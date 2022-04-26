О благородстве русских войск в Первую мировую войну На чтение: 1 минута

Наткнулся еще на один любопытный документ в РГВИА по поводу Первой мировой в Вост. Пруссии. Он посвящен В.В. Маркозову, который был особоуполномоченным Российского общества Красного Креста (РОКК) при 1-й русской армии (той самой, что выиграла Гумбинненское сражение), долгое время работал в Инстербурге (ныне Черняховск), при отступлении попал в плен. Находясь в лагере для военнопленных, он вел переписку с юридическим советником Форхе из Инстербурга ,с которым пересекался во время пребывания в городе русских солдат. В част ности, он просил его о содействии в освобождении. Немец ответил: " Что же касается Вашей просьбы написать письмо г-ну Военному Министру и высшему командующему начальству, то я опасаюсь, что Ваши заявления, может быть, направлены не по тому пути, как Вы предполагали, и полагаю, что в Ваших интересах будет лучше, если я напишу Вам, а Вы мое письмо передадите дальше ".

Само письмо весьма любопытно, поскольку рисует отдельные особенности жизни в занятом нами Инстербурге. Конечно, прагматика письма заключалась в том, чтобы в дальнейшем Маркозов мог его использовать в качестве защиты и добиться депортации в Россию, однако никто германца-то за язык не тянул писать о том, как Маркозов заботливо относился к жителям. Мог и промолчать. Да и опасно-то было, положительно отзываться о враге . Но личное, человеческое взяло по-видимому верх над соображениями культивируемой пропагандой ненависти к русским . Вот одна из любопытных выдержек : "Перед Вашим прибытием в Инстербург германский фланг Красного Креста был сорван русскими солдатами и брошен в грязь, но что после краткого представления г-жи Ковалевской [жена местного чиновника - К.П.] Вы приказали, чтобы этому флагу было вновь оказано уважение, и он был поднят над гарнизонным лазаретом. Вы сами лично принимали участие в поднятии флага. Когда при отступлении русского санитарного корпуса все медикаменты и перевязочные материалы были уложены для того, чтобы взять их с собою, Вы вследствие замечания г-жи Ковалевской, что вещи эти снова понадобятся германцам, так как замена их новыми в городе невозможна, приказали и настояли, чтобы приблизительно половина медикаментов и перевязочных материалов была распакована и оставлена на месте ". Весьма показательна и логика, которой руководствуется Маркозов, а также многие другие члены РОКК, Если раненый, то не важно какой страны - долг врача содействовать уменьшению страданий . Среди других случаев - поведение большей части медперсонала захваченных 28января 1915 г. на ст. Вержболово русских госпиталей. Несмотря на пленение, они продолжали исполнять свой долг, лечили и немецких раненных и раненых русских пленных

К слову, Маркозов был освобожден из плена в 1915 г., немцы попросили взамен похлопотать об освобождении германского врача Красного Креста. Наши сдержали слово.