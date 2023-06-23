«О России с любовью»: использование материалов видеопроекта «Рассказы из русской истории» в историко-просветительской работе с детьми и молодежью в Тамбовской области В феврале 2023 года в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась презентация регионального историко-патриотического проекта «О России с любовью». На чтение: 6 минут

«О России с любовью»: использование материалов видеопроекта «Рассказы из русской истории»

в историко-просветительской работе

с детьми и молодежью в Тамбовской области

Котельникова Татьяна Петровна – министр образования и науки Тамбовской области, Почетный работник общего образования Российской Федерации, награждена нагрудным знаком Министерства Просвещения Российской Федерации «Почетный наставник»

В феврале 2023 года в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась презентация регионального историко-патриотического проекта «О России с любовью».

Появление проекта, безусловно, не было случайной инициативой. Для региональной системы образования его замысел полностью укладывается в логику государственной политики в сфере патриотического воспитания населения, поддерживаемой руководством области. Современные информационные реалии и геополитические условия существования Российской Федерации требуют актуализации и совершенствования подходов к работе в этом направлении. Напомним, что 9 ноября 2022 года Указом Президента Российской Федерации были утверждены «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», являющиеся, по сути, конкретизацией изменений, внесенных недавно в Конституцию Российской Федерации. В качестве одной из задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей в этом документе названо «сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, сбережение исторического опыта формирования традиционных ценностей и их влияния на российскую историю, в том числе на жизнь и творчество выдающихся деятелей России» [1].

Историческая память, интерес к великой, но в то же время сложной и драматической истории Отечества, уважение к тем, кто в разные эпохи стоял на защите России и способствовал ее процветанию своим мирным трудом, готовность самостоятельно размышлять над историческими судьбами страны, основываясь на достоверных знаниях, являются в условиях современного информационного пространства не просто значимой, но критически важной составляющей воспитания граждан России и в особенности – ее подрастающего поколения. На решение данной задачи и направлен региональный проект «О России с любовью».

Замысел проекта, реализуемого в тесном взаимодействии Министерства образования и науки Тамбовской области с региональным отделением Российского военно-исторического общества, связан с использованием в историко-патриотическом воспитании детей и молодежи материалов курса видеолекций Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», представленного на телеканале «Культура» и в сети Интернет. Инициатором этой идеи стал председатель Совета регионального отделения РВИО, руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Почетный гражданин города Тамбова и Тамбовской области И.А. Николаев. В статье, опубликованной в № 7 журнала «Идеология будущего», Игорь Алексеевич уже рассказывал об общей идеологии регионального проекта «О России с любовью», направленного на широкую популяризацию истории Отечества, его ратной славы и трудовой доблести народа. «Передачи «Рассказы из русской истории» Мединского, – говорится в статье, – сегодня особенно актуальны и в полной мере соответствуют настоятельным требованиям Президента России В.В. Путина, неоднократно подчеркивающего, что «наш долг – знать и защищать свою историю, не предавать забвению имена героев, равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали» [2]. По сути, статью можно рассматривать как неформальное обращение к региональным отделениям РВИО с призывом использовать возможности курса «Рассказы из русской истории» в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в первую очередь, молодежи и школьников.

Инициатива проекта получила одобрение Главы Тамбовского региона Максима Борисовича Егорова и поддержку Министерства образования и науки области.

С весны 2023 года материалы видеолекций «Рассказы из русской истории» используются в работе со школьниками и студентами преподавателями многих образовательных организаций области, находя творческое применение как в рамках внеурочной работы с обучающимися, так и в ходе учебных занятий.

Широкому использованию видеолекций в практике работы с учащимися предшествовало знакомство с ними учителей, региональных методистов, преподавателей тамбовских вузов, чему в немалой степени способствовала работа по популяризации этого современного ресурса, развернутая региональным отделением РВИО. В результате обмена мнениями у участников сложилось представление, что материалы видеокурса В.Р. Мединского могут быть интересны и по-настоящему полезны для студентов вузов, колледжей и техникумов, школьников старших классов, в особенности для тех из них, кто так или иначе проявляет интерес к истории.

Во-первых, в центре внимания «Рассказов о русской истории» находятся исторические личности – не всегда великие, но в силу поворотов судьбы оказавшиеся в центре событий, определявших историческое развитие Российского государства. Это не только монархи, полководцы, видные сановники, политические деятели, но и деятели науки и культуры. Тем самым видеолекции В.Р. Мединского компенсируют серьезный недостаток школьных программ и учебников, связанный с «обезличиванием» отечественной истории, который отмечают критиками.

Во-вторых, рассказ автора об исторических событиях доступен для восприятия. Его хочется слушать, что называется, «для себя». Такой эффект во многом достигается за счет свободной подачи материала, близкой к разговорной речи, что должно привлечь многих подростков и молодых людей. В лекциях много любопытных биографических деталей и фактов, которые не найдешь в учебнике. Этот материал, безусловно, работает на расширение исторического и культурного кругозора.

В-третьих, автор при несомненной патриотической направленности проекта избегает выстраивать свой рассказ в официозно-победном тоне. С учетом психологии сегодняшних подростков это немаловажно, поскольку помогает завоевать доверие молодежной аудитории. Да и в целом, по-настоящему великое, выдающееся и героическое в истории можно ощутить только в сопоставлении с обыденным и посредственным. Курс видеолекций этому принципу следует.

Дополнительным плюсом лекций является визуальная поддержка, привлекающая внимание и иллюстрирующая многие моменты, о которых говорит автор. Хотя материалы В.Р. Мединского, отмечают педагоги, можно с успехом слушать и в аудиоформате.

Приведем несколько оценок образовательно-воспитательного потенциала курса представителями научно-педагогического сообщества Тамбовского региона.

Романов Владимир Викторович , доктор исторических наук, профессор, научный руководитель факультета истории, мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: «Курс В.Р. Мединского « Рассказы из русской истории» следует рассматривать не только как просветительский проект, но и как качественный учебно-методический ресурс. Его фильмы полезно использовать во всех образовательных учреждениях – от школ до университетов. Привлекательность курса, с точки зрения образовательных целей, определяется несколькими факторами. Во-первых, он выполнен профессионально, на высоком научном уровне. Во-вторых, он представляет собой авторский взгляд на историю, характеризующийся любовью к Родине. В-третьих, курс отличается «личностным» подходом к рассказам о прошлом. В университетской практике фильмы, подготовленные В.Р. Мединским, можно использовать по-разному. Прежде всего, отдельные сюжеты хорошо включать в качестве иллюстративного ряда к лекциям. Ряд фильмов могут стать, своего рода, «провокативным» материалом для запуска дальнейшей самостоятельной работы студентов, связанной с изучением источников или дополнительной научной литературы. Эффективным приемом является и использование того или иного эпизода из курса для аудиторных дискуссий».

Тетушкина Лариса Михайловна , учитель истории МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбова: «Современные школьников живут в пространстве «экранной культуры», где наиболее привычным способом получения информации, в том числе и учебной, является просмотр медиаконтента на экране компьютера или смартфона. В этих условиях использование видеолекций из цикла «Рассказы из русской истории» позволяет сделать уроки истории наглядными и эмоционально окрашенными.

В ряде фильмов представлена отличная от школьных учебников точка зрения на события российской истории. Это дает прекрасную возможность организовать дискуссию в классах, где история изучается углубленно.

Материалы видеолекций В.Р.Мединского помогают восполнить пробел, связанный с недостатком в учебниках информации о биографиях российских правителей и их сподвижников. Автор нередко предлагает рассмотреть известных исторических деятелей (Екатерину II, Павла I, Петра III и других) с неожиданной стороны, обращает внимание на их достоинства и недостатки. Дома учащиеся самостоятельно знакомятся с материалами видеолекции, а в классе мы организуем обсуждение, например, того, как личные качества правителя могли повлиять на те или иные исторические события».

Лямин Сергей Константинович , кандидат исторических наук, доцент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: «В передачах В.Р. Мединского всегда присутствуют оригинальные оценки исторических деятелей. Зачастую они позволяют взглянуть на их деятельность иначе, чем это традиционно было принято в дореволюционной, советской или недавней российской историографии. В целом, передачи способствуют развенчанию исторических мифов и ложных стереотипов, распространенных в так называемой «публичной истории». Этот материал, например, можно использовать для сравнительного анализа определенных тем в работе со студентами и старшеклассниками».

А вот отзыв председателя Тамбовского регионального отделения «Поисковое движение России» Елены Геннадьевны Валатиной : «Курс В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории» – это прекрасная возможность погрузиться в прошлое. Автор глубоко и детально изучил тему, продумал подачу материала, взятого из архивных и проверенных источников. Конкретные события передаются через восприятие людей той или иной эпохи, что создает ощущение, что ты находишься с ними рядом, видишь их образ, поступки, слышишь речи».

Интересно мнение сотрудника Музейно-выставочного центра Тамбовской области Елены Анатольевны Рогачевой: «Для музейных работников, деятелей культуры, учителей, журналистов лекции В.Р. Мединского – бесценное достояние. На методическом совещании мы обсуждали возможности использования этого материала в повседневной военно-исторической и историко-патриотической работе и пришли к выводу, что видеолекции позволяют нам многократно расширить ее формы и содержание, раскрыть для молодежи великую историю нашего народа и его воинства.

Проходя школу В.Р. Мединского, мы обогащаемся сами и помогаем людям еще не раз испытать чувство гордости за Россию, за подвиги наших предков, за наше воинство, отстоявших нашу землю в многочисленных сражениях с врагом».

По итогам проведенного анализа были намечены несколько перспективных вариантов использования «Рассказов из русской истории» в практике работы со школьниками, обучающимися профессиональных колледжей и студентами вузов:

1. Материалы видеолекций выступают в качестве основы отдельного курса внеурочной деятельности, посвященного историческим личностям в российской истории XVIII-XIX вв. Курс может изучаться в качестве поддержки профильного преподавания истории и повторения ранее пройденного материала в 10-11 классах или синхронно с изучением соответствующих разделов программы по истории в 8-9 классах.

2. Фрагменты отдельных видеолекций (например, посвященные выдающимся российским полководцам XVIII-XIX вв.) включаются в проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 8-11 классах, в том числе в привязке к памятным датам.

3. В ряде образовательных организаций материалы видеолекций В.Р. Мединского используются в качестве основы для организации углубленного дискуссионного обсуждения со школьниками и студентами содержательных тем и личностей российской истории XVIII - XIXвеков. Такое обсуждение сегодня действительно необходимо, поскольку оно помогает преодолеть недостатки сложившейся в эпоху ЕГЭ практики преподавания российской истории, когда последняя облекается в форму ограниченного набора обязательных фактов и положений, оставляя молодежи мало места для собственного размышления о многогранном историческом прошлом родной страны. Работа выстраивается в рамках заседаний дискуссионных клубов, научных обществ учащихся, в отдельных случаях, ‒ непосредственно на уроках истории. Наибольший смысл её организация имеет при обсуждении школьниками, интересующихся историей.

4. В 8-9 классах отобранные педагогами фрагменты видеолекций применяются в рамках учебной деятельности по истории, организуемой по модели «перевернутый класс». Эта методическая модель предполагает, что учащиеся сначала дома самостоятельно знакомятся с материалом по предстоящей новой теме, а в классе осуществляется работа по корректировке, систематизации и углублении полученных ими знаний и представлений.

Все эти варианты в настоящее время находят применение в школах региона.

Интерес к проекту проявляют не только учителя истории, но и преподаватели русского языка, естественнонаучных предметов. Так, в практике их работы нашли применение материалы лекций о А.С. Пушкине, А.С. Грибоедове, Д.И. Менделееве, М.В. Ломоносове из цикла В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории».

Региональный историко-патриотический проект «О России с любовью» реализуется около пяти месяцев. За это время сотни школьников и студентов смогли ближе познакомиться с выдающимися личностями и ключевыми событиями истории нашей многонациональной страны, определившими ее уникальный и сложный исторический путь в XVIII-XIX веках. Благодаря проекту идет активный процесс обогащения воспитательной системы малоизвестными страницами героической летописи Отечества.

Важнейшим центром содержательной работы по реализации проекта «О России с любовью» стал Музейно-выставочный центр Тамбовской области во главе с его создателем и руководителем, неутомимым энтузиастом военно-патриотического воспитания И.А. Николаевым. К деятельности по проекту привлечен большой коллектив сотрудников центра и регионального отделения РВИО, чиновников и депутатов, ветеранов, педагогической общественности. На базе центра создана одна из первых в России экспозиций, посвященных богатейшей истории Российского военно-исторического общества. В образовательных целях здесь проводятся мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России и Тамбовского края ‒ 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, 80-летию Курской битвы, 125-летию со дня рождения героя Курской битвы, нашего земляка Степана Перекальского и т.д. При поддержке Российского военно-исторического общества открыты памятник герою Сталинграда генерал-майору В.А.Глазкову, фотовыставка «Тамбовский край: герои и подвиги». Проделан большой объем военно-исторической работы по популяризации героев и подвигов воинов-земляков, участников специальной военной операции. 17 мая в Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие Клуба будущих офицеров, программа деятельности которого направлена на популяризацию и изучение традиций офицерской профессии. В русле проекта «О России с любовью» на заседаниях Клуба широко используются видеолекции В.Р. Мединского, связанные с ратной славой России, пропагандой военного искусства и биографий выдающихся полководцев Отечества ‒ Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.Д. Скобелева и других.

По словам И.А. Николаева, видеолекции «пробуждают все более возрастающий интерес людей к истории страны, они нужны людям, их ждут… Люди приходят к телеэкранам, чтобы вместе с автором пройти дорогами славы и бессмертия своего народа, пережить трагедии и триумфы своей истории». Эти слова подтверждает отзыв ветерана Военно-Воздушных Сил Сергея Павловича Бачурина , который отмечает: «Ваши лекции на канале «Культура» я смотрю постоянно. Бывая в Музейно-выставочном центре Тамбовской области, имею возможность не просто слушать лекции, которые демонстрируются на большом экране в музейном зале Истории Российского военно-исторического общества, но и быть участником многих мероприятий военно-исторической направленности, где активно используются эти видеоматериалы. Не скрою, я особенно испытываю радостные чувства, когда слышу рассказ о победах русского оружия, о науке побеждать, о полководцах и военачальниках, одним словом, о нашем народе и воинстве, которые могут постоять за нашу Русскую землю. Конечно же, все, что Вы делаете, венчает главная идея – гордость за страну и огромное желание посвятить ей «души прекрасные порывы».

Обращение в работе с учащимися к материалам курса видеолекций В.Р. Мединского «Рассказы из российской истории», наполненным интересным содержанием и выстроенным в современном медиаформате, приобретает особый смысл в контексте подготовки единого учебника истории для российских школ. Безусловно, видеокурс – это не замена систематического школьного или вузовского курса истории. Принципы его построения, особенности подачи материала, подчеркнутая дискуссионность оценок ряда событий и явлений не совсем укладываются в систему общепринятых методических требований к школьному учебнику и подразумевают выборочное применение их в образовательной практике. Но отчасти именно этим объясняются привлекательные стороны курса, которыми важно грамотно распорядиться в ходе взаимодействия со школьниками и студентами. А отдельные элементы содержания и удачные авторские находки создателей курса, как представляется, могли бы найти и непосредственное отражение в учебнике отечественной истории.

Суммируя первый опыт реализации регионального проекта «О России с любовью», можно сказать, что цикл видеолекций В.Р. Мединского действительно способствует формированию у людей разного возраста исторического сознания и понимания того, что история Отечества – это бесценное достояние, требующее сохранения и защиты. Особенно ценным видится то, что этот способ подачи исторических знаний имеет реальный шанс пробудить интерес и уважение к отечественной истории у той части подростков и молодежи, которые в целом пока к ней достаточно равнодушны.

Полагаем, что дальнейшая реализация проекта подтвердит эти выводы и позволит сформировать в регионе опыт применения новых практик историко-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности с современными медиа-форматами представления научно-достоверной информации об отечественной истории.

Список литературы:

1. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

2. Николаев И.А. На защите исторической правды: «Рассказы о русской истории» председателя РВИО В.Р. Мединского собирают у телеэкранов миллионы зрителей // Идеология будущего. 2022. Вып. 7. С. 6-8.