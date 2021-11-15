О происхождении славян: предыстория дружбы народов в России О происхождении славян: предыстория дружбы народов в России На чтение: 1 минута

Клим Жуков на разведопросе у Дмитрия Пучкова:

Опубликовано: oper.ru

- Откуда мы имеем сведения о том, откуда взялись славяне, кто были их предки, где они жили?

- История славян – это история или реконструкция?

- Славянин – это генетика или судьба?

- Какие народы обнаруживали римляне и греки на территории современной России? И куда они делись? Кто они нам – предки или просто мимо проходили?

- Славяне – это генетика или судьба?

- Какие народы стояли у истоков русского государства – или того, что потом стало русским государством – в незапамятные времена, задолго до Рюрика?

- Насколько принципиальна роль Рюрика в русской истории?

***

Список литературы:

Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., Издательство АН СССР, 1958

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979

А.С. Герда, Г.С. Лебедева. под ред. Славяне. Этногенез и этническая история. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1989

Петрухин В.Я., Раевский Д.С., Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М.: Знак, 2004

Щукин М. Б. Рождение славян. Из истории вопроса. Два пути ретроспективного поиска. \ Стратум. Структуры и катастрофы. СПб.: Нестор, 1997

Обложка: В.М. Васнецов. Баян. 1910. Хранится в коллекции Государственного Русского музея, Санкт-Петербург .

Источник: https://ru.m.wikipedia.org