О «норманском вопросе». Часть 2: легенда и споры о варягах и Рюрике
Начало:Часть 1: варяги и «русский интернационал» до Рюрика Клим Жуков и Дмитрий Пучков продолжают беседы об истоках российской государственности.- «Норманисты»: от Нестора до наших дней.- «Антинорманисты»: от Ломоносова до наших дней.- О научном содержании дискуссии и бессмысленности псевдопатриотических препирательств.
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Начало: Часть 1: варяги и «русский интернационал» до Рюрика
Клим Жуков и Дмитрий Пучков продолжают беседы об истоках российской государственности.
- «Норманисты»: от Нестора до наших дней.
- «Антинорманисты»: от Ломоносова до наших дней.
- О научном содержании дискуссии и бессмысленности псевдопатриотических препирательств.
- Что мы знаем персонально о Рюрике и каким было бы приятно его видеть?
Опубликовано: oper.ru
Список литературы:
Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов Известия общества русского языка и словесности. Т. 9. Вып. 4. СПб., 1904.
Под редакцией Е.А. Мельниковой. Славяне и скандинавы. Москва: Прогресс, 1986
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. — СПб.: Евразия, 2005. — 640 с.
Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 9-11 веков. М., 1995 г.
Пчёлов Е.В. Рюрик. / Жизнь замечательных людей. М., Молодая гвардия, 2010
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Значение слов и понятий: Древнерусская народность, Древнерусское государство, Норманская теория, Варяги, Рюрик.
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Лекториум:
Татьяна Черникова. Проблема образования государства Русь. Становление династии
Елена Мельникова.
Проблемы образования и возникновения Древнерусского государства
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«Исторические субботы»:
Татьяна Джаксон. Древняя Русь на ментальной карте древних скандинавов
Евгений Пчёлов. Генеалогия Рюриковичей и их потомков с древности до наших дней
Александр Назаренко. Древняя Русь и Западная Европа, IX-XII века
Обложка: Король Рёрик (Рёрик Ютландский), VII век, дед принца Гамлета. Иллюстрация Херманус Виллем Куккук (1912) к книге «Тевтонские мифы и легенды»
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