Нелюбимый полководец императора 8 августа 1812 года император Александр I назначил князя Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим русской армии, сражавшейся с Наполеоном. Назначил, уступив «всеобщему мнению» Москвы и Петербурга и заглушив «мое личное мнение». А «личное мнение» Его Величества о Кутузове было отрицательным. Почему – ходит множество предположений.Самая популярная версия неприязни – Аустерлиц. В 1805 году Кутузов командовал союзной русско-австрийской армией, потерпевшей поражение от Наполеона. Генерал не одобрил план баталии, утвержденный самим Александром I, и медлил с его исполнением. В итоге, в глазах современников вина за поражение легла на императора, а не на командующего. Казалось бы, достаточное основание невзлюбить полководца.Изъян этой версии заключается в... На чтение: 2 минуты

8 августа 1812 года император Александр I назначил князя Михаила Илларионовича Кутузова главнокомандующим русской армии, сражавшейся с Наполеоном. Назначил, уступив «всеобщему мнению» Москвы и Петербурга и заглушив «мое личное мнение». А «личное мнение» Его Величества о Кутузове было отрицательным. Почему – ходит множество предположений. Самая популярная версия неприязни – Аустерлиц. В 1805 году Кутузов командовал союзной русско-австрийской армией, потерпевшей поражение от Наполеона. Генерал не одобрил план баталии, утвержденный самим Александром I, и медлил с его исполнением. В итоге, в глазах современников вина за поражение легла на императора, а не на командующего. Казалось бы, достаточное основание невзлюбить полководца. Изъян этой версии заключается в том, что Кутузов оказался в опале ещё раньше – летом 1802 года. Под предлогом «приключившейся ему болезни» Александр I 27 августа уволил будущего князя Смоленского «на год от всех должностей», а за неделю до того повелел обязанности санкт-петербургского военного губернатора передать генерал-адъютанту Е.Ф. Комаровскому. Последний в своих записках отстранение Кутузова объяснил неэффективной работой столичной полиции. Но очевидно, что три нераскрытых преступления – ДТП на Исаакиевской площади (карета «смяла» англичанина), грабеж у Михайловского замка и стрельба в Летнем саду – не причина, а повод для увольнения столь важного сановника.

Портрет Александра I

Источник: Яндекс. Коллекции

Третье предположение: Кутузов хорошо знал о событиях ночи с 11 на 12 марта 1801 года, когда убили Павла I. Ведь в тот роковой вечер он ужинал с обреченным на гибель монархом и мог быть в курсе всех подробностей цареубийства. Но даже если и так, то что в том опасного для Александра I? Например, генерал Л.Л. Беннигсен находился среди заговорщиков, проникших в спальню Павла, о чем оставил весьма интересные воспоминания. И это никак не повредило мемуаристу во мнении молодого царя. Беннигсен продолжил службу, командовал войсками в кампании 1806-1807 годов, а в 1812-м состоял в свите государя… Так чем же не угодил императору Михаил Илларионович? По всей видимости, блестящий полководец оказался не очень опытным царедворцем. Не слишком вникая в придворные интриги, он верой и правдой служил Отечеству сначала в «партии» Г.А. Потемкина, затем – П.А. Зубова, после ноября 1796 года – императору Павлу I, а после цареубийства… А после цареубийства на вершину власти вернулся князь Платон Зубов. При поддержке офицеров гвардии он взял под контроль ключевые позиции в государстве, оставив Александру I право «царствовать, но не управлять». Правда, «диктатура» клана Зубовых продлилась недолго – около полугода, с марта по сентябрь 1801 года. Что же касается нашего героя, то он вольно или невольно оказался участником интриги, больно задевшей Александра I.

Платон Зубов. Парадный портрет 1802 года.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Дело в том, что Платон Зубов пожелал разлучить неопытного царя с его наставником, графом Петром Алексеевичем Паленом, столичным военным губернатором. Каким-то образом настоящий цареубийца сумел убедить мать императора, Марию Федоровну, в том, что истинный виновник смерти её мужа – Пален. Вдова отреагировала вызывающе для сына: пожаловала часовне Воспитательного дома икону с надписью, прозрачно намекавшей о происшедшем в злополучную мартовскую ночь. 13 июня 1801 года Александр I, извещенный о демарше императрицы, поспешил к ней в Павловск, где и состоялась неприятная беседа.

Мария Федоровна настаивала на немедленной отставке Палена, с чем император не собирался соглашаться. Переговоры шли два дня и завершились компромиссом: граф покидает Петербург, но на время, и едет не в деревню, а в Ригу, губернатором которой также значился. Вечером 15 июня Александр Павлович вернулся в столицу и днем 16-го через генерал-прокурора А.А. Беклешова уведомил Петра Алексеевича о принятом в Павловске решении. Пален счел «достижение» царя для себя неприемлемым и тем же вечером подал рапорт об отставке. Император поневоле удовлетворил просьбу, а на другой день, 18 июня, произвел в военные губернаторы Санкт-Петербурга М.И. Голенищева-Кутузова. Ясно, кто продиктовал ему это решение. Сутки спустя в распоряжение генерала передали и гражданскую часть столичной губернии. В дополнение к этому 10 июля Кутузов стал инспектором Финляндской дивизии, расквартированной в районе Выборга, а 11 июля получил в свое ведение и «гражданскую часть» второй губернии.

Граф Петр Алексеевич Пален

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Судя по всему, Платон Зубов считал Кутузова своим человеком, почему и доверил ему полную власть сразу в двух ключевых губерниях – Санкт-Петербургской и приграничной Выборгской. Казалось, все основания на то он имел. Летом 1794 года Кутузов, по возвращении из поездки в Турцию с дипломатической миссией, довольно быстро завоевал доверие последнего екатерининского фаворита. Уже в середине сентября он занял престижную должность директора Сухопутного кадетского корпуса, что вызывало зависть и пересуды в Свете. Глава Иностранной коллегии А.А. Безбородко 18 октября 1794-го в письме С.Р. Воронцову в Лондон ядовито подметил, что ныне «Кутузов – во всенижайших слугах графа Зубова» (князем фаворит станет в 1796 году). Именно с тех времен кочует анекдот, крайне возмущавший А.С. Пушкина: мол, ежедневно по утрам новый кадетский директор лично готовил для фаворита чашку кофе по турецкому образцу и на виду у многочисленных посетителей приносил её в апартаменты проснувшегося «хозяина». Впрочем, если Платон Зубов надеялся, что его военный губернатор при необходимости поднимет в ружье полки обеих дивизий – петербургской и финляндской – то сильно ошибался. В отличие от Палена, Кутузов никогда не был «кингмэйкером» и всего лишь честно служил престолу как образцовый екатерининский вельможа. Оценил ли это Александр I? Вряд ли. Когда в сентябре 1801 года он удалил Зубовых, утративших поддержку гвардейского офицерства, то сохранил стойкое недоверие к Кутузову, державшему в своих руках воинские гарнизоны в «междувластие». И, разумеется, постарался от него избавиться при первом удобном случае. Последующие события лишь укрепили неприязнь императора к полководцу. Тем не менее, ему хватило мудрости призвать его для спасения Отечества в 1812 году. И кто знает, как повернулся бы ход истории, поступи он иначе… Литература: 1. Ивченко Л.Л. Кутузов (ЖЗЛ). М., 2012. 2. Троицкий Н.А. Фельдмаршал Кутузов. Мифы и Факты. М., 2002. 3. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988. 4. М.И. Кутузов. Документы. М., 1950. Т. 1. 5. Архив князя Воронцова. Кн. 13. М., 1879 (письмо А.А. Безбородко С.Р. Воронцову). Об авторе: См.: /read/articles/komu-ponadobilos-krovavoie-voskriesienie