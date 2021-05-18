Некролог о Сергее Ивановиче Полянском О Сергее Полянском кто-то скажет, что из жизни ушел педагог, отдавший более полувека своей жизни обучению детей. Кто-то назовет его бессменным директором школьного музея в честь Александра и Зои Космодемьянских, а также Степана Перекальского, созданного им более чем за 35 лет упорного труда. Для кого-то Полянский – любимый отец, а для кого-то – прекрасный сосед или друг. Но вся Россия потеряла в лице Сергея Ивановича Полянского не просто жителя Тамбовской области, а настоящего Гражданина, сделавшего много полезного как для своей малой Родины – села Осино-Гай, так и для страны в целом. Стать школьным учителем Сергей Иванович мечтал, еще учась в... На чтение: 2 минуты

О Сергее Полянском кто-то скажет, что из жизни ушел педагог, отдавший более полувека своей жизни обучению детей. Кто-то назовет его бессменным директором школьного музея в честь Александра и Зои Космодемьянских, а также Степана Перекальского, созданного им более чем за 35 лет упорного труда. Для кого-то Полянский – любимый отец, а для кого-то – прекрасный сосед или друг. Но вся Россия потеряла в лице Сергея Ивановича Полянского не просто жителя Тамбовской области, а настоящего Гражданина, сделавшего много полезного как для своей малой Родины – села Осино-Гай, так и для страны в целом.

Стать школьным учителем Сергей Иванович мечтал, еще учась в старших классах. В 8 и 10 классах он возглавлял школьную комсомольскую организацию, а в период летних каникул проходил учебу секретарей комсомольской организации. Именно тогда, участвуя в конференциях и разного рода диспутах, встречаясь с разными молодыми, как сейчас говорят, лидерами, Сергей Полянский и сделал свой выбор в пользу педагогической деятельности. Проработал в своей родной школе более 45 лет, в том числе и в качестве заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. Труд его был высоко оценен: Сергей Иванович неоднократно награждался Почетными грамотами районных и областных отделов народного образования, Правительства России, знаком «Отличник народного просвещения РФ». Но казалось, что больше всего ему нравилась музейная работа, которой он занимался, что называется, на общественных началах. Он руководил музеем в честь троих уроженцев тамбовского села Осино-Гай, ставших Героями Советского Союза.

В 1957 году, еще будучи школьником, он слышал волнующую речь Любови Тимофеевны Космодемьянской, чьи дети погибли совсем юными в годы Великой Отечественной войны, но успели обессмертить свое имя. Слова матери, лишившейся своих детей, настолько запали в душу юному Полянскому, что через 25 лет после этой встречи, возглавив школьный музей, Сергей Иванович сделал все от него зависящее, чтобы подрастающее поколение не только помнило подвиг своих сверстников, но равнялось на них.

А ведь задача была не из легких. Сначала нужно было раздобыть подлинные предметы, относящиеся к жизни Героев Советского Союза, чтобы разместить их в никому неизвестном сельском школьном музее. Но после встреч и общения с родственниками Космодемьянских и Степана Перекальского Сергей Полянский собрал такую коллекцию предметов, которой мог бы позавидовать и профессиональный музей. В экспозиции школьного музея в Осино-Гае разместилась мебель из московской квартиры Зои и Александра Космодемьянских, различные документы, затем музей пополнился личными вещами Степана Перекальского со службы в армии.

Музей стал не просто расти и развиваться, но и воспитывать подростков. В Осино-Гай в летние трудовые лагеря стали приезжать школьники из 201-й московской школы, где учились Космодемьянские, а школьники из Осино-Гай ездили зимой в Москву, встречались с Любовью Тимофеевной Космодемьянской, посещали Петрищево и Новодевичье кладбище... И все это под руководством Сергея Ивановича. А сам музей приобрел чуть ли не всесоюзную славу, сюда на экскурсии приезжали школьники не только из соседних районов и областей, но и из союзных республик. Помимо школьников в музее часто можно было увидеть студентов, обычных тружеников, партийных работников и даже иностранных гостей.

И с распадом СССР народная тропа к музею не заросла. Школьный музей в Осино-Гае до сих пор очень востребован, особенно теперь, когда благодаря Российскому военно-историческому обществу в музее сделан ремонт, обновлена экспозиция, а сам музей получил статус филиала областного краеведческого музея. И за все это время, по подсчетам самого Сергея Полянского, его «детище» посетило более 1 млн 117 тысяч людей. Грандиозная цифра! И будет неправильным не сказать, что это заслуга конкретного человека, который, даже уйдя с поста школьного учителя, продолжил всего себя отдавать музею, хотя здоровье не всегда позволяло это делать.

Но это далеко не все, чем Сергей Иванович заслужил любовь односельчан и многих жителей тамбовской земли. Сергей Иванович еще был и прекрасным писателем. Из-под его пера вышла замечательная книга о родном Осино-Гае – «Сторонка родная». Книга описывает всю 300-летнюю историю села, здесь собрано множество воспоминаний, архивных документов и описания жизненного пути наиболее выдающихся его уроженцев. Эта книга увидела свет относительно недавно – в 2017 году.

И есть еще одна вещь, которая отражает самого Сергея Полянского и его жизненный путь. Сергей Иванович не только изучал судьбы героев Великой Отечественной войны, но и боролся как мог с несправедливостью и клеветой, которую сеяли некоторые современные историки. Он знакомился с разными учебниками, научными и публицистическими работами по истории войны, но при этом всегда знал их истинную цену. Особенно оскобляло его, когда нашу страну называли агрессором, наших военных – беспомощными стадом, а героев – жертвами кровавого тирана. Его тонкий ум четко отличал черное и белое, историю и ложь, героев и предателей. И этому же он учил детей, учил до последних дней.

Осино-Гай, вся Тамбовщина и Россия потеряли прекрасного педагога, отличного директора музея, неординарного любителя истории и просто замечательного человека, который прожил скромную жизнь, но запомнится тем, что был трудолюбив, подавал пример остальным и многому их научил.

Российское военно-историческое общество выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Ивановича и скорбит вместе со всеми.