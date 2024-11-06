О культурной политике и не только О культурной политике и не только На чтение: 2 минуты

Прочитав статью известного российского учёного, политолога Сергея Черняховского "Культура, как система запретов", где учёный очень верно отмечает, что "министерство культуры любой страны - особенно в нынешних условиях - России - это ведомство защиты духовного и интеллектуального национального суверенитета", хотелось поделиться своими мыслями относительно нынешней культурной политики и ее первых плодах.

Очередь на Серова в Третьяковскую галерею, ажиотаж в начале продажи музыкальных абонементов в Московскую филармонию, полные залы Лектория Исторического музея на лекции по истории российского государства. Что это? Новые приметы времени? Прежде всего, это следствие целенаправленной культурной политики, которую проводит Министерство Культуры в последние четыре года. Посещение музеев, просмотры отечественных фильмов, изучение истории своей страны становится модным трендом. Даже молодежь предпочитает в "Ночь искусств" провести время в музее, театре или библиотеке вместо привычного ночного клуба, зачастую с наркотиками и большим количеством алкоголя. В столице и крупных региональных центрах открываются новые выставочные центры, филиалы крупнейших музеев - Эрмитажа, Русского музея, появляются современные кинотеатры, вместо привычных и зачастую полуразрушенных домов культуры в малых городах и сёлах строятся многофункциональные культурные центры, лучшие столичные театры выезжают на гастроли в глубинку, растёт число фестивалей народного творчества, опирающихся на традиции и национальную самобытность. Все это происходит на наших глазах.

Постмодернистские представления о современном искусстве уступают месту любви к классике. Нет, их никто не притесняет, они сами теряются на фоне "Девочки с персиками" Серова, "Лукреции" Кранаха, "Гимна Октябрю" Герасимова, "Следов войны" Гелия Коржева. Меняется отношение к работникам культуры. Они впервые за много лет услышаны. С ними дискутируют, ведут диалог, но, главное, к их мнению прислушиваются. Впервые за много лет стала расти зарплата работников культуры. Это воодушевило молодежь, молодые люди почувствовали, что работать в отрасли становится престижным. На итоговом заседании коллегии Министерства культуры прозвучали впечатляющие цифры. Средняя зарплата подведомственных учреждений культуры за 2015 год по сравнению с 2012 годом увеличилась почти в два раза и составила 57 тысяч рублей. Поэтому неудивительно, когда наши выдающиеся современники с благодарностью говорят о работе Министра культуры РФ, о том, что этот человек изо дня в день прилагает огромные усилия для того, чтобы культурная сфера развивалась, а культура становилась образом и стилем жизни современного общества. Импонирует деятелям культуры и то, что министр - писатель, автор известных и популярных книг, историк, человек научного склада ума. Об отношении к человеку можно судить по тем откликам, или напутствиям, которые оставляют авторы в своих подарочных изданиях. Вот, к примеру, что написал Владимиру Мединскому в своём альбоме выдающийся художник Илья Глазунов: "Ваша книга, дорогой Владимир Ростиславович, большая радость не только для меня, но и для миллионов читателей".

Любимый многими поколениями поэт Андрей Дементьев назвал Владимира Мединского "замечательным рыцарем культуры". Легендарный лётчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Архипович Леонов в дарственной надписи к своей книге "Земная и космическая живопись" написал: "Достойному гражданину двух веков - достопочтенному Владимиру Ростиславовичу Мединскому - министру культуры Великой России с глубоким уважением и благодарностью за активное участие в установлении исторической справедливости". Леонтьев обратился к Владимиру Мединскому как к Председателю Российского военно-исторического общества с просьбой помочь установить памятник выдающемуся русскому военачальнику - генералу Михаилу Дмитриевичу Скобелеву и обращение летчика-космонавта, который не один год безрезультатно уговаривал самых разных чиновников создать памятник, наконец было услышано. Памятник Скобелеву появился перед зданием Военной Академии Генерального штаба Вооружённых сил России. Еще один пример неравнодушного отношения к просьбам и обращениям деятелей культуры. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков и Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин обратились к Министру культуры РФ с просьбой установить мемориальную доску народному артисту СССР, писателю Евгению Веснику. Несколько лет вдова артиста обивала пороги разных учреждений, и никак не могла добиться результата. С момента обращения к министру прошло два месяца и в январе на доме, где долгие годы жил актёр, Российское военно-историческое общество установило памятную доску Евгению Веснику - на радость его друзьям и почитателям таланта.

Нонна Гавриловна Весник сердечно благодарила Владимира Мединского за внимательное отношение к памяти её мужа, фронтовика, прошедшего всю войну. Примеров неравнодушного отношения можно приводить много, и все они свидетельствуют о том, что государственный деятель любого масштаба должен прежде всего оставаться человеком и, несмотря на колоссальный объём информации, огромную ответственность, находить время на общение с простыми людьми, которые работают в отрасли. Хотя в сфере культуры, простых людей не бывает. Это - люди с очень тонкими душевными настройками, со своим творческим видением проблемы, с осознанием собственной исключительности. Найти с ними общий язык бывает нелегко.

Возвращаясь к статье Сергея Черняховского, приведу ещё одну важную мысль политолога. Он считает Минкультуры - "политическим ведомством, которое ведёт борьбу за страну и за её суверенитет- возможно на более сложном участке". По мнению учёного, задача Минкультуры - содействовать производству и принятию тех образцов и тех запретов в области интеллектуальной жизни, которые усиливают страну и её граждан.... То есть в конечном счете, Министерство Культуры любой страны – это в еще большей степени министерство безопасности, чем ФСБ.

В условиях России, ценностная жизнь и смысловые с основы которой поверглись жесткой агрессии в конце 1980-х гг. – это Министерство Восстановления страны – и сохранения и ее памяти, и ее исторической самоидентификации."

С таким выводом не поспоришь.