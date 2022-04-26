Невежество, переходящее в глупость На чтение: 2 минуты

Для чего нужны музеи? Вопрос этот может показаться странным, всем понятно, что музеи, с одной стороны, занимаются изучением и сохранением культурного наследия, с другой стороны, должны заниматься его популяризацией, а также нести образовательные и воспитательные функции. Последний пункт больше всего относится к краеведческим музеям, где главная цель экспозиции не просто рассказать историю того или иного города или региона, но показать его самобытность, рассказать о великих земляках, дать повод любить и гордиться своей землей, чтобы посетитель музея также стремился внести свою лепту в развитие родной земли, стремился стать полезным и прожить жизнь так, чтобы им гордились на его малой родине. Это называется патриотическим воспитание.

Поэтому просто представить историю, показать экспонаты – этого недостаточно, экспозиция должна быть составлена не просто с любовью, но и с пониманием дела, чтобы было и полезно, и интересно, а гости узнавали в музее что-то новое, тогда и люди из них вырастут хорошие, не манкурты не помнящие родства, а настоящие патриоты. И в России достаточно много таких мест, одно из них – Краеведческий музей Тамбова, превратившийся при поддержке властей в целый музейно-выставочный комплекс.

На первом этаже музея находится экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. Среди экспонатов присутствуют копии боевых знамен, оружие, личные вещи героев, например, парадный китель трижды героя СССР летчика Ивана Кожедуба. Отдельное внимание уделено формированию на Тамбовщине 2-й гвардейской армии, объединений, соединений и частей для фронта, созданию на территории области сети аэродромов, мощной госпитальной базы, работе предприятий военно-промышленного комплекса

Кроме того, на первом этаже комплекса не так давно открылась выставка «Война и мифы», которая с успехом объехала половину России и которую в Тамбов на постоянное экспонирование передало в дар Российское военно-историческое общество.

На втором этаже музея размещается экспозиция, посвященная Тамбовской земле до 1941 года. Также тут проходят различные временные выставки, многие из которых прибывают сюда по программе сотрудничества с РВИО.

Всего в музее хранятся более 3.5 тысяч экспонатов и трудится 9 сотрудников, включая 4 смотрителей. Но главный из них - это директор музея — Игорь Николаев, полковник в отставке, который все последние годы отдает себя изучению истории родного края. Именно благодаря его трудам музею удалось собрать такую блестящую экспозицию и ее посещают около 100 тысяч человек ежегодно. Причем среди посетителей много молодежи — школьники и курсанты. Кроме того, музей — это традиционное место встреч и проведения самых разных мероприятий, вплоть до концертов классической музыки. А совсем недавно в стенах музея прошел слет молодежи, увлекающейся историей – в Тамбов съехались более 100 детей из разных городов.

Все это является отличным примером не просто прекрасной работы сотрудников музея, но и грамотного подхода к делу, приносящего пользу всему обществу, а главное – подрастающему поколению.

Однако, к сожалению, в России встречаются и другие примеры. Вот Пенза – соседний областной центр. Здесь также есть свой Краеведческий музей, открытый в далеком 1911 году. В музее экспозиция даже побольше будет, только в основном фонде 103 000 экспонатов – от костей мамонта до традиционной пензенской игрушки, есть масштаб, но нет понимания. Свидетельство тому – выставка восковых фигур из Санкт-Петербурга «Великие и знаменитые». Здравомыслящий человек может себе представить кого считают великим и знаменитым на пензенской земле – известные уроженцы, обладатели Звезды Героя, военные, либо персоны всероссийского уровня – Кутузов, Гагарин, правители России. Но все это не про пензенский музей, здесь детей учат другому. Основу экспозиции составил голливудские Шрек с семейством, герой из фильма «Аватар», киношный пират Джек Воробей, кроме этого тут есть несколько египетских персонажей, которые неизвестно как выглядели в реальности, а из российской действительности полногрудая Анна Семенович, бывший король российской эстрады Филипп Киркоров, Джамшут из ситкома «Наша Раша» и бывший боксер Валуев. Перевесить все это должны Пушкин, Петр I и Владимир Путин. Несколько странный выбор – не находите? Можно поспорить о том, кого из этого списка считать известным и тем более великим, но главное, что все это плохо соотносится с целями и задачами, которые поставлены перед музеем в рамках воспитания подрастающего поколения. Чему эти фигуры должны научить? Смотреть продукцию Голливуда? Никто не говорит, что Шрек это плохо и его надо запретить, но явно не в музее, который существует на деньги налогоплательщиков и в принципе не должен заниматься популяризацией западной поп-культуры, а российская поп-культура тут также вряд ли является образцом для подражания. И даже если предположить, что это чисто коммерческий проект, призванный помочь музею заработать на чем-то популярном, то и тут явно ошибка вышла. Кто из пензенских детей знает кто такой Адриано Челентано, который также экспонируется на выставке? Тот же мультик о Шреке впервые вышел 18 лет назад, а последний фильм 9 лет назад. Аватар – 10 лет назад. Остальные герои не моложе. Организаторы выставки уверены что это будет интересно современным детям? Таким образом музей не просто не задумался о воспитании подрастающего поколения и предложил ему неактуальные, мусорные ценности, но и сделал это крайне небрежно. Благо эти выходные стали последними для этого позора. Остается только призвать пензенские власти от культуры внимательнее следить за содержанием своих музеев. И если сами не справляются, то консультироваться у коллег и того же Тамбова, благо между музеями меньше 300 километров.