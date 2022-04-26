Набережная Туры, реконструкция сражения на реке Свирь 1944 года На чтение: 1 минута

Авторы: Ирина Ильина, Галина Богомаз

Над набережной грохотало что-то безмятежно-молодежное. Совершенно неожиданно со второго яруса походным строем спустилась колонна людей в полном воинском обмундировании. Музыка оборвалась. Толпа внимавших ей молча расступилась, не дожидаясь просьб освободить дорогу.

– Сейчас покажут реконструкцию боя на реке Свирь, в котором приняла участие и наша 368 стрелковая дивизия, – говорит, обращаясь к собравшимся Григорий Григорьев, ветеран воздушно-десантных войск, член Российского военно-исторического общества.

Реконструкция получилась масштабной и весьма убедительной – оружие стреляло громко, с искрами, «точки наблюдения противника» на противоположном берегу Туры взрывались и окутывались густым, черным дымом. Катера на самом деле тащили за собой плоты с чучелами – как было в 1944 году на реке Свирь в Карелии. Такую хитрость тогда придумало командование: шестнадцать добровольцев отправились протащить на буксире под огнем противника за своим катером плоты с чучелами, изображающими солдат. Чтобы противник, стреляя по ним, обнаружил свое расположение.

А зрители прилипли к парапету набережной – не протолкнуться. И кричат громче стреляющего оружия. Болеют за наших. У Алексея на голове волнуется дочка Даша.

– Пап, это ненастоящие злодеи? – спрашивает она. – Они наших не убьют?

– Ненастоящие, – смеется Алексей. – А ты что, испугалась? Это не ружья, это хлопушки!

Возникает закономерный вопрос: почему в праздничный День города вспоминают о войне? С ним я подхожу к Степану Киричуку, председателю регионального отделения в Тюменской области Российского военно-исторического общества, депутату Тюменской городской Думы.

– Посмотрите на лица молодых ребят, которые видели эту реконструкцию, – отвечает Степан Михайлович. – Они – и есть ответ на вопрос о том, зачем это нужно. Если вы, журналисты, не напишете о каком-то событии, не покажете его – можно сказать, что его нет. И оно быстро сотрется из памяти. То же самое с подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне – мы должны писать о нем, показывать его, чтобы подвиг этот сохранялся в памяти.

Лица, на которые показал Степан Михайлович, действительно выглядят воодушевленными. После победы над «противником» проплывающие теплоходы гудят «победителям». А ребята у парапета кричат «Ура!» Некоторые из них, наверное, до сих пор ничего не знали о сражении на реке Свирь. Но теперь, должно быть, они его не забудут.

Справка

Реконструкцию сражения на реке Свирь показали тюменцам в День города.

В подготовке к мероприятию активно участвовали члены Регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество», председателем регионального отделения которого является Степан Киричук.

Полномасштабная картина Свирско-Петрозаводской наступательной операции была развернута перед тюменцами и гостями областной столицы на набережной Туры. Для Тюмени это сражение знаменательно тем, что в нем участвовали бойцы 368-й стрелковой дивизии, сформированной в городе осенью 1941 года.

Совместно с представителями администрации Тюмени, сотрудниками правоохранительных органов и городскими активистами Степан Киричук провел это мероприятие, входящее в число программ Регионального отделения ООГО «Российское военно-историческое общество».

Перед началом мероприятия Степан Михайлович выступил перед тюменцами и гостями города с приветственным словом.

– Нам очень хотелось бы, чтобы тюменцы оценили все наши усилия и старания», – сказал Степан Михайлович . – Надеюсь, что реконструкцию тех далеких военных дней, участниками которых были наши земляки осенью 1941 года, горожане и гости областной столицы запомнят как один из ярких, и запоминающихся моментов! – отметил депутат.