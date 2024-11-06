Об эксцентричном гербе России от байкера Хирурга и инвалидности непримиримого символизма Об эксцентричном гербе России от байкера Хирурга и инвалидности непримиримого символизма На чтение: 1 минута

Я сейчас скажу одну вещь, уважаемые друзья.

Мне лично нравится эксцентричный вариант герба России, предложенный байкерами.

Во многом потому, что я в своё время нажабил аналогичный. И, уверен, ещё многие сделали это простое действие: орёл под красной звездой, в обрамлении колосьев, над рассветным солнцем смотрится как родной.

Но главное — мне этот герб нравится как фильтр, отсеивающий непримиримых символистов.

Тут что важно отметить: непримиримые символисты могут быть глубоко приятными в быту людьми, хорошими отцами, матерями, жёнами, соседями. Они могут быть изрядно высокоинтеллектуальны и полезны на работе.

Но непримиримый символизм — это инвалидность.

Я сейчас объясню, чем отличается символизм здорового человека от символизма инвалидного.

Здоровый человек смотрит на отечественного орла и вспоминает, с одной стороны, Полтаву, Чесменскую битву, Балканскую кампанию и город Петербург во всём его летнем великолепии. А с другой не забывает, конечно, о крепостном праве и ленских расстрелах. В итоге он всё это бессознательно взвешивает и понимает, что величия больше, поэтому отечественный орёл ему симпатичен.

Здоровый человек смотрит на отечественную красную звезду и вспоминает Великую Отечественную, ГЭС, всеобщее бесплатное образование и медицину, космос и общий демократизм жизни. Но не забывает, конечно, об очередях, дефиците и дураковатом официозе, а также, кому не повезло, о расстрелянных прадедушках. В итоге он всё это бессознательно взвешивает и понимает, что величия больше, поэтому отечественная красная звезда ему симпатична.

А непримиримый символист обсессивен, компульсивен и расстроен, как школьное пианино. У него на внутренних весах имеются какие-то привилегированные гирьки, которым он присваивает индекс абсолютного значения и которые ничто не перевесит.

В итоге он сообщает: Мне, Васе, наплевать на то, что под этой вашей красной звездой победили нацизм и вышли в космос. Под ней были РАССТРЕЛЫ! Или наоборот: мне, Васе, наплевать на то, что под этим вашим орлом отбились от Наполеона и уделали осман. Под ним было КРЕПОСТНИЧЕСТВО!

Я понимаю, что порой изложенные выше аргументы пытаются использовать для откровенной некромантии и подъёма из могил на пьедесталы неких граждан, официально воевавших против соотечественников на стороне зарубежных держав (на том основании, что «когда-то они служили и России»).

Но ни орлу, ни звезде этого не предъявить. И орёл, и звезда Родине были верны.

Так что я понимаю, что оно всё может и шутка. Но мне нравится.

Опубликовано: блог Виктора Мараховского.