Музей долга Посещение этого музея запланировано не было. На чтение: 1 минута

Посещение этого музея запланировано не было. Однако члены рабочей группы Российского военно-исторического общества, выполнявшие поручение Председателя РВИО – Министра Культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского в городе Вязьме, нашли время в напряженном графике поездки по обращению президента Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества», члена Координационного совета Комитета ветеранов войны и военной службы Международного союза «Содружество ветеранских организации ветеранов (пенсионеров) независимых государств» Е.А. Ивановой.

Оформление экспозиции СОГКУ «Центр политического воспитания и допризывной подготовки молодежи «Долг» произвело неизгладимое впечатление – особенно культура оформления стендов. Система бережного отношения сотрудников Центра к сохранению памяти о нашем героическом прошлом очень способствует воспитанию подрастающего поколения.

Общение с посетителями музея и его руководством подтвердило большую заинтересованность молодежи узнавать правду о героическом прошлом нашего великого народа.

Для более глубокого знакомства с историей музея я бы посоветовал прочитать статью, написанную и.о. директора Ириной Павловной Оленьчивой специально для нашей рубрики «Экскурсии».