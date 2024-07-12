Наши Курилы и японские притязания Книга представляет собой сборник статей депутата Сергея Пономарева, посвященных проблеме дипломатических отношений по вопросу о принадлежности Курильских островов, в том числе Малой Курильской гряды (о. Шикотан и другие мелкие острова), и так называемой «территориальной проблеме». На чтение: 1 минута

С.А. Пономарев

Наши Курилы и японские притязания

Точка отсчета — 1945 год - капитуляция Японии

Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации (заинтересованный взгляд из провинции)

Назло стране, на радость хакамадам?

Картографическая экспансия

Ошибка на карте — небрежность или неточность?

Два взгляда: федеральный и региональный

Курильский вопрос: проверка на чувство собственного достоинства

Доклад представителя Сахалинской областной Думы С.А. Пономарева на парламентских слушаниях по теме «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности»

Гнездо измене ищите в МИДе (наследники Козырева не изменили планов сдачи Японии Курильских островов)

«Российская газета» должна извиниться

Обращения не доводятся до президента

От идеи мирного договора — к договору о добрососедстве без территориальных претензий

Гюльчатай, открой личико! (Сколько островов СПС хочет отдать?)

Генеральный консул Японии нервничает...

Современные позиции и действия сторон в территориальном споре о Курильских островах

Северные территории

Сталин и Мао, Курилы и Япония

Почем кусочек РодиныЮ и Как Иван Шепета приватизировал Россию

Кто хозяин границ? Правительство или народ?

Приложение №1

Рекомендации парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной Думой по теме «Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации»

Постановление Сахалинской областной Думы от 23 января 2003 года №6/1/1-3 «О заявлении Сахалинской областной Думы в связи с принятием 10 января 2003 года в г. Москве «Российско-японского плана действий»

Заявление Сахалинской областной Думы в связи с принятием 10 января 2003 года в г. Москве «Российско-японского плана действий»

Постановление Сахалинской областной Думы от 22 мая 2003 года №6/8/158-3 «Об итогах рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов законов Российской Федерации №99065866-2 «О поправках к статьям 67, 72 и 102 Конституции Российской Федерации», № 116303-3 «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации», внесенных Сахалинской областной Думой; о законодательной инициативе Сахалинской областной Думы о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации»

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации» (проект)

Пояснительная записка к проекту закона Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации»

Постановление Сахалинской областной Думы от 11 июля 2003 года №6/12/269-3 «Об обращении Сахалинской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину об использовании японской стороной безвизовых обменов для проведения идеологических акций в отношении жителей южных Курил»

Обращение Сахалинской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину «Об использовании японской стороной безвизовых обменов для проведения идеологических акций в отношении жителей южных Курил»

Приложение №2

Рекомендации парламентских слушаний «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности»

Обложка: фото автора С.А. Пономарева.