Новые Известия никогда не отличались чистоплотностью На чтение: 2 минуты

В России много разных СМИ - провластные, либеральные, коммунистические, патриотические и тд. Но есть отдельная категория среди них - продажные. Суть их в том, чтобы писать так, как скажет заказчик. Флюгер этот дует со всех сторон и трактовка тех или иных событий может быть кардинально разной. Обычно это небольшие нишевые СМИ, живущие на заказах, как, например, АПН-Северо-Запад, а есть и вполне крупные и читаемые, как Новые Известия.

Моя работа требует от меня работы со СМИ, изучения и аналитики выходящих статей по самому широкому кругу тематик. А когда каждый день читаешь издание, видишь кампании, травли и разные трактовки, то в конце-концов складывается общая картина и вырисовывается образ того или иного издания. Сегодня хочу уделить внимание Новым Известиям, уж больно интересный объект для изучения.

Начать стоит с того, что журналисты в этом издании не работают, ибо писак, подписывающих некоторые материалы в этой газете, журналистами я назвать не могу. Журналист - это умение провести расследование, собрать информацию, сделать выводы и грамотно и интересно их подать. А если у тебя есть только цель кого-то поругать и ты просто берёшь и ругаешь - то это не журналистика.

Вот к примеру одна из последних статей – «Как Мединский и Церетели пилили Шопена». Суть статьи - поругать министра и скульптора за то, что некоторые бюсты государей в недавно открытой Аллее правителей похожи на бюсты мастера XIX века. Человек, подписавший материал, некий Игорь Зотов, не пришел на открытие, не был вообще в самой Аллее, но обильно поругал двух вышеупомянутых лиц и, сославшись на мега респектабельную газету « Подмосковье без политики» и какого-то к.и.н., сделал вывод, что Церетели спер образы у своего далекого предшественника.

Напрашиваются выводы - а сам журналист не должен прийти, отснять, свериться или журналистика основана на сборе слухов? И даже если Церетели взял пару образов - что в этом такого? Как выглядели многие князья и цари мы не знаем и никогда не узнаем, какой смысл целенаправленно вырисовывать различия, пусть лучше будут канонические образы. И, если к Церетели еще можно прицепиться, то причем здесь министр культуры? Он и министр образования открыли аллею, и даже если что-то там не так - это повод их поругать? Скульптор подарил городу свои работы, а у нас начинается рассматривание зубов даренных коней. Делаю логичный вывод - это наброс, просто повод поругать. Надо бы было - поругали бы Васильеву или кого-то еще из гостей мероприятия, но заказ был именно на Мединского, но раз не он лепил скульптуры, то и Церетели досталось за компанию.

Чтобы политика издания предстала более цельной, можно посмотреть что есть по Мединскому, раз мы его рассматриваем, в Новых Известиях еще. Тут сразу вылазит целая череда статей про Международный Центр Рерихов. Сразу видно, что газета мнит себя печатным органом этой организации и публикует абсолютно все новости оттуда, само собой, только критикуя Министерство культуры и министра. Очевиден же заказ.

Если же говорить о стиле «журналистики» от Новых Известий, то это уличный язык, эмоции вместо фактов, грубая речь с домыслами и чёткая цель, прослеживаемая сразу с заголовках. Ну, и тематики всегда крикливые - что-то поругать, а не рассказать. Типичная жёлтая пресса. Пулитцеровская премия этим ребятам точно не грозит. И ведь не стыдно таких сотрудников нанимать, нормальные журналисты каждый день выходить на работу, как на панель, не привыкли. А вот Быть журналистом-проституткой - это призвание надо иметь, вот и набирают таких по объявлениям.

Кстати, еще один показатель уровня газеты - это перепечатка чужих статей. Не буду скромничать, далеко не первый раз нахожу статьи из своего блога в этом издании. Никто меня никогда не спрашивал, просто брали текст целиком и ставили, правда, с малозаметной ссылкой, чтобы совсем уж авторские права не нарушать. Вот и получается, пока есть заказы - пишут наезды, а чтобы иллюзию серьезного СМИ сохранялась – «тырят» чужие статьи и забивают ими пробелы. Хорошее издание - нечего сказать. Вот только нужны нам такие? Пускай их будет меньше, но берут качеством, а не сто, со страниц которых льется проплаченная пропаганда и клевета.