«О России с любовью»: использование материалов видеопроекта «Рассказы из русской истории» в историко-просветительской работе с детьми и молодежью в Тамбовской области
В феврале 2023 года в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась презентация регионального историко-патриотического проекта «О России с любовью».
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«О России с любовью»: использование материалов видеопроекта «Рассказы из русской истории»
в историко-просветительской работе
с детьми и молодежью в Тамбовской области
Котельникова Татьяна Петровна – министр образования и науки Тамбовской области, Почетный работник общего образования Российской Федерации, награждена нагрудным знаком Министерства Просвещения Российской Федерации «Почетный наставник»
В феврале 2023 года в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась презентация регионального историко-патриотического проекта «О России с любовью».
Появление проекта, безусловно, не было случайной инициативой. Для региональной системы образования его замысел полностью укладывается в логику государственной политики в сфере патриотического воспитания населения, поддерживаемой руководством области. Современные информационные реалии и геополитические условия существования Российской Федерации требуют актуализации и совершенствования подходов к работе в этом направлении. Напомним, что 9 ноября 2022 года Указом Президента Российской Федерации были утверждены «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», являющиеся, по сути, конкретизацией изменений, внесенных недавно в Конституцию Российской Федерации. В качестве одной из задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей в этом документе названо «сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, сбережение исторического опыта формирования традиционных ценностей и их влияния на российскую историю, в том числе на жизнь и творчество выдающихся деятелей России» [1].
Историческая память, интерес к великой, но в то же время сложной и драматической истории Отечества, уважение к тем, кто в разные эпохи стоял на защите России и способствовал ее процветанию своим мирным трудом, готовность самостоятельно размышлять над историческими судьбами страны, основываясь на достоверных знаниях, являются в условиях современного информационного пространства не просто значимой, но критически важной составляющей воспитания граждан России и в особенности – ее подрастающего поколения. На решение данной задачи и направлен региональный проект «О России с любовью».
Замысел проекта, реализуемого в тесном взаимодействии Министерства образования и науки Тамбовской области с региональным отделением Российского военно-исторического общества, связан с использованием в историко-патриотическом воспитании детей и молодежи материалов курса видеолекций Владимира Мединского «Рассказы из русской истории», представленного на телеканале «Культура» и в сети Интернет. Инициатором этой идеи стал председатель Совета регионального отделения РВИО, руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области, Почетный гражданин города Тамбова и Тамбовской области И.А. Николаев. В статье, опубликованной в № 7 журнала «Идеология будущего», Игорь Алексеевич уже рассказывал об общей идеологии регионального проекта «О России с любовью», направленного на широкую популяризацию истории Отечества, его ратной славы и трудовой доблести народа. «Передачи «Рассказы из русской истории» Мединского, – говорится в статье, – сегодня особенно актуальны и в полной мере соответствуют настоятельным требованиям Президента России В.В. Путина, неоднократно подчеркивающего, что «наш долг – знать и защищать свою историю, не предавать забвению имена героев, равняться на нравственные ориентиры, которые они нам завещали» [2]. По сути, статью можно рассматривать как неформальное обращение к региональным отделениям РВИО с призывом использовать возможности курса «Рассказы из русской истории» в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в первую очередь, молодежи и школьников.
Инициатива проекта получила одобрение Главы Тамбовского региона Максима Борисовича Егорова и поддержку Министерства образования и науки области.
С весны 2023 года материалы видеолекций «Рассказы из русской истории» используются в работе со школьниками и студентами преподавателями многих образовательных организаций области, находя творческое применение как в рамках внеурочной работы с обучающимися, так и в ходе учебных занятий.
Широкому использованию видеолекций в практике работы с учащимися предшествовало знакомство с ними учителей, региональных методистов, преподавателей тамбовских вузов, чему в немалой степени способствовала работа по популяризации этого современного ресурса, развернутая региональным отделением РВИО. В результате обмена мнениями у участников сложилось представление, что материалы видеокурса В.Р. Мединского могут быть интересны и по-настоящему полезны для студентов вузов, колледжей и техникумов, школьников старших классов, в особенности для тех из них, кто так или иначе проявляет интерес к истории.
Во-первых, в центре внимания «Рассказов о русской истории» находятся исторические личности – не всегда великие, но в силу поворотов судьбы оказавшиеся в центре событий, определявших историческое развитие Российского государства. Это не только монархи, полководцы, видные сановники, политические деятели, но и деятели науки и культуры. Тем самым видеолекции В.Р. Мединского компенсируют серьезный недостаток школьных программ и учебников, связанный с «обезличиванием» отечественной истории, который отмечают критиками.
Во-вторых, рассказ автора об исторических событиях доступен для восприятия. Его хочется слушать, что называется, «для себя». Такой эффект во многом достигается за счет свободной подачи материала, близкой к разговорной речи, что должно привлечь многих подростков и молодых людей. В лекциях много любопытных биографических деталей и фактов, которые не найдешь в учебнике. Этот материал, безусловно, работает на расширение исторического и культурного кругозора.
В-третьих, автор при несомненной патриотической направленности проекта избегает выстраивать свой рассказ в официозно-победном тоне. С учетом психологии сегодняшних подростков это немаловажно, поскольку помогает завоевать доверие молодежной аудитории. Да и в целом, по-настоящему великое, выдающееся и героическое в истории можно ощутить только в сопоставлении с обыденным и посредственным. Курс видеолекций этому принципу следует.
Дополнительным плюсом лекций является визуальная поддержка, привлекающая внимание и иллюстрирующая многие моменты, о которых говорит автор. Хотя материалы В.Р. Мединского, отмечают педагоги, можно с успехом слушать и в аудиоформате.
Приведем несколько оценок образовательно-воспитательного потенциала курса представителями научно-педагогического сообщества Тамбовского региона.
Романов Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, научный руководитель факультета истории, мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: «Курс В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории» следует рассматривать не только как просветительский проект, но и как качественный учебно-методический ресурс. Его фильмы полезно использовать во всех образовательных учреждениях – от школ до университетов. Привлекательность курса, с точки зрения образовательных целей, определяется несколькими факторами. Во-первых, он выполнен профессионально, на высоком научном уровне. Во-вторых, он представляет собой авторский взгляд на историю, характеризующийся любовью к Родине. В-третьих, курс отличается «личностным» подходом к рассказам о прошлом. В университетской практике фильмы, подготовленные В.Р. Мединским, можно использовать по-разному. Прежде всего, отдельные сюжеты хорошо включать в качестве иллюстративного ряда к лекциям. Ряд фильмов могут стать, своего рода, «провокативным» материалом для запуска дальнейшей самостоятельной работы студентов, связанной с изучением источников или дополнительной научной литературы. Эффективным приемом является и использование того или иного эпизода из курса для аудиторных дискуссий».
Тетушкина Лариса Михайловна, учитель истории МАОУ «Центр образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова» г.Тамбова: «Современные школьников живут в пространстве «экранной культуры», где наиболее привычным способом получения информации, в том числе и учебной, является просмотр медиаконтента на экране компьютера или смартфона. В этих условиях использование видеолекций из цикла «Рассказы из русской истории» позволяет сделать уроки истории наглядными и эмоционально окрашенными.
В ряде фильмов представлена отличная от школьных учебников точка зрения на события российской истории. Это дает прекрасную возможность организовать дискуссию в классах, где история изучается углубленно.
Материалы видеолекций В.Р.Мединского помогают восполнить пробел, связанный с недостатком в учебниках информации о биографиях российских правителей и их сподвижников. Автор нередко предлагает рассмотреть известных исторических деятелей (Екатерину II, Павла I, Петра III и других) с неожиданной стороны, обращает внимание на их достоинства и недостатки. Дома учащиеся самостоятельно знакомятся с материалами видеолекции, а в классе мы организуем обсуждение, например, того, как личные качества правителя могли повлиять на те или иные исторические события».
Лямин Сергей Константинович, кандидат исторических наук, доцент Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина: «В передачах В.Р. Мединского всегда присутствуют оригинальные оценки исторических деятелей. Зачастую они позволяют взглянуть на их деятельность иначе, чем это традиционно было принято в дореволюционной, советской или недавней российской историографии. В целом, передачи способствуют развенчанию исторических мифов и ложных стереотипов, распространенных в так называемой «публичной истории». Этот материал, например, можно использовать для сравнительного анализа определенных тем в работе со студентами и старшеклассниками».
А вот отзыв председателя Тамбовского регионального отделения «Поисковое движение России» Елены Геннадьевны Валатиной: «Курс В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории» – это прекрасная возможность погрузиться в прошлое. Автор глубоко и детально изучил тему, продумал подачу материала, взятого из архивных и проверенных источников. Конкретные события передаются через восприятие людей той или иной эпохи, что создает ощущение, что ты находишься с ними рядом, видишь их образ, поступки, слышишь речи».
Интересно мнение сотрудника Музейно-выставочного центра Тамбовской области Елены Анатольевны Рогачевой: «Для музейных работников, деятелей культуры, учителей, журналистов лекции В.Р. Мединского – бесценное достояние. На методическом совещании мы обсуждали возможности использования этого материала в повседневной военно-исторической и историко-патриотической работе и пришли к выводу, что видеолекции позволяют нам многократно расширить ее формы и содержание, раскрыть для молодежи великую историю нашего народа и его воинства.
Проходя школу В.Р. Мединского, мы обогащаемся сами и помогаем людям еще не раз испытать чувство гордости за Россию, за подвиги наших предков, за наше воинство, отстоявших нашу землю в многочисленных сражениях с врагом».
По итогам проведенного анализа были намечены несколько перспективных вариантов использования «Рассказов из русской истории» в практике работы со школьниками, обучающимися профессиональных колледжей и студентами вузов:
1. Материалы видеолекций выступают в качестве основы отдельного курса внеурочной деятельности, посвященного историческим личностям в российской истории XVIII-XIX вв. Курс может изучаться в качестве поддержки профильного преподавания истории и повторения ранее пройденного материала в 10-11 классах или синхронно с изучением соответствующих разделов программы по истории в 8-9 классах.
2. Фрагменты отдельных видеолекций (например, посвященные выдающимся российским полководцам XVIII-XIX вв.) включаются в проведение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» в 8-11 классах, в том числе в привязке к памятным датам.
3. В ряде образовательных организаций материалы видеолекций В.Р. Мединского используются в качестве основы для организации углубленного дискуссионного обсуждения со школьниками и студентами содержательных тем и личностей российской истории XVIII - XIXвеков. Такое обсуждение сегодня действительно необходимо, поскольку оно помогает преодолеть недостатки сложившейся в эпоху ЕГЭ практики преподавания российской истории, когда последняя облекается в форму ограниченного набора обязательных фактов и положений, оставляя молодежи мало места для собственного размышления о многогранном историческом прошлом родной страны. Работа выстраивается в рамках заседаний дискуссионных клубов, научных обществ учащихся, в отдельных случаях, ‒ непосредственно на уроках истории. Наибольший смысл её организация имеет при обсуждении школьниками, интересующихся историей.
4. В 8-9 классах отобранные педагогами фрагменты видеолекций применяются в рамках учебной деятельности по истории, организуемой по модели «перевернутый класс». Эта методическая модель предполагает, что учащиеся сначала дома самостоятельно знакомятся с материалом по предстоящей новой теме, а в классе осуществляется работа по корректировке, систематизации и углублении полученных ими знаний и представлений.
Все эти варианты в настоящее время находят применение в школах региона.
Интерес к проекту проявляют не только учителя истории, но и преподаватели русского языка, естественнонаучных предметов. Так, в практике их работы нашли применение материалы лекций о А.С. Пушкине, А.С. Грибоедове, Д.И. Менделееве, М.В. Ломоносове из цикла В.Р. Мединского «Рассказы из русской истории».
Региональный историко-патриотический проект «О России с любовью» реализуется около пяти месяцев. За это время сотни школьников и студентов смогли ближе познакомиться с выдающимися личностями и ключевыми событиями истории нашей многонациональной страны, определившими ее уникальный и сложный исторический путь в XVIII-XIX веках. Благодаря проекту идет активный процесс обогащения воспитательной системы малоизвестными страницами героической летописи Отечества.
Важнейшим центром содержательной работы по реализации проекта «О России с любовью» стал Музейно-выставочный центр Тамбовской области во главе с его создателем и руководителем, неутомимым энтузиастом военно-патриотического воспитания И.А. Николаевым. К деятельности по проекту привлечен большой коллектив сотрудников центра и регионального отделения РВИО, чиновников и депутатов, ветеранов, педагогической общественности. На базе центра создана одна из первых в России экспозиций, посвященных богатейшей истории Российского военно-исторического общества. В образовательных целях здесь проводятся мероприятия, посвященные памятным датам военной истории России и Тамбовского края ‒ 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской, 80-летию Курской битвы, 125-летию со дня рождения героя Курской битвы, нашего земляка Степана Перекальского и т.д. При поддержке Российского военно-исторического общества открыты памятник герою Сталинграда генерал-майору В.А.Глазкову, фотовыставка «Тамбовский край: герои и подвиги». Проделан большой объем военно-исторической работы по популяризации героев и подвигов воинов-земляков, участников специальной военной операции. 17 мая в Музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие Клуба будущих офицеров, программа деятельности которого направлена на популяризацию и изучение традиций офицерской профессии. В русле проекта «О России с любовью» на заседаниях Клуба широко используются видеолекции В.Р. Мединского, связанные с ратной славой России, пропагандой военного искусства и биографий выдающихся полководцев Отечества ‒ Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, М.И. Кутузова, М.Д. Скобелева и других.
По словам И.А. Николаева, видеолекции «пробуждают все более возрастающий интерес людей к истории страны, они нужны людям, их ждут… Люди приходят к телеэкранам, чтобы вместе с автором пройти дорогами славы и бессмертия своего народа, пережить трагедии и триумфы своей истории». Эти слова подтверждает отзыв ветерана Военно-Воздушных Сил Сергея Павловича Бачурина, который отмечает: «Ваши лекции на канале «Культура» я смотрю постоянно. Бывая в Музейно-выставочном центре Тамбовской области, имею возможность не просто слушать лекции, которые демонстрируются на большом экране в музейном зале Истории Российского военно-исторического общества, но и быть участником многих мероприятий военно-исторической направленности, где активно используются эти видеоматериалы. Не скрою, я особенно испытываю радостные чувства, когда слышу рассказ о победах русского оружия, о науке побеждать, о полководцах и военачальниках, одним словом, о нашем народе и воинстве, которые могут постоять за нашу Русскую землю. Конечно же, все, что Вы делаете, венчает главная идея – гордость за страну и огромное желание посвятить ей «души прекрасные порывы».
Обращение в работе с учащимися к материалам курса видеолекций В.Р. Мединского «Рассказы из российской истории», наполненным интересным содержанием и выстроенным в современном медиаформате, приобретает особый смысл в контексте подготовки единого учебника истории для российских школ. Безусловно, видеокурс – это не замена систематического школьного или вузовского курса истории. Принципы его построения, особенности подачи материала, подчеркнутая дискуссионность оценок ряда событий и явлений не совсем укладываются в систему общепринятых методических требований к школьному учебнику и подразумевают выборочное применение их в образовательной практике. Но отчасти именно этим объясняются привлекательные стороны курса, которыми важно грамотно распорядиться в ходе взаимодействия со школьниками и студентами. А отдельные элементы содержания и удачные авторские находки создателей курса, как представляется, могли бы найти и непосредственное отражение в учебнике отечественной истории.
Суммируя первый опыт реализации регионального проекта «О России с любовью», можно сказать, что цикл видеолекций В.Р. Мединского действительно способствует формированию у людей разного возраста исторического сознания и понимания того, что история Отечества – это бесценное достояние, требующее сохранения и защиты. Особенно ценным видится то, что этот способ подачи исторических знаний имеет реальный шанс пробудить интерес и уважение к отечественной истории у той части подростков и молодежи, которые в целом пока к ней достаточно равнодушны.
Полагаем, что дальнейшая реализация проекта подтвердит эти выводы и позволит сформировать в регионе опыт применения новых практик историко-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе интеграции учебной и внеурочной деятельности с современными медиа-форматами представления научно-достоверной информации об отечественной истории.
Список литературы:
1. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
2. Николаев И.А. На защите исторической правды: «Рассказы о русской истории» председателя РВИО В.Р. Мединского собирают у телеэкранов миллионы зрителей // Идеология будущего. 2022. Вып. 7. С. 6-8.