Об одном музее На чтение: 1 минута

Бывает так: приходишь в музей, а потом еще и еще возвращаешься в мыслях к его экспозиции, переосмысливаешь увиденное, переживаешь прочувствованное. И совершенно необязательно это будет музей центральный.

Прекрасно, с применением самых современных средств оформленная экспозиция, залы Памяти и Победы, где представлены находки поисковых отрядов, фотографии, приборы для поиска и даже настоящая землянка. Вот об одном из таких музеев - СОГКУ «Центр политического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» - читайте в самое ближайшее время в рубрике, посвященной экскурсиям, на портале ИСТОРИЯ.РФ.