На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 Мая. Он полагает, что события Второй мировой вообще надо рассматривать сквозь призму «всепрощения и примирения». Можно возмущаться, пошуметь на ток-шоу, но я бы хотел с холодной головой кое-что пояснить. 1. Де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 Мая уже не празднуется. Днём ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану. 2. Украинский народ, по глубочайшему моему убеждению, – есть братская... На чтение: 1 минута

Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина не будет праздновать День Победы 9 Мая. Он полагает, что события Второй мировой вообще надо рассматривать сквозь призму «всепрощения и примирения».

Можно возмущаться, пошуметь на ток-шоу, но я бы хотел с холодной головой кое-что пояснить.

1. Де-факто в последние годы на Украине на государственном уровне День Победы 9 Мая уже не празднуется. Днём ранее там отмечается День памяти и примирения. Кто с кем мирится на Украине, на земле которой погибли миллионы советских солдат, сражаясь против нацизма, догадаться непросто. Но давать волю сарказму не стану.

2. Украинский народ, по глубочайшему моему убеждению, – есть братская родная и неразрывная часть русского народа. Применительно к 9 Мая, украинцы, как и великороссы, белорусы, татары, казахи, славные народы Кавказа и Сибири, Средней Азии и Волги, Севера России и Урала и прочая, и прочая, – есть великий народ-победитель.

Победитель не других народов (немцев и примкнувших к ним обольщенных дьяволом), а гитлеровской Германии – преступного государственного образования. Победитель нацизма – самой чудовищной идеи и практики в истории существования homo sapiens (человека разумного).

3. Не верю, что вся нынешняя киевская элита разделяет мнение своего министра. Не верю, что народ Украины дал киевскому министру право отказаться от статуса народа-победителя. Не верю и не могу в это поверить! Как человек, родившийся на Черкащине. Как человек, чьи деды воевали в Красной Армии, чья бабушка всю войну работала на оборонном заводе, а окончила истфак Киевского университета уже после освобождения страны. Как человек, мать которого в юности жила в столице Украине и окончила Киевский мединститут, а отец, выходец из села Жашковского района, прошёл через все «горячие точки» вместе с бойцами Советской армии.

4. О примирении и прощении. Преступников рода человеческого наши отцы и деды не простили — они их наказали. На этом война закончилась. Всё. После 9 мая 1945 года мы не воюем ни с Германией, ни с кем бы то ни было ещё. День Победы и сама Победа — это и есть прекращение вражды. Это и есть справедливый Мир. И мы сохраняем память об этом уже 75 лет. В этом сама суть праздника. И символ его — советский солдат, опустивший меч, со спасённой им немецкой девочкой на руках.

5. Отрицание Дня Победы 9 Мая – оскорбление собственных предков, а для украинцев – насилие над собственной культурой и идентичностью.

Добавлю, мы в России никогда не отделяли наших героев по национальному признаку. Плечом к плечу навсегда в одном строю Покрышкин и Кожедуб, Рокоссовский и Жуков, Малиновский и Черняховский, Егоров и Кантария, Берест и Зинченко, Матросов и Космодемьянская, Ковпак и Павличенко. Мы не делим Героев Советского Союза по национальностям, и более 2 тысяч украинцев, удостоенных высшей награды в годы Великой Отечественной войны, и 1 370 000 украинцев, павших за нашу общую Победу, – они все наша общая гордость! Это в их честь салютует Москва 9 Мая! И мы обязательно всем им воздадим почесть 9 Мая 2020 года.

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