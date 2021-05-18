Обед из тюбика. Чем питались советские космонавты Шестьдесят лет назад состоялся первый космический полет человека. Юрий Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут, а «серебряный космонавт» Герман Титов находился в невесомости сутки и за это время трижды пообедал. С тех пор меню космонавтов неоднократно менялось, но принцип его составления оставался одним: питание должно быть вкусным и безопасным. На чтение: 2 минуты

Шестьдесят лет назад состоялся первый космический полет человека. Юрий Гагарин провел в космосе 1 час 48 минут, а «серебряный космонавт» Герман Титов находился в невесомости сутки и за это время трижды пообедал. С тех пор меню космонавтов неоднократно менялось, но принцип его составления оставался одним: питание должно быть вкусным и безопасным.

Особенности национальной кухни

Сначала считалось, что лучшей пищей для обеда на орбите являются питательные таблетки. Они быстро усваиваются организмом, их практически невозможно повредить или испортить. Правда, эта идея так и не была претворена в жизнь. Не понравилась она и самим космонавтам – даже вдали от дома хотелось питаться привычной пищей. Поэтому уже для первых покорителей космических пространств консервные заводы СССР разработали меню из трех блюд. Каждое блюдо запечатывалось в тюбик, чтобы не пришлось пользоваться посудой. Первым такую еду попробовал Герман Титов в августе 1961 года, совершая 25-часовой полет. Космонавту предложили овощной суп-пюре, печеночный паштет, черносмородиновый сок. Ел Герман Титов трижды, но после приземления все же пожаловался на головокружение – вероятно, от голода. Спустя два года Институт медико-биологических проблем РАН разработал новое меню для советских космонавтов. В их рационе появились борщ, куриное филе, пожарские котлеты и другие «земные» блюда, знакомые каждому. Исследователи выяснили, что энергетическая ценность космической пищи должна составлять не менее 2800 килокалорий в сутки, причем есть лучше не три раза в сутки, а четыре. Идеальный суточный рацион содержал 100 граммов белка, 118 – жиров и 308 – углеводов. Другой важной задачей было спасти космонавтов от авитаминоза, потому им назначили целый комплекс необходимых для здорового существования витаминов. К сегодняшнему дню число блюд увеличилось до двухсот пятидесяти, причем космонавты могут заказать и свежие продукты, если на МКС направляется грузовой корабль.

2. Советский космонавт Герман Титов.

Источник: visualrian.ru

В 1975 году во время космической миссии «Союз» – «Аполлон» советские космонавты сильно удивили своих американских коллег. На обед они предложили американцам говяжий язык, рижский хлеб и водку (во всяком случае, именно такие надписи красовались на этикетках тюбиков). Идея разыграть экипаж «Аполлона» принадлежала Алексею Архиповичу Леонову. В Центре управления полетами о шутке космонавта никто не знал. Леонов взял с собой этикетки с бутылок водки и спрятал их между страниц бортового журнала. После выхода на орбиту он переклеил этикетки на тюбики с борщом. Когда состоялась стыковка, космонавты сели за стол, и американцам предложили «выпить за встречу». Те испугались: это ведь нарушение! Тогда Леонов начал убеждать коллег, что выключит телекамеры, и действительно сделал это в нарушение инструкции. С Земли передали требование немедленно включить технику, и команда отведала содержимое «запретного» тюбика. На протяжении двадцати лет на советские космические корабли в самом деле поставляли тубы со спиртным для торжеств, но в ограниченных количествах. Затем алкоголь оказался под запретом, поскольку даже малое его количество могло негативно повлиять на работу космонавтов.

3. Участники космической миссии Союз – Аполлон 1975 года.

Источник: upload.wikimedia.org

Воздух и вода – почти как дома

Комфорт космонавтов обеспечивался не только за счет вкусной пищи, значение имели и другие элементы быта, схожие с земными. Пол красили под пол, потолок – под потолок, стены тоже имели самый обыкновенный для жилого помещения вид. Это позволяет лучше ориентироваться в пространстве, ведь работать космонавт может как угодно – например, вниз головой, но удобнее делать это в вертикальном положении, как на Земле. На МКС и кораблях поддерживают атмосферу и температуру, максимально схожие с земными параметрами. Это не всегда просто: в условиях невесомости воздух не циркулирует, если его не перемешивают своими движениями сами космонавты. Из-за этого молекулы воздуха вокруг людей и приборов нагреваются, что негативно сказывается не только на состоянии космонавтов, но и на эффективности техники. Решение этой проблемы нашли в создании особой системы вентиляции и приборов контроля температуры. Другая важнейшая составляющая жизни и работы космонавтов – это вода. В сутки для питья и приготовления пищи ее требуется около 2,5 литра, а для других бытовых потребностей – 7,5 литра. На МКС создали систему регенерации воды из атмосферы, куда влага попадает при дыхании или через поры кожи.

4. Набор космического питания.

Источник: astrofoods.ru

Специальные космические продукты зачастую невозможно приготовить, не добавив туда воды. Сублимированная еда легче натуральной: из пятидесяти килограммов простого творога можно сделать 12 килограммов космической пищи. Чай, кофе, соки и какао упаковываются в тюбики так же, как первые блюда и разнообразные пюре. Температура воды для их приготовления разная: +85˚С или от +25˚С до +42˚С — зависит от того, что находится в упаковке. Горячую воду используют в основном для приготовления напитков, первых и вторых блюд, а теплую — для салатов и закусок. Во время заправки водой сублимированной пищи космонавту нужно быть особенно аккуратным и внимательным, цена ошибки очень велика. Если упаковку с едой не удержать в руках, кипяток обожжет руки обедающему, а неплотно закрытый кран может обернуться серьезной проблемой для всего экипажа, работающих приборов и устройств. Что касается других продуктов, то они выглядят уменьшенными копиями своих земных аналогов. К примеру, хлеб или печенье в космосе значительно меньше тех, что продаются в обычных магазинах. Они покрыты специальной пленкой, чтобы хлебные крошки в невесомости не угодили никому в глаза. Готовятся к приему пищи космонавты тоже по-особенному. Существуют специальные столовые приборы: ложки с длинными ручками (так проще есть из глубоких упаковок) и липучками, чтобы случайно не выронить их в невесомости.