрика «Елочка» остается старейшим предприятием в России, производящим елочные игрушки. В фондах музея при фабрике находится около тринадцати тысяч экспонатов разных времен. Бусы, с которых и началась история создания стеклянных елочных игрушек, до сих пор являются «визитной карточкой» клинской фабрики. «Елочка» – единственное предприятие, не отказавшееся от их массового создания.