«Наука побеждать» Михаила Драгомирова Прославленный русский генерал сформулировал целую систему подготовки солдат и офицеров. Свои умозаключения он подтвердил на практике во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. На чтение: 3 минуты

Прославленный русский генерал сформулировал целую систему подготовки солдат и офицеров. Свои умозаключения он подтвердил на практике во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

«…Поздно учиться говорить с солдатом тогда, когда нужно уметь словом посылать его на смерть. Отдать приказание коротко и ясно, подбодрить словом, наглядом – великое и трудное искусство, которое большинству даётся только практикой» . Генерал Михаил Драгомиров вошёл в военную историю страны как выдающийся теоретик и педагог, подготовивший немало офицеров русской армии, а его сочинения до сих пор пользуются популярностью у читателей.

Детство на Черниговщине

Будущий генерал родился в 1830 году у украинского Конотопа, в семье потомственных военных. Предки Михаила Драгомирова, шляхтичи из Правобережной Украины, перешли на русскую службу в первой половине XVIII века и с тех пор верой и правдой служили России. Отец Михаила, Иван Иванович, участвовал в Отечественной войне 1812 года и в 1825 году вышел в отставку в чине майора.

Семья Драгомировых не обладала большим поместьем с сотнями душ. На землях, принадлежавших Драгомировым, работало всего восемь крестьян. Мальчик рос в патриархальной обстановке, окружённый любовью семьи. С малых лет Михаил Иванович тянулся к знаниям, в чём ему активно содействовал отец. Первым учителем будущего генерала стал дьяк местной церкви, о котором впоследствии Драгомиров вспоминал: «У этого моего первого учителя я приобрел твердый фундамент, и ему я обязан тем, что стал грамотным человеком» .

Примечательно, что, в отличие от сверстников, которые в николаевскую эпоху уже с младых ногтей чётко определяли своё военное будущее, Драгомиров вплоть до 17 лет никак не был связан с армейской жизнью. Начальное образование он получил в Конотопском училище, после чего перешёл в пансион при Черниговской гимназии. Только в 1847 году Михаил Драгомиров поступает на службу в Дворянский полк в Санкт-Петербурге – начинается военная карьера будущего генерала.

Идеальный ученик

Михаил Иванович отличался от остальных воспитанников – во многом благодаря тому, что изначально получил светское образование, что позволяло ему анализировать военные учебные дисциплины намного шире. В документах можно найти похвальные отзывы, говорившие о блестящих ответах фельдфебеля на экзаменах. Однокашники вспоминали о Драгомирове, как о молодом человеке, всецело погружённом в книги. Михаил Иванович стремился сделать блестящую карьеру – неудивительно, что сослуживцы иногда обвиняли его в лицемерии.

После более чем успешного окончания обучения Драгомиров начал службу в престижном Семёновском полку. Будущий генерал столкнулся с повседневной военной жизнью поздней николаевской эпохи, и впоследствии отзывался о ней нелестно: «Воинское воспитание, отклонившееся от своей главной цели – приготовления к войне, выродилось в нечто иррациональное и машинальное, дающее в результате солдат, выдрессированных для сотни гимнастических фокусов, изломанных на разные манеры, но не сознающих своего долга, униженных в своей личности» . Видимо, уже тогда молодой человек задумался о том, что нужно менять подход к подготовке солдат и офицеров.

В 1854 году Драгомиров успешно выдерживает экзамен в высшее военное учебное заведение империи – Академию Генерального Штаба. Об этом периоде его обучения известно немногое. Мы знаем лишь, что Михаил Иванович так же усердно, как и раньше, постигал военную науку, а его выпускная работа «О высадках в древние и новейшие времена», очевидно, навеянная Крымской войной, получила высочайшие оценки комиссии. Драгомиров окончил Академию с золотой медалью – это открывало для молодого человека широчайший спектр возможностей построения карьеры в армии.

Теория Михаила Драгомирова

Спустя два года после выпуска Драгомиров отправился в путешествие за границу. Его целью было ознакомление с особенностями подготовки солдат и офицеров во Франции. Это было вызвано необходимостью реформ в русской армии, назревших после неудачной Крымской войны. Поездка пошла на пользу Михаилу Ивановичу – помимо ознакомления с иностранным опытом, он, в качестве наблюдателя, присутствовал на фронтах австро-итало-французской войны. По итогам поездки Драгомиров написал отчёт, в котором особое внимание уделил морально-нравственной стороне подготовки войск.

Учитывая склонности Драгомирова, после командировки ему предложили профессорскую ставку в Академии Генерального Штаба, повысив при этом до капитана. Именно в этот период времени Михаил Иванович создаёт теорию, касавшуюся подготовки солдат и офицеров, делая особый упор на психологических аспектах этого процесса. «Нравственная энергия солдата должна быть развита до степени готовности – хоть и самому погибнуть, лишь бы погубить противника» . В этой связи он критиковал муштру, доведённую до абсурда в эпоху Николая I, считая, что в солдате следует, прежде всего, видеть человека, а не скотину, которую нужно вести на убой.

У безусловно прогрессивных для своего времени взглядов Драгомирова (с гуманитарной точки зрения) были и свои недостатки. Так, делая акцент на психологии, Михаил Иванович обходил стороной техническую сторону развития армии. Впоследствии он был противником внедрения пулемётов, считая их «нелепостью». Но, несмотря на это, труды по психологии и тактике до сих пор остаются актуальными.

Проверка теории на практике

Вскоре теоретические находки Драгомиров сможет воплотить на практике. В 1864 году будучи полковником он становится начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, а спустя два года Генштаб, нуждавшийся в услугах проницательного военного, отправляет его в новую командировку за рубеж. На сей раз Драгомиров наблюдает за австро-прусской войной, предопределившей будущее Центральной Европы. Знакомство с прусской системой подготовки обогатили его опыт – многие положения он включил в свои теоретические произведения.

Вернувшись из поездки, Драгомиров получает новые назначения – сначала начальником штаба Киевского военного округа, а затем и командиром пехотной дивизии. Здесь Михаил Иванович смог на деле реализовать свои тактические наработки. Как покажет время, они оказались правдивы и весьма полезны в условиях реального военного конфликта.

В 1877 году началась русско-турецкая война. Дивизия одной из первых вышла к границам Османской империи и приступила к переправе через Дунай у Зимницы – её защищали превосходящие силы противника. Перед операцией Драгомиров писал: «Пишу накануне великого для меня дня, где окажется, что стоит моя система воспитания и обучения солдат». Успешное выполнение боевой задачи расставило все точки «над и».

Другой эпизод, показавший верность методов Драгомирова, случился во время обороны Шипкинского перевала. Дивизия Михаила Ивановича с частью выполняла поставленные перед ней цели. Во время боёв Драгомиров был тяжело ранен – ему пришлось покинуть расположение своей части навсегда. Однако события войны показали и ему самому, и его коллегам, что его система действительно работает.

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За заслуги в выполнении военного долга и в качестве дани Драгомирову как выдающемуся теоретику, в 1878 году он был назначен начальником Академии Генштаба. С этих пор с его авторитетом мало кто мог поспорить. В этом качестве Драгомиров повысил качество выпускавшихся офицеров, а также подготовил несколько учебников, по которым готовили юнкеров.

Без войны генерал занимал административные должности, прежде всего, в своей родной Украине. К концу жизни Драгомиров стал членом Государственного Совета. В 1905 году, сразу по окончании неудачной для России русско-японской войны, во время которой он нещадно критиковал главнокомандующего войсками империи, генерала Алексея Куропаткина, Михаил Иванович скончался в Конотопе, городе детства.

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