О происхождении славян: предыстория дружбы народов в России
О происхождении славян: предыстория дружбы народов в России
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Клим Жуков на разведопросе у Дмитрия Пучкова:
Опубликовано: oper.ru
- Откуда мы имеем сведения о том, откуда взялись славяне, кто были их предки, где они жили?
- История славян – это история или реконструкция?
- Славянин – это генетика или судьба?
- Какие народы обнаруживали римляне и греки на территории современной России? И куда они делись? Кто они нам – предки или просто мимо проходили?
- Славяне – это генетика или судьба?
- Какие народы стояли у истоков русского государства – или того, что потом стало русским государством – в незапамятные времена, задолго до Рюрика?
- Насколько принципиальна роль Рюрика в русской истории?
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Список литературы:
Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., Издательство АН СССР, 1958
Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979
А.С. Герда, Г.С. Лебедева. под ред. Славяне. Этногенез и этническая история. Л.: Издательство Ленинградского Университета, 1989
Петрухин В.Я., Раевский Д.С., Очерки истории народов России в древности и раннем Средневековье. М.: Знак, 2004
Щукин М. Б. Рождение славян. Из истории вопроса. Два пути ретроспективного поиска. \ Стратум. Структуры и катастрофы. СПб.: Нестор, 1997
Обложка: В.М. Васнецов. Баян. 1910. Хранится в коллекции Государственного Русского музея, Санкт-Петербург .
Источник: https://ru.m.wikipedia.org