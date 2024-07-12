Наши Курилы и японские притязания
Книга представляет собой сборник статей депутата Сергея Пономарева, посвященных проблеме дипломатических отношений по вопросу о принадлежности Курильских островов, в том числе Малой Курильской гряды (о. Шикотан и другие мелкие острова), и так называемой «территориальной проблеме».
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С.А. Пономарев
Наши Курилы и японские притязания
Точка отсчета — 1945 год - капитуляция Японии
Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации (заинтересованный взгляд из провинции)
Назло стране, на радость хакамадам?
Картографическая экспансия
Ошибка на карте — небрежность или неточность?
Два взгляда: федеральный и региональный
Курильский вопрос: проверка на чувство собственного достоинства
Доклад представителя Сахалинской областной Думы С.А. Пономарева на парламентских слушаниях по теме «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности»
Гнездо измене ищите в МИДе (наследники Козырева не изменили планов сдачи Японии Курильских островов)
«Российская газета» должна извиниться
Обращения не доводятся до президента
От идеи мирного договора — к договору о добрососедстве без территориальных претензий
Гюльчатай, открой личико! (Сколько островов СПС хочет отдать?)
Генеральный консул Японии нервничает...
Современные позиции и действия сторон в территориальном споре о Курильских островах
Северные территории
Сталин и Мао, Курилы и Япония
Почем кусочек РодиныЮ и Как Иван Шепета приватизировал Россию
Кто хозяин границ? Правительство или народ?
Приложение №1
Рекомендации парламентских слушаний, проведенных Сахалинской областной Думой по теме «Советско-японская Декларация 1956 года и проблемы национальной безопасности Российской Федерации»
Постановление Сахалинской областной Думы от 23 января 2003 года №6/1/1-3 «О заявлении Сахалинской областной Думы в связи с принятием 10 января 2003 года в г. Москве «Российско-японского плана действий»
Заявление Сахалинской областной Думы в связи с принятием 10 января 2003 года в г. Москве «Российско-японского плана действий»
Постановление Сахалинской областной Думы от 22 мая 2003 года №6/8/158-3 «Об итогах рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проектов законов Российской Федерации №99065866-2 «О поправках к статьям 67, 72 и 102 Конституции Российской Федерации», № 116303-3 «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации», внесенных Сахалинской областной Думой; о законодательной инициативе Сахалинской областной Думы о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации»
Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации» (проект)
Пояснительная записка к проекту закона Российской Федерации «О внесении дополнений в статью 67 Конституции Российской Федерации»
Постановление Сахалинской областной Думы от 11 июля 2003 года №6/12/269-3 «Об обращении Сахалинской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину об использовании японской стороной безвизовых обменов для проведения идеологических акций в отношении жителей южных Курил»
Обращение Сахалинской областной Думы к Президенту Российской Федерации В.В. Путину «Об использовании японской стороной безвизовых обменов для проведения идеологических акций в отношении жителей южных Курил»
Приложение №2
Рекомендации парламентских слушаний «Южные Курилы: проблемы экономики, политики и безопасности»
Обложка: фото автора С.А. Пономарева.