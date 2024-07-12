Новое о декабристах
В монографии исследуются особенности и результаты официального следствия по делу тайных обществ и заговора декабристов. Впервые, помимо традиционно изучаемых 120 осужденных Верховным уголовным судом, специальное внимание уделяется ряду других категорий участников тайных обществ, привлеченных к процессу.
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Ильин П.В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. — 664 с.
П.В. Ильин
Новое о декабристах
Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 годов
В монографии исследуются особенности и результаты официального следствия по делу тайных обществ и заговора декабристов. Впервые, помимо традиционно изучаемых 120 осужденных Верховным уголовным судом, специальное внимание уделяется ряду других категорий участников тайных обществ, привлеченных к процессу — помилованных, оставленных «без внимания», оправданных следствием. Освещается ход и итоги расследования в отношении каждой категории, выявляются причины, благодаря которым были прощены, оправданы и избежали наказания деятели декабристской конспирации, реконструируются основные методы и приемы защиты подследственных. Автор анализирует источники, содержащие сведения о лицах, не привлекавшихся к процессу и оставшихся для следствия неизвестными в качестве участников тайных обществ и заговора 1825 г. На основе критики исторических свидетельств в научный оборот вводятся имена ранее неизвестных и предполагаемых деятелей декабристской конспирации, не затронутых официальным расследованием. В приложении публикуется обобщенный справочный указатель всех известных в настоящее время членов декабристских тайных обществ, участников заговора и военных выступлений 1825–1826 гг. Для историков, правоведов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами русской истории и культуры.
Введение
ГЛАВА 1. «Простить … заблуждения прошедшие» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., освобожденные от наказания
Декабристы, освобожденные от наказания, как исследовательская проблема
Прощение и освобождение от наказания: официальный контекст
Разновидности аболиции на следственном процессе: «высочайшее прощение», освобождение от следствия, освобождение в результате расследования, заочное расследование и освобождение от наказания
Содержание под арестом м другие формы привлечения к следствию. Оформление акта освобождения от наказания
Ход и результаты расследования в отношении различных категорий освобожденных от наказания
Выявленный «состав преступления» и реконструкция причин освобождения от наказания
ГЛАВА 2. «Не считать … прикосновенным» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., оправданные на следственном процессе
Вопрос о декабристах, оправданных на следствии, в историографии
Особенности следственных показаний как исторического источника. Вопрос о тактике защиты привлеченных к следствию
Вопрос о степенях членства и проблема «периферии» тайных обществ. Случай А.С. Грибоедова
Особенности ареста и заключения в ходе следственного процесса
Ход и результаты расследования в отношении лиц, признанных невиновными
Характер выдвинутого обвинения и реконструкции причин оправдательных решений
ГЛАВА 3. «Неизвестные декабристы» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., не привлекавшиеся к следствию
Итоги декабристоведческих разысканий: особенности изучения группы непривлекавшихся к следствию и оставшихся неизвестными участников движения
Критерии установления принадлежности к категории «неизвестных» декабристов. Систематизация свидетельств о лицах, не привлекавшихся к следствию
Неизвестные члены тайных обществ, не привлекавшиеся к следствию
Неизвестные участники военных выступлений декабристов
ГЛАВА 4. «Предполагаемые декабристы» Критика документальных свидетельств о возможных участниках тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг.
Проблема вероятных участников декабристского движения. Особенности и систематизация документальных свидетельств
Указания о возможном членстве в тайных обществах в источниках, синхронных эпохе
Указания о возможном членстве в тайных обществах в ретроспективных источниках
Указания о предположительном участии в военных выступлениях 1825–1826 гг.
Заключение
Приложение 1. Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. (основные категории)
Приложение 2. Справочный указатель участников конспиративных объединений, заговора и военных выступлений декабристов (1814–1826 гг.)
Список сокращений
Указатель имен
Обложка: обложка сборника статей и материалов П.В.Ильин «Декабристы: Актуальные направления исследований» / Российская акад. наук, Санкт-Петербургский ин-и истории, 2014.
Источник: https://spbiiran.ru