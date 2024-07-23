Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.) Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.) На чтение: 1 минута

Бугаев А.В. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль – апрель 1918 г.). — Ростов н/Д: ЗАО «Книга», 2014. – 384 с.

Третий том «Очерков …» посвящен первому советскому территориальному образованию, оформленному на берегах Дона весной 1918 г. Об условиях его возникновения и развития, о противоречиях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться с первых дней, о заявленных целях и попытках их достижения, о непрекращающейся борьбе и предопределенном падении и о людях, как связавших себя с Советами, так и не принявших их, рассказывает эта книга.

Но также и о том, что во многом предопределило создание Донской Советской республики. О перипетиях, растянувшихся на месяцы, мирных переговоров в Брест-Литовске.

От автора. Вступление

8. Донская Советская республика. Брестский мир

8.1. Первые дни. Структура власти. Репрессии

8.2. Организация преследования Добровольческой армии

8.3. Брестский мир

8.3.1. Перемирие 8.3.2. Первый этап переговоров 8.3.3. Второй этап переговоров

8.3.4. В Украине 8.3.4.1. Разрыв с Радой. Выступление 2-го Гвардейского корпуса 8.3.4.2. Харьков 8.3.4.3. I съезд Советов Украины. Образование Советского правительства. Червонное казачество 8.3.4.4. Выступление советских войск. Полтава. Екатеринослав. Круты 8.3.4.5. Январское восстание 8.3.4.6. Падение Киева 8.3.4.7. Донецко-Криворожская республика

8.3.5. «Украинский» Брестский мир. Ультиматум 8.3.6. Псковско-Нарвские бои 8.3.7. Подписание договора

8.4. Трения с казачеством. Гибель Голубова. Гибель М.П. Богаевского

8.5. В Украине

8.5.1. Эвакуация Киева

8.5.2. Полтава. Екатеринослав. II съезд Советов Украины

8.6. Украинцы в Таганроге. Донская Советская республика. Анархисты. Агитаторы

8.7. I съезд Советов Донской области

8.8. Таганрогское совещание украинских большевиков. Падение Донецко-Криворожской республики. Чертково

8.9. Ростово-Нахичеванская трудовая коммуна

8.10. Выступление. Последние дни

8.11. Гибель экспедиции Подтёлкова

Эпилог Приложение Список карт Список использованной литературы

Обложка: обложка книги «Бугаев А. Очерки истории гражданской войны на Дону (февраль - апрель 1918 г.), 2014г.»