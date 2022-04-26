Немного о мифологии На чтение: 1 минута

Особенность исторических мифов заключается в том, что, если с ними постоянно не бороться, они будут распространяться. Еще хуже ситуация складывается с фотографиями, т.к. они претендуют на непосредственную очевидность. Потребитель изображения как правило со всем присущим ему снобизмом любит заявлять, что кроме здравого смысла (столь сильного критиковавшийся Роланом Бартом, классиком анализа мифов) здесь ничего более не надо. Нарочитая очевидность – один из верных признаков мифа.

Среди наиболее ярких примеров можно привести вот такую фотографию

Сам снимок публикуется обычно с таким сопроводительным текстом: «Мародерствующий советский солдат отбирает велосипед у жительницы Берлина».

Для опровержения не надо прибегать к глубокому анализу и заниматься семиологической критикой в духе Барта, достаточно заглянуть в первоисточник. Это сделали лет 5 назад два историка Д. Лысков и И. Петров .

Как оказывается, этот снимок был сделан 1 августа 1945 г. и вскоре опубликован в США с такой подписью: « Русский солдат пытается купить велосипед у женщины в Берлине. Недоразумение случилось после того, как русский солдат пытался купить велосипед у немецкой женщины в Берлине. Отдав ей деньги за велосипед, он полагает, что сделка состоялась. Однако женщина считает иначе».

В 1947 г. «National Geographic Magazine» опубликовал этот снимок вот с такой подписью: «Иван хочет велосипед, но Анна говорит: «Найн!». Чтобы устранить международные разногласия неподалеку от Бранденбургских ворот в Берлине, требуется переводчик. Русский солдат дал фройляйн денег, желая приобрести ее велосипед. Она, однако, не поняла его намерений, пока он не собрался удалиться вместе с велосипедом. Как и все солдаты вдалеке от дома, русские в Берлине были охочи до приобретений»

К сожалению, за 70 лет эта история претерпела метаморфозу и стала мифом: изначальная ирония улетучилась, многослойность ситуации превратилась в одномерность, а недоразумение потеряло неоднозначность, став обвиняющим жестом.

Прав был Р. Барт с его критикой мифологий, его слова остаются актуальными : «Предмет, о котором говорится в мифе, лишается всякой Истории. В мифе иистория улетучивается: она, словно идеальный слуга, все приготавливает, приносит, расставляет по местам, а с появлением хозяина бесшумно исчезает; остается лишь пользоваться той или иной красивой вещью, не задумываясь о том, откуда она взялась»