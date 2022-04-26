О времена! О нравы! На чтение: 2 минуты

Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов на заседании общественного совета своего ведомства в среду, 19 марта, прокомментировал поток жалоб по поводу исключения отдельных учебников из Федерального перечня рекомендованных и допущенных. Цитирую по РИА «Новости»: "Получаю сотни писем — ясно, что это не живые люди, а компьютерная генерация этой истории, эти обращения инициировали издательства", — сказал министр. РИА Новости http://ria.ru/society/20140319/1000255898.html#ixzz2wWttkmGD

В веке ХХ И.В. Сталин на приёме в честь участников парада Победы в 1945 г. произнес: «Я поднимаю тост за людей простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий механизм». За окном век XXI, продвинутый министр образования и науки, доктор физико-математических наук и профессор, считает людей уже не «винтиками», а компьютерной генерацией.

Я, по мнению министра, один из этой компьютерной генерации, бот, как говорят программисты. «Робот или бот, а также интернет-бот, www-бот и т. п. (англ. bot, сокр. от англ. robot) — специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию, какие-либо действия через те же интерфейсы, что и обычный пользователь».

Открытое письмо Д.В. Ливанову, инициированное нашим порталом по поводу возврата в Федеральный перечень учебников истории ОС «Школа 2100» - издательство «Баласс», подписало на сей момент 47 человек. Среди них есть как весьма известные всей стране историки – главный редактор журнала «Преподавание истории в школе» Э.Н. Абдулаев, член редакционного совета того же журнала А.Ю. Морозов,- они, кстати, авторы учебников истории в издательстве «Мнемозина» - так и простые учителя истории, многих из которых я знаю лично.

Когда авторы учебников, выходящих в других издательствах, поддерживают своими подписями учебники конкурентов – это что, компьютерная программа сработала, некий чип в голове у людей? Или коллеги заняли гражданскую позицию, которую нельзя не уважать?

Среди 47 подписавших на эту минуту наше открытое письмо много женщин. Уважающий себя мужчина никогда не позволит оскорбить женщину, тем более публично. Д.В. Ливанов это сделал. Напомню, что в Уголовном кодексе РФ есть статья 130 – «Оскорбление». Часть 2 этой статьи гласит: « Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — наказывается штрафом в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года». Надеюсь, правоохранительные органы разберутся, есть ли состав преступления в публичном выступлении господина министра.

В моих жилах течет дворянская кровь. В веке XIX я бы вызвал господина Д.В. Ливанова на дуэль. Не за себя, а за тех наших красивых и умных коллег, представляющих прекрасный пол, которых господин министр назвал «компьютерной генерацией». В веке ХХ достаточно было написать жалобу в Политбюро ЦК КПСС – должность министра была номенклатурой Политбюро. За нетактичное поведение министр получил бы как минимум строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Кстати о партиях. Господин Д.В. Ливанов – член Высшего совета партии «Единая Россия». Интересно, как его однопартийцы оценят подобные высказывания своего партайгеноссе? Тем более, оскорбительные речи далеко не первые – в апреле 2013 г. министр позволил себе бестактность в отношении академиков РАН…

За окном век XXI. Можно, конечно, выйти на майдан. Но это не наш путь. Цивилизованное решение вопроса – инициировать сбор подписей под петицией за отставку Д.В. Ливанова – публично оскорбляющий ученых и педагогов чиновник не имеет, на мой взгляд, морального права руководить образованием и наукой в масштабах великой России.

Предлагаю компромисс или мировое соглашение, как говорится в судопроизводстве. Надеюсь, что Д.В. Ливанов найдет в себе силы и мужество принести извинения всем людям, подписавшим наше открытое письмо в его адрес. Найдет силы и мужество не только извиниться перед людьми, но и услышать их мнение, принять единственно правильное решение в данной ситуации – включить в окончательный вариант Федерального перечня рекомендованных и допущенных ВСЕ несправедливо отсеянные УМК по истории и другим предметам издательства «Баласс»…

P.S.И.В. Сталин считал «винтиков» опорой государства. Д.В. Ливанов забыл, видимо, что без неравнодушных людей, подписывающих письма и петиции в его адрес, образование в стране давно бы рухнуло.