Нести священное бремя прошедшего… Нести священное бремя прошедшего… На чтение: 1 минута

Соболев В.С. Нести священное бремя прошедшего… Российская академия наук: Национальное культурное и научное наследие. 1880–1930 гг. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 380 с.

В книге представлен богатый и интересный материал о роли и места Академии наук в общественной и культурной жизни России в период с 1880 по 1930 года. Автором исследованы наиболее существенные в этом плане традиционные формы академической деятельности, такие, как издательская работа, участие в сохранении памятников истории и культуры, пропаганда научных знаний, организация краеведческого движения, изучение интеллектуальных возможностей страны и др.

Для историков науки, аспирантов, студентов, всех интересующихся отечественной историей.

Нести священное бремя прошедшего… Российская академия наук Национальное культурное и научное наследие 1880–1930 гг.

Введение

Глава I. Эволюция понятий «культурное наследие» и «его преемственность» в политических и общественных взглядах и концепциях в России (XIX — первая половина XX в.)

Глава II. Академия наук в дореволюционной России

§ 1. Академия наук и власть § 2. Роль Академии наук в общественной жизни России

Глава III. Академия наук в Советском государстве

§ 1. Взаимоотношения с Советской властью § 2. Место Академии наук в культурной жизни страны

Глава IV. Академия наук — важный фактор сохранения и развития замечательных традиций в области культуры и науки

§ 1. Издание научных трудов и публикация научного наследия § 2. Участие в сохранении памятников истории и культуры § 3. Просвещенческая деятельность и пропаганда научных знаний § 4. Академия наук и краеведческое движение § 5. Учет и изучение интеллектуальных возможностей страны

Заключение

Именной указатель

Список иллюстраций

Обложка: обложка книги «Соболев В.С. Нести священное бремя прошедшего… Российская академия наук: Национальное культурное и научное наследие. 1880–1930 гг. — СПб.: Нестор-История, 2012.»

Источник: https://na5ballov.pro