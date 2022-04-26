Неграмотность Минкина На чтение: 2 минуты

По непонятной для непросвещенных причине публицист Минкин в своем блоге на сайте МК вдруг решил напомнить читателям издания историю с изучением под лупой диссертации министра Мединского, организованной группой Диссернет. За мнимыми рассуждениями по теме Минкин неуклюже попытался спрятать очередной наброс обвинений, вот только обвинения эти не выдерживают никакой критики и абсолютно не меняются.

История с диссертацией такая. В 2011 году Мединский, как обычный человек, не имея еще/уже никаких государственных должностей, защитил докторскую по теме «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.». А уже после назначения на должность министра активисты Диссернета приступили к поиску блох в диссертации у чиновника. За этим последовали громкие заявления об ужасной диссертации, списанной, с кучей ошибок. Вот только вскоре все обвинения растворились без следа. Ничего списанного в диссертации не нашли, ужасной диссертация оказалась только из-за взглядов автора, которые не устраивали откровенных либералов-западников, живущих к тому же за рубежом (а диссертация как раз об этом!), ну, и миллионов ошибок, как не трудно догадаться, тоже не было. Из всей многостраничной диссертации удалось нарыть 7 неточностей и на их основе требовать лишения Мединского докторской степени.

Минкин в своей публикации бездумно повторил все эти, якобы, ошибки. Вот что он пишет.

В диссертации Мединского говорится: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них Священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали».

Тут минимум две ошибки. Речь идет о временах Ивана Грозного. Тогда все церковные книги были на церковно-славянском. На русском они появились только в XIX веке. А православное богослужение и сейчас идёт на церковно-славянском. Вторая ошибка: у протестантов Священное Писание было на немецком (в переводе Лютера).

Я лично не делаю особой разницы между русским и церковно-славянским даже в наше время. Да, церковно-славянский, это архаика, слова которого много лет назад покинули современную бытовую речь. Но он все еще понятен и остается русским языком, как бы правильнее это сказать, старого образца. Во времена Ивана Грозного различий вообще практически не было - общение шло теми словами, которыми было составлено Священное писание. Тогда где разница? Для чистоты восприятия уместно было бы сказать, что церковно-славянский, но тогда надо объяснять, что это тоже самое, что и русский. Минкин же, конечно, над такими вещами не задумывается, как попугай повторяя то, что было, без всякого осмысления. Не удивительно, что знаний Минкина и студентов из Диссернета и Ко не хватило и по вопросу о Лютере.

Берем название диссертации "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII вв." То есть, работа посвящена периоду с 1450 по 1700 год. Напомню, что годы жизни Лютера 1483-1546, а перевод Библии им сделан в 1521-1522, а впервые опубликован в 1534 году. Как минимум, на начало изучаемого периода Библии на немецком не было. И распространилась она тоже не моментально. Да, тиражи были большими, но они не охватывали население всех немецких земель, которое просто не могло позволить себе покупку книги. А кроме немцев в Европе живут еще десятки народов со своими языками. Значит ли это, что с появлением перевода на немецкий язык они стали все написанное в Библии понимать? Конечно нет. Автор пишет о том, что в русском государстве историю и основные книги христианства мог узнать любой, а в остальной Европе нет. Что в этом неправильного? Где ошибка? У критиков очередная лужа. Знают про реформацию, но не могут сделать выводы.

Далее: В диссертации говорится: «Различия между христианской и католической церквями порождали определенное непонимание и недоверие друг к другу».

Получается (возможно, против воли Мединского), что католики — не христиане. Это не так.

Я уже писал, что в доступной мне версии диссертации такая фраза отсутствует. Откуда ее взяли авторы желтушных разоблачений - неизвестно. И даже если фраза есть, то ругать Мединского за описку как-то не совсем правильно. Но можно и пободаться в ответ - когда тевтонские рыцари шли на Русь, они шли бороться с язычниками, исповедующими другую религию. Они не против христиан шли. То же самое было и у жителей русского государства, их вера сильно отличалась от веры иностранцев с Запада. Для них они истинные христиане, а католики - нет. Можно и так объяснить.

Третья "ошибка". «Трудно понять, почему Маржерет (писал в XVII веке) полагал, что Рюрик с братьями были из Дании. По его версии получалось, что династия русских государей имела датское происхождение. В русских летописях утверждалось, что Рюрик был варягом и прибыл из Скандинавии».

Заявители, желающие лишить Мединского докторской, радостно вцепились в этот, так сказать, крысиный хвостик. Вот их глумливый комментарий: «Эти слова лишний раз подтверждают, что не только исторические, но и географические познания В.Р. Мединского, видимо, хромают даже по меркам выпускного класса средней школы. В противном случае предположение, что скандинав может быть родом из Дании, вряд ли показалось бы ему настолько трудным для понимания». А если без затей, то просто: Дания в Скандинавии. И в IX веке она там географически уже была.

Здесь яростные разоблачители, включая Минкина уцепились за единственное знание, которое, похоже, у них осталось из школы - Дания цэ Скандинавия. Все верно, географически это так. Но мы же не о географии сейчас. А о географических представлениях конкретно Маржерета и славян. Для них как раз была разница между Скандинавией и Данией. К тому же на Скандинавском полуострове датских владений нет. А если идти по тексту, то там тоже нет расхождений - в русской версии говорится про скандинавов и варягов, называя такими все население севера Европы, а французский солдат-наемник откуда-то взял только датчан. То есть, у него не только не могло бы таких знаний, но и неоткуда было их подчерпнуть, так как в оригиналах слова "Дания, датчане" - не было. Мединский абсолютно верно отметил это непонятное утверждение, а к чему прицепились?

Вот и получается, с трудом нарыли, как они думали, 3.5 ошибки, и при этом ничего не нашли и в штаны наделали. И это историки? Это критики? Все по классике - А судьи кто? А Минкин мало того, что сам ничего не нашел, так и бездумно повторил. За что ему вообще его кураторы деньги платят? Отрабатываешь заказ, ну, так сделай все хорошо, поработай, найди...не нашел - придумай. А тут получается, что он только повторять способен. Очень слабенько.