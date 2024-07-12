Наука, техника и общество во время Первой мировой войны. Медицина В сборнике впервые публикуются ценные исторические документы и подлинные свидетельства современников, принадлежащие перу лекарки Саломеи де Пильштын, лейб-медика С.П. Боткина, санитарного врача И.А. Дмитриева, педиатра Ф.О. Краузе, земского врача С.А. Сокольской, сестры милосердия В.П. Ковтун-Шелепиной, военного врача Г.Л. Грушко и др. На чтение: 1 минута

Наука, техника и общество во время Первой мировой войны Медицина

От редактора-составителя

Источники

Из записок лекарки Саломеи де Пильштын. Публ. В.П. Грицкевича

Розен Е.А. «В лазарете мне было так хорошо и привольно»: Из «Записок правоведа». Публ. В.С. Дубины

Кончина императора Александра II: Из «Дневника» доктора С.П. Боткина. Публ. Б.Ф. Егорова и В.Г. Чернухи

Дмитриев И.А. IX Пироговский съезд. Публ. Л.А. Булгаковой

Снабжение военно-санитарных поездов и пароходов в Русско-японскую войну (Из отчета Главного интендантского управления). Публ. А.В. Арановича

Рыкачев А.М. В хирургической больнице (1909 г.). Публ. О.Н. Ансберг

Краузе Ф.О. Из записок детского врача. Публ. О.Ф. Краузе и Л.А. Булгаковой

Сокольская С.А. Березники (Из воспоминаний земского врача). Публ. Л.А. Булгаковой

Резолюции чрезвычайного Пироговского съезда 1916 г. Публ. Л.А. Булгаковой

Письмо доктора Е.С. Боткина графу Я.Н. Ростовцеву 19 сентября 1917 года. Публ. Л.А. Булгаковой и Б.Ф. Егорова

Ковтун-Шелепина В.А. Воспоминания сестры милосердия (1917–1922). Публ. О.Р. Демидовой

Социальные болезни в Петрограде–Ленинграде в 1918–1928 годах. (По документам Центрального государственного архива Санкт-Петербурга). Публ. Н.Ю. Черепениной

Грушко Г.Л. Воспоминания об участии в Чеченской операции в 1925 году. Публ. Л.А. Булгаковой и А.Х. Даудова

Каминский Л.С. аборты в Ленинграде в 1945 году (Краткий статистический отчет). Публ. Н.Ю. Черепениной

Исследования

Реннер А. Исследования по истории медицины XVIII-XIX веков на Западе: Новые подходы и перспективы. Пер. с нем. Ю.Н. Беспятых

Афанасьева К.В. Состояние военно-морской медицины в царствование Александра I

Фруменкова Т.Г. Воспитательные дома и подготовка медицинских кадров в дореформенной России

Булгакова Л.А. Мистика земского врача

Мескина О.А . Земская медицина Воронежской губернии в пореформенную эпоху

Назаров В.В. Становление земской санитарии в Саратовской губернии в 80-90-е годы XIX века

Гуркина Н.К. Сельская медицина и медики в дореволюционной России (на материалах губерний Европейского Севера)

Туманова А.С. Пироговские съезды врачей о «недугах» социального развития России начала XX века

Аранович А.В. Система военно-врачебных заведений русской армии и обеспечение их интендантским довольствием накануне и в годы Первой мировой войны

Букалова С.В. Помощь больным и раненым воинам в Орловской губернии в годы Первой мировой войны

Мусаев В.И. Заболеваемость в Петрограде и преобразование системы здравоохранения в 1917–1921 годах

Купайгородская А.П. Постановления высших органов советской власти о мобилизациях медицинских работников в период военного коммунизма

Балашов Е.М. Психоанализ в российской педологии в первые годы советской власти

Шишкин В.А. К вопросу о «спецеедстве» и общественном положении медицинских работников советской России во второй половине 1920-х годов

Воронина Т.Ю. Советский Красный Крест и борьба за санитарную оборону в 1930-е годы

Журавлев Д.А. Работа медицинских учреждений Ленинграда в период советско-финляндской войны 1939-1940 годов

Грибовская Г.А. Организация медицинской помощи в СССР военнопленным и репатриантам Второй мировой войны

Дзенискевич А.Р. Медицинские последствия блокады Ленинграда: Проблематика и периодизация

Список сокращений

Сведения об авторах

Обложка: обложка книги «Медицина России в годы войны и мира: Новые документы и исследования». 2011.

Источник: https://publications.hse.ru