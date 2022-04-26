Новая Газета о старом На чтение: 3 минуты

Каждый год 22 июня граждане России вспоминают жертв самой страшной войны в Отечественной истории, а Новая Газета выпускает очередную неоднозначную статью по теме Второй мировой войны. Для журналистов этого издания дата 22 июня, как и 23 августа (Пакт Молотова-Риббентропа), похоже, являются своеобразной сигнальной точкой, чтобы выдать очередную чернуху в отношении советского руководства и военного командования Красной Армии. На этот раз досталось Маршалу Победы Георгию Жукову, которого газета обвинила в многочисленных жертвах, проведенной им весной 1945 года Берлинской операции. Именно неумелые действия и чуть ли не кровожадный нрав полководца, по мнению автора статьи Сергея Баймухаметова, вылились в большие потери в ходе этой военной операции.

Здесь стоит упомянуть, что образ Жукова не дает покоя либеральной общественности. О той же Битве за Берлин часто можно услышать цифру потерь в миллион человек и все до одного, конечно, вина Командующего 1-го Белорусского фронта. Кроме того, Маршалу часто приписывают фразу, где он заявляет, что «Бабы еще нарожают», хотя авторство этих слов остается невыясненными непонятно на самом деле были ли они хоть кем-то когда-то произнесены. Все эти мифы и многое подобное успешно разбираются Владимиром Мединским в книге «Война».

Что касается автора публикации, то анализирует Берлинскую операцию вовсе не историк или военный эксперт, Сергей Баймухаметов даже не журналист, а всего лишь писатель, который никогда не занимался вопросами военной истории и, в частности, Второй мировой войной, а лишь написал весьма спорную книгу под названием «Ложь и правда Русской истории». По части исторической науки публикации Баймухаметова до этого ограничивались историей средневековой Руси, но никак не XX веком. Это при том, что последние 10 лет автор не написал ни одной новой книги, а лишь переиздавал имеющиеся, писатель откровенно слабый и к тому же не популярный. Таким образом, Новая Газета доверила написание пасквиля по такой важной теме в прямом смысле профану, а в итоге разбор получился очень слабый, изобилующий ошибками, неточностями, передергиванием и откровенным непониманием происходящего на поле битвы.

Баймухаметов начинает свою писанину с внушительной цифры потерь в 361 367 солдат и офицеров. Сама по себе цифра реальна и действительно велика, но сюда входят не только убитые, но и раненные, и пропавшие без вести, и заболевшие и пленные. Именно убитых здесь только четверть – 78 291 человек, что также очень много, но звучит уже не так устрашающе.

Далее горе-писатель задается вопросом – а зачем вообще нужно было штурмовать Берлин, ведь Германия уже готовилась к сдаче, а так Советский Союз понес неоправданные потери? И сразу сам себе отвечает – чтобы опередить американцев. Но такой ответ удивляет своей ангажированной глупостью. Морально-политическое противостояние с американцами имело место, однако вопрос о том, кто займет Берлин был решен за долго до самой операции. СССР, как страна, внесшая наибольший вклад в разгром фашизма, логично должна была добить врага в его логове. Кроме того, американцы не готовы были понести потери, равные количеству всех погибших США в войне с немцами.

Кроме того, Гитлер совершенно не намерен был сдаваться, согласно плану «Нерон», наступавшие войска ждало выжженное поле, предполагалось уничтожение всех объектов инфраструктуры и даже культурных ценностей, а дальнейшее существование германская нация, по словам самого фюрера, ставилось под большой вопрос. В то же время Вермахт продолжал располагать серьезными ресурсами для ведения войны и разрозненные армейские части продолжали стягиваться к Берлину. Просто так окружение города к победе не привело бы. Более того, во время штурма Берлина нацистское правительство перебралось в город Фленсбург на границе Дании и находилось там до 23 мая.

Далее Баймухаметов, наконец, переходит к основной цели своей статейки и говорит о том, в чем конкретно обвиняется Георгий Жуков – лобовой удар по Зееловским высотам, танки впереди пехоты, давку своих войск. В этой части непрофессионализм автора отразился лучше всего. Тут требуется понимание вопросов тактики и стратегии, военного искусства, в целом, а также осознавать ситуацию, в которой все это происходило. Без этого написанное в статье выглядит как дилетантский лепет. Например, писатель не понимает для чего и в каких ситуациях применяются танки. Танковые армии сами по себе не ведут атаку на позиции врага, они занимаются поддержкой пехоты, окружением, отрезают и громят тылы, усиливают натиск с целью прорыва…Именно последнее и было осуществлено на Зееловских высотах – последнем рубеже обороны Берлина. Из-за чрезвычайно укрепленной местности пехотные соединения забуксовали, атака захлебнулась, а фланги уже продвинулись вперед, чтобы помочь войскам и были брошены в бой танки.

Осуждает Баймухаметов и само наступление на Зееловские высоты, хотя мог бы просто взглянуть на карту боев. 1-Белорусский фронт Жукова шел через укрепленные позиции, задевая их по касательной, не просто так, а, чтобы отрезать от Берлина оставшуюся наиболее боеспособную группировку войск – франкфуртско-губенскую, состоящую из, приблизительно 200 000 человек, куда входили части СС, а также несколько танковых армий. Эта группировка готовила советским войскам клещи, а в случае неудачи собиралась отступить в Берлин и там принять бой на улицах города. Избегая удара с флангов и не позволяя врагу укрепить и без того защищенную столицу Германского Рейха, Жуков повел свои войска через Зеелов, а немецкие части под Франкфуртом на Одере попали в Хальбский котел. Здесь с полной уверенностью можно сказать, что взятие Берлина обошлось Красной Армии малой кровью, благодаря правильному планированию операции,а авторам такие публикаций, как в Новой Газете, должно быть стыдно за столь обширные пробелы в знаниях, смешанные с откровенным бредом, который нет смысла даже разбирать.

К сожалению, из-за хорошо укрепленной местности и напряженности боя мы действительно получили такие потери,. Большие потери понесли и танки, из-за чего до конца жизни генерал Катуков был обижен на Жукова, а Жуков в свою очередь не дал генералу звание Маршала. Настоящий историк, когда изучает материалы личного характера, типа мемуаров, учитывает определенную ангажированность, а наш Баймухаметов использует слова Катукова и его супруги в очернении Жукова, как истину последней инстанции. Также как странно использование комментариев рядового Виктора Астафьева, оценивающих действия военного руководства, даже не участвуя в самой операции.

А если говорить о том, что Жуков шел на любые потери, то по этому поводу есть один любопытный факт. Жуков снял с должности награжденного за две недели до этого генерала-майора Рогозного из-за тех самых чрезмерных потерь. О чем это говорит? Потери, как минимум, учитывались. Более того, неуместно вешать всех собак на одного Жукова, осуществлявшего общее руководство операцией, конкретные подразделения вели в бой и отдавали те или иные приказы их непосредственные командиры в рамках общего плана битвы.

Также неуместны и утверждения о том, что кто-то кого-то гнал вперед и через силу. Наступать на Берлин можно было еще зимой 1945 года, но наступление решено было отложить по причине того, что для финальной битвы на тот момент не хватало сил и ресурсов, фронт слишком растянулся, у авиации не было преимущества в воздухе, а аэродромы находились далеко, сказывался и сбои в подвозе боеприпасов и продовольствия, а неразбитые группировки врага грозили наступавшим окружением. В этой связи и было решение отложить наступление на столицу, чтобы лучше его подготовить и разбить оставшиеся группировки противника. К сожалению, этого не понимают, а, возможно, даже и не знаю авторы из Новой Газеты. Поэтому мы имеем что имеем, просто очередной наброс с использованием передергиваний и подтягиваний под поставленную задачу на важную дату.