Новое о декабристах В монографии исследуются особенности и результаты официального следствия по делу тайных обществ и заговора декабристов. Впервые, помимо традиционно изучаемых 120 осужденных Верховным уголовным судом, специальное внимание уделяется ряду других категорий участников тайных обществ, привлеченных к процессу. На чтение: 1 минута

Ильин П.В. Новое о декабристах. Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. — 664 с.

П.В. Ильин

Новое о декабристах

Прощенные, оправданные и необнаруженные следствием участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 годов

В монографии исследуются особенности и результаты официального следствия по делу тайных обществ и заговора декабристов. Впервые, помимо традиционно изучаемых 120 осужденных Верховным уголовным судом, специальное внимание уделяется ряду других категорий участников тайных обществ, привлеченных к процессу — помилованных, оставленных «без внимания», оправданных следствием. Освещается ход и итоги расследования в отношении каждой категории, выявляются причины, благодаря которым были прощены, оправданы и избежали наказания деятели декабристской конспирации, реконструируются основные методы и приемы защиты подследственных. Автор анализирует источники, содержащие сведения о лицах, не привлекавшихся к процессу и оставшихся для следствия неизвестными в качестве участников тайных обществ и заговора 1825 г. На основе критики исторических свидетельств в научный оборот вводятся имена ранее неизвестных и предполагаемых деятелей декабристской конспирации, не затронутых официальным расследованием. В приложении публикуется обобщенный справочный указатель всех известных в настоящее время членов декабристских тайных обществ, участников заговора и военных выступлений 1825–1826 гг. Для историков, правоведов, широкого круга читателей, интересующихся проблемами русской истории и культуры.

Введение

ГЛАВА 1. «Простить … заблуждения прошедшие» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., освобожденные от наказания

Декабристы, освобожденные от наказания, как исследовательская проблема

Прощение и освобождение от наказания: официальный контекст

Разновидности аболиции на следственном процессе: «высочайшее прощение», освобождение от следствия, освобождение в результате расследования, заочное расследование и освобождение от наказания

Содержание под арестом м другие формы привлечения к следствию. Оформление акта освобождения от наказания

Ход и результаты расследования в отношении различных категорий освобожденных от наказания

Выявленный «состав преступления» и реконструкция причин освобождения от наказания

ГЛАВА 2. «Не считать … прикосновенным» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., оправданные на следственном процессе

Вопрос о декабристах, оправданных на следствии, в историографии

Особенности следственных показаний как исторического источника. Вопрос о тактике защиты привлеченных к следствию

Вопрос о степенях членства и проблема «периферии» тайных обществ. Случай А.С. Грибоедова

Особенности ареста и заключения в ходе следственного процесса

Ход и результаты расследования в отношении лиц, признанных невиновными

Характер выдвинутого обвинения и реконструкции причин оправдательных решений

ГЛАВА 3. «Неизвестные декабристы» Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг., не привлекавшиеся к следствию

Итоги декабристоведческих разысканий: особенности изучения группы непривлекавшихся к следствию и оставшихся неизвестными участников движения

Критерии установления принадлежности к категории «неизвестных» декабристов. Систематизация свидетельств о лицах, не привлекавшихся к следствию

Неизвестные члены тайных обществ, не привлекавшиеся к следствию

Неизвестные участники военных выступлений декабристов

ГЛАВА 4. «Предполагаемые декабристы» Критика документальных свидетельств о возможных участниках тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг.

Проблема вероятных участников декабристского движения. Особенности и систематизация документальных свидетельств

Указания о возможном членстве в тайных обществах в источниках, синхронных эпохе

Указания о возможном членстве в тайных обществах в ретроспективных источниках

Указания о предположительном участии в военных выступлениях 1825–1826 гг.

Заключение

Приложение 1. Участники тайных обществ и военных выступлений 1825–1826 гг. (основные категории)

Приложение 2 . Справочный указатель участников конспиративных объединений, заговора и военных выступлений декабристов (1814–1826 гг.)

Список сокращений

Указатель имен

Обложка: обложка сборника статей и материалов П.В.Ильин «Декабристы: Актуальные направления исследований» / Российская акад. наук, Санкт-Петербургский ин-и истории, 2014.

Источник: https://spbiiran.ru