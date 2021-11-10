О «норманском вопросе». Часть 2: легенда и споры о варягах и Рюрике Начало:Часть 1: варяги и «русский интернационал» до Рюрика Клим Жуков и Дмитрий Пучков продолжают беседы об истоках российской государственности.- «Норманисты»: от Нестора до наших дней.- «Антинорманисты»: от Ломоносова до наших дней.- О научном содержании дискуссии и бессмысленности псевдопатриотических препирательств. На чтение: 1 минута

Начало: Часть 1: варяги и «русский интернационал» до Рюрика

Клим Жуков и Дмитрий Пучков продолжают беседы об истоках российской государственности.

- «Норманисты»: от Нестора до наших дней.

- «Антинорманисты»: от Ломоносова до наших дней.

- О научном содержании дискуссии и бессмысленности псевдопатриотических препирательств.

- Что мы знаем персонально о Рюрике и каким было бы приятно его видеть?

Опубликовано: oper.ru

Список литературы:

Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов Известия общества русского языка и словесности. Т. 9. Вып. 4. СПб., 1904.

Под редакцией Е.А. Мельниковой. Славяне и скандинавы. Москва: Прогресс, 1986

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. — СПб.: Евразия, 2005. — 640 с.

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси 9-11 веков. М., 1995 г.

Пчёлов Е.В. Рюрик. / Жизнь замечательных людей. М., Молодая гвардия, 2010

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Значение слов и понятий: Древнерусская народность , Древнерусское государство , Норманская теория , Варяги , Рюрик .

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Лекториум:

Татьяна Черникова. Проблема образования государства Русь. Становление династии

Елена Мельникова.

Проблемы образования и возникновения Древнерусского государства

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«Исторические субботы»:

Татьяна Джаксон. Древняя Русь на ментальной карте древних скандинавов

Евгений Пчёлов. Генеалогия Рюриковичей и их потомков с древности до наших дней

Александр Назаренко. Древняя Русь и Западная Европа, IX-XII века

Обложка: Король Рёрик (Рёрик Ютландский), VII век, дед принца Гамлета. Иллюстрация Херманус Виллем Куккук (1912) к книге «Тевтонские мифы и легенды»

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